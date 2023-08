Med lua i hånda

Jeg er aktiv i politikken, og er stolt av det. Jeg vil være med å sikre demokratiet vårt, bidra til bedre løsninger for samfunnet vi lever i og som vi skal overlate videre til våre barn.

Som folkevalgt kan jeg utfordre kommunens politikk og administrasjon, jeg kan gi direkte tilbakemeldinger, foreslå nye saker og beslutte endringer.

Cathrine Jensen er lokalpolitiker for Høyre i Asker.

Og jo da, jeg kan være like frustrert som deg over «dårlige beslutninger». Da øver jeg meg på å tenke at det er muligheter for endring ved neste valg.

Nå er det valg. Nå er det muligheter for endring. Men i år igjen blir vi hindret i vårt politiske arbeid. Selvfølgelig vil vi være der folk er, og et fint sted er nettopp utenfor butikker og kjøpesentre. Men vi får ikke lov.

I løpet av mine 16 år i politikken, opplever jeg at det blir stadig vanskeligere å få tillatelse til å stå utenfor steder der det er mye folk. Nærbutikkene sier nei, det samme gjør kjøpesentrene, store varehus, idrettsarrangementer og festivaler. Som forklaring sier de at de ikke vil ha selgere utenfor butikkene sine. Ofte vises det til styrevedtak i bedriftene.

Lokalpolitikere er frivillige som ønsker å forsvare selve grunnpilaren i det norske samfunnet: Demokratiet. I handelsnæringens øyne er vi selgere som plager kunder på vei til eller fra butikken. Det er ikke greit!

På stands og på dørbank møter vi velgere ansikt til ansikt. Dette er viktige møter i et lokaldemokrati! Og vi møter mennesker som stort sett er interesserte og som tar oss imot. Her kan innbyggerne snakke med lokalpolitikerne og gi direkte innspill på akkurat det de er opptatt av, kanskje også få et direkte svar eller forklaring på hvorfor politikerne mener som de gjør.

Innspill fra slike møter med velgerne tar vi politikere alltid med oss i videre arbeid og diskusjoner. Politikk bygges nemlig nedenfra og opp.

Jeg er overbevist om at de som sitter på toppene i styrerommene har like stor glede av det demokratiske Norge, som folk flest.

Det er problematisk nok at vi lokalpolitikere forsvinner bak de store nasjonale figurene som Jonas og Erna, om vi da ikke også skal usynliggjøres eller forsvinne i lokalsamfunnet i tillegg.

Flere av oss skriver leserinnlegg i lokalavisen. Der slipper vi til innimellom. Men leserinnleggene når på langt nær alle. Den «vanlige velger» møter vi på lokale stands i nærområdet. Og lettest tilgjengelige er de på de store kjøpesentrene eller foran den lokale butikken. Men her får vi altså ikke være.

Det finnes unntak. Noen kjøpmenn med politiske sympatier, har tillatt noen lokallag å stå ved butikken. Da har jeg hørt politikere si: «Ikke si det høyt! Da mister vi plassen vår her også». At noen partier slipper til, noen steder, mens andre ikke, blir et enda større demokratisk problem.

Jeg mener at de som besitter lokaler sentralt i en kommune, også har et samfunnsansvar. Og det består blant annet i å åpne opp for at man kan drive valgkamp foran lokalene.

Vi er ikke kommersielle selgere, vi er demokratiets fotsoldater.