Menn som hater kvinner

På twitterkontoen «Tekstkrigere» ligger en skjermdump fra Facebook hvor flere personer beskriver hvordan de skal «skampule» en kjent norsk kvinne. De diskuterer seg imellom hvorvidt hun har lyst eller ikke, og andre grove beskrivelser av hva de skal gjøre med henne seksuelt fordi de er uenig med det hun står for.

Amnesty International arbeider for ytringsfrihet for alle. Derfor har vi denne sommeren gjennomført tre undersøkelser som kartlegger omfanget av netthetsen som møter kvinner i offentlig debatt.

Tør ikke delta i debatten

Den første er en representativ undersøkelse blant kvinner i den norske befolkning. Den andre og tredje er undersøkelser om netthets blant kvinnelige politikere.

Funnene tegner et alvorlig bilde. En av fire kvinner i alderen 18–29 år sier at de har vært utsatt for trakassering på internett. Av dem som er utsatt for hetsen, melder om lag førti prosent at de opplever konsentrasjonsproblemer.

Hver femte sier at de føler sin fysiske sikkerhet truet. Blant de kvinnelige politikerne har to tredjedeler blitt utsatt for hets.

Blant kvinnelige politikere som er utsatt for hets på nett, har hver tredje sluttet helt å mene noe om enkelte tema. Ekstra bekymringsfullt blir det når dette skaper ringvirkninger. For selv blant kvinner som aldri har opplevd direkte netthets, oppgir hver tredje at de begrenser sin deltakelse i debatter mye for å unngå å bli trakassert.

Grensen for ytringsfriheten

Amnesty International har gjennomført tilsvarende undersøkelser i en rekke andre land. Og trenden er den samme: kvinner trues på nett og i sosiale medier – fordi de er kvinner.

De melder om angstreaksjoner og frykt for at truslene kan ta fysisk form. Konsekvensen er at kvinner gradvis trekker seg fra den offentlige samtalen. Kostnaden blir for høy.

Enkelte kvinnelige norske politikere forteller at når de sitter på NRK for å forberede seg til Dagsnytt atten, må de jobbe for at frykten for hets ikke skal bli hovedfokuset.

I en tid hvor bølgene har gått høyt i debatten om «no-platforming» er dette ytringsfrihetens kjerne. Vi er alle for en stor takhøyde i debatten, og friest mulig offentlig samtale.

Det skal være rom for ytringer som sjokkerer, forstyrrer og fornærmer. Men grensen for ytringsfrihet trekkes der hvor ytringen går på bekostning av andres rettigheter og friheter. Hatefulle ytringer har ikke noe menneskerettslig vern.

Vern mot diskriminering

Professor i rettsvitenskap Kjetil Mujezinovic Larsen, skriver i en utredning fra 2016 om hets mot kvinner at dette er «hets som handler om voldtektstrusler eller annen seksuell hets på grunn av at man har gitt uttrykk for en mening, det er hets som handler om at kvinner bør holde seg hjemme, og så videre. Et manglende strafferettslig vern mot slik hets er etter mitt syn en vesentlig svakhet ved dagens lovverk.”

Denne høsten sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut på høring en utredning om å inkludere kjønn i Straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. Dette kan bidra til at kvinner får en fri og trygg deltakelse i samfunnsdebatten.

Noen vil innvende at det bare er minoriteter som skal ha et strafferettslig diskrimineringsvern. Det er ikke riktig.

Det strafferettslige diskrimineringsvernet har som formål å verne grupper som er særlig utsatt for diskriminering. Det er liten tvil om at kvinner er en gruppe svært utsatt for hatefulle ytringer, og for betydelig diskriminering også på andre samfunnsområder.

I tillegg er straffelovens bestemmelser utformet slik at det verner beskyttede diskrimineringsgrunnlag, inkludert religion og etnisitet, uten å skille mellom minoritet og majoritet.

Trollet sprekker ikke

Den dominerende strategien de siste årene, har vært å tillate så mange som mulig i det offentlige ordskifte, for å unngå at noen føler seg isolert og utestengt. Slik skal en få en ventil som skal dempe hatet.

Det ser dessverre ut til at det ikke nytter. Jeffrey M Lohr ved Universitetet i Arkansas har slått fast at trollene ikke sprekker ikke når de kommer frem i lyset. Tilsvarende funn er gjort av Marjan Nadim ved Institutt for samfunnsforskning.

Mye tyder på at det er akkurat motsatt. Vi må heller tenke på samfunnsdebatten som et treningsstudio. Tar du med deg hatmusklene dine i debatt på nett og i sosiale medier, blir de ytterligere styrket.

Amnesty International ber nå norske myndigheter om å inkludere blant annet kjønn i Straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. Samtidig ønsker vi at politiet prioriterer opp denne type saker, og at politikerne sørger for en betydelig økning av politiets ressurser til å følge opp denne formen for trakassering.

Menn som hater kvinner må enten endre atferd, eller forhindres av loven fra å fortrenge kvinner fra samfunnsdebatten.