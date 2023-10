Mer splittet enn noen gang

Selv om Finnmark igjen er blitt eget fylke, er konfliktlinjene tydeligere enn på lenge:

Mens motstand mot kraftutbygging preger bildet av Finnmark utad, ble valget vunnet av dem som kjemper mot at Finnmark skal bli det de kaller « et museum».

« Samepolitikk har fått stor betydning i lokalvalget, og den er blitt mer polarisert og eksplosiv. Ingen har klart å fylle rollen som sentrum.

Selv om Finnmark gjenoppstår som eget fylke, er det få steder regjeringspartiene har tapt så mye terreng som her.

Og det er partiet som ville legge ned Finnmark som eget fylke som nå skal styre Finnmark.

Reindrift settes opp mot utvikling

To år etter Fosen-dommen har samiske demonstranter igjen inntatt hovedstaden. De krever at menneskerettighetsbruddet mot de sørsamiske reineierne skal opphøre.

I Finnmark er det særlig de mulige konsekvensene av høyesterettsdommen som har skapt temperatur. En svært stor del av Finnmark er reinbeite.

Noen mener Fosen-saken viser at samisk reindrift og livsførsel er så truet at man som hovedregel må si nei til ny utbygging av blant annet vindkraft og kraftlinjer. Sametingspresidentens respons på Melkøya og ny kraftlinje til Øst-Finnmark var at det var «absurd og et alvorlig feilgrep».

Andre frykter at fylket skal stagnere og dø. Allerede er folketallet kritisk lavt, og de mener det blir verre om man ikke kan bygge industri og ta i bruk naturressursene.

Denne uka ble det lagt fram en ny politisk plattform for styring av Finnmark de neste fire årene. Det er ingen tvil om hva valgvinnerne mener: Finnmark skal bli et næringsvennlig «JA-fylke».

Et politisk jordskjelv

Etter fire år i et ulykkelig ekteskap med Troms vedtatt av Høyre-regjeringa, kunne Finnmark igjen bli et eget fylke med et egne valgte politikere.

Noen er sikkert glad for det, men takknemligheten speiles ikke i valgresultatet.

Arbeiderpartiet er halvert i sin historisk sterke bastion. Ved valget i 2015 fikk partiet 47,5 prosent av stemmene, og var ett mandat unna å ha rent flertall. Nå er tallet 22,8 prosent.

Men om Finnmarks langvarige forhold til Arbeiderpartiet har fått en knekk, var flørten med Sp kortvarig.

I det sammenslåtte Troms og Finnmark fikk partiet 24,1 prosent av stemmene for fire år siden. Hver fjerde nordlending stemte altså på Sp, et parti som blir beskrevet som en fremmed fugl i landsdelen. Ved årets valg ble Sp avspist med 5,3 prosent i Finnmark.

Dette er altså takken for reversering av Finnmark som eget fylke, gratis barnehage, gratis ferger, billigere fly og Melkøya, som regjeringa presenterte som en gavepakke til Finnmark.

Og nederlaget slutter ikke med det.

Det blir omtalt som et politisk jordskjelv at Høyres Hans-Jacob Bønå ble valgt til ny fylkesordfører denne uka. Det er et farvel til en nesten ubrutt tradisjon av Ap-fylkesordførere. Han leder en koalisjon av sju partier, og gjorde selv et poeng av å være en erfaren staurbærer.

Blant enkelte samarbeidspartier ble det gjort et poeng av at det var viktig å bli kvitt Ap etter å ha styrt fylket i snart 60 år.

Og det er grunn til å poengtere at Finnmark skal styres av partiet som ønsket å avvikle fylket.

Og Sør-Varanger og Kirkenes, byen der det inntil nylig var tre 1. mai-tog, får nå Høyreordfører.

Les også: Her tar Hans-Jacob Bønå (H) et historisk håndtrykk med en Ap-politiker

Protestvalget

Om Ap og Sp var valgets store taper, så var ikke Høyre valgets store vinner.

Det blir omtalt som et politisk jordskjelv at Høyres Hans-Jacob Bønå ble valgt til ny fylkesordfører i Finnmark denne uka. Det er et farvel til en nesten ubrutt tradisjon av Ap-fylkesordførere. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

På fylket stemte hver fjerde finnmarking på ei liste som ikke er en del av den tradisjonelle partifloraen.

Nordkalottfolket, som egentlig er et parti på Sametinget, ble nest største parti med 19 prosent av stemmene. Nykommeren Samelista fikk 5,1 prosent.

I flere kommuner ble ulike lokale lister det største eller blant de største partiene. Ett av disse er Partiet Nord, som gjorde et brakvalg i Hammerfest. I Melkøyas vertsby ble ordførerpartiet Ap mer enn halvert.

Partiet gikk blant annet til valg på «reinfrie by- og boområder». Der har arealkonflikter med reindrifta lenge vært en het potet.

I samiske kjerneområder har lokale lister lenge dominert, og det er nå forsterket. De har blant annet vunnet makta i Kautokeino og Nesseby.

Valget blir omtalt og forstått som et protestvalg mot de etablerte partiene, og særlig mot Arbeiderpartiet. Men hva protesterer de egentlig mot?

Samepolitikk med sprengkraft

Nordkalottfolket er valgets store vinner og en politisk komet. Partiet er det største opposisjonspartiet på Sametinget, og det er særlig tre grunner til at de nå gjør seg sterkt gjeldende også utenfor samepolitikken.

De har for det første vært sterkt kritisk til Sametingets holdninger i arealsaker. De mener flertallet sier nei på autopilot til all utbygging, enten det er veier, kraft eller næringsutvikling. De er langt mer positive til mineralnæring og kraftutbygging, og kritiserer reindrifta for å legge for mye premisser.

En populær sak de har frontet, er å myke opp reglene for motorferdsel i utmarka. De mener det er feil at reindrifta har særfordeler som andre finnmarkinger ikke har.

Her har de sammen med samarbeidspartiene på fylkestinget fått gjennomslag.

Det andre Nordkalottfolket har vunnet på, er identitetspolitikken. De har lyktes med å sette ord på følelsen av å ikke være «fullblods same».

De mener samisk identitet i all for stor grad er dominert av forestillinger om reindrift, joik og samisk språk. For å sette det på spissen: Kampen om hvem som er mest same.

Les også: Nordkalottfolket klar vinner i Finnmark: – Vi liker ikke å få påtvunget ting fra sør

Nordkalottfolket appellerer særlig til sjøsamer og til dem i samiske randsoner som ble mest utsatt for fornorskning. Svært mange samer har eksempelvis ikke samisk som morsmål.

Flertallet i Sametinget vil innvende at samepolitikk i aller høyeste grad handler om å ivareta språk og kultur, som naturlig nok er sterkest i kjerneområdene.

De som observerer samepolitikken fra utsiden mener det har vært økt polarisering og hardere ordbruk, ikke minst i identitetspolitiske spørsmål.

Det brukes i fullt alvor ord som sameinkvisasjon, ta en offerrolle og koftepoliti på den ene siden, mens ord som rasisme, hat og samehets henger lavt på den andre siden.

Påfallende nok har ingen klart å ta en midten-posisjon, som mange mener Arbeiderpartiet burde ha tatt.

Toril Bakken Kåven har ledet Nordkalottfolket på Sametinget. En viktig grunn til deres store gjennomslag har vært identitetspolitikk og motstand mot det de kaller nei-holdningen til flertallet på sametinget. Foto: Benjamin Fredriksen

Hva nå?

Nå meldes det om stor innmelding i samemanntallet. Det skal hovedsakelig være fra to grupper. I nord er det mange som sympatiserer med Nordkalottfolket, og ønsker en tydelig motstemme mot de tradisjonelle samiske interessene.

Sør og i de store byene er det sannsynligvis mange yngre som sympatiserer med reindrifta og Fosen-demonstrantene.

Sør-Norge størst på Same­tinget: – Kan være en utfordring – NRK Sápmi - samiske nyheter, kultur og underholdning

For å sitere en veteran fra finnmarkspolitikken: Lite tyder på at det blir mindre konfliktfylt framover, verken i Finnmark eller i samepolitikken. Det må bli verre før det blir bedre.