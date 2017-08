Med Instagram på tur

Vi ble lovet øde strand, urørt natur og folketomme fjelltopper. I realiteten var turstien erstattet av gjørmegroper, vi stod i kø til toppområdet og delte stranden med over 40 andre telt.

Naturen står igjen som taperen.

Et ufullstendig bilde

Sosiale medier har fått en viktig rolle i å inspirere folk til å besøke norske naturperler, men gir sjeldent et fullstendig bilde av turen. Det spektakulære bildet fra toppområdet gir liten informasjon om antallet kilometer, høydemeter, vanskelighetsgrad eller trafikk.

Nylig var vi i Lofoten med telt og tursekk, og besøkte deriblant turistmagnetene Kvalvika strand og fjelltoppen Ryten. De siste 200 bildene av Kvalvika strand og fjelltoppen Ryten på bildedelingstjenesten Instagram viser nesten utelukkende en øde sandstrand og en folketom fjelltopp.

I realiteten telte vi 41 telt på Kvalvika strand, og folk sto i kø på toppområdet for å ta bilder på den gjeveste steinen. Dette til tross for at vi gikk turen midt på natten.

Vakkert? Ja. Øde? Absolutt ikke.

Søle og søppel

Vi var forberedt på den store pågangen etter mange artikler i avisene den siste tiden. Det vi ikke var forberedt på var hvilke sår den store pågangen har påført naturen. Slitasje i form av femfelts ferdselsstier, store gjørmehull og gjenglemt søppel kan tyde på at den øke tilstrømningen av turfolk fra fjern og nær har gått på naturens bekostning.

SLITASJE: Økt ferdsel gjør stiene om til gjørmehull. Bildet er tatt 17. juli, og viser stien mellom Torsfjorden og Kvalvika i Lofoten. Foto: Hege Schultz Heireng

Det blir spesielt synlig i våte myrområder og i terreng der grønn vegetasjon går helt opp til toppen. Det var rett og slett trist å se hvordan naturen må betale prisen for den økte trafikken.

Tilfredsheten med turen henger trolig sammen med hvilke forventninger man har på forhånd og hva man verdsetter ved en tur. De som har det primære målet å få et fantastisk bilde fra toppområdet vil bli fornøyd, men de som har dratt til fjellet for å se urørt natur, øde landskap eller få stillhet og ro vil trolig bli skuffet.

Det var rett og slett trist å se hvordan naturen må betale for den økte trafikken.

Idyllen på Instagram

Vi ser det også i debatten om Reinebringen – den populære fjelltoppen i Lofoten som har blitt besøkt av flere tusen personer i sommer til tross for kommunens advarsler om utrygg rasutsatt sti. De siste 200 bildene av Reinebringen på Instagram er utelukkende spektakulære bilder som lokker enda flere til å besøke toppen.

Tusenvis av naturskjønne bilder fra norske naturperler deles på sosiale medier, og pågangen og slitasjen er større enn noensinne.

Vi gjør det selv. Legger ut de fineste bildene vi har for å inspirere flere til å bli glad i norsk natur. Har vi, som inspirerer til friluftsliv og økt bruk av norsk natur, også et ansvar i håndteringen av den økte trafikken?

Vis hensyn og rydd opp

Det er mye vi turfolk kan gjøre selv for å redusere slitasje og forsøpling. Vi kan plukke med oss eget og andres søppel. Vi kan bruke hovedstien og ikke lage egne stier i terrenget. Vi kan velge en mindre besøkt topp eller et helt annet turområde. Vi kan bli flinkere til å følge og formidle Friluftslovens plikter om telting og turliv.

Mange steder i landet bygger sherpaer steinsettinger og trapper for å redusere slitasjen på naturen. Blant annet her på stien opp til Skogshorn i Hemsedal. Foto: HENNING FLAGET

Vi som inspirerer til økt bruk av norsk natur kan også gi et mer fullstendig og korrekt bilde av norske naturperler. Turer til Trolltunga og Preikestolen er mer enn et instagrambilde.

Vi kan inkludere detaljer om vanskelighetsgrad, rutebeskrivelse, trygg og sporløs ferdsel. Vi kan også inspirere flere til å velge andre topper og turområder. Ta til venstre når andre tar til høyre.

Det er mye vi turfolk kan gjøre selv for å redusere slitasje og forsøpling.

Flere må ta ansvar

Vi mener at større aktører også må ta sin del av ansvaret. Nye turområder, fjell og stier må markedsføres for å avlaste de mest populære og befolkede turmålene. Der det allerede er stor pågang må turstier merkes godt, for å få turfolk inn på samme sti. Det vil skåne naturen.

På Reinebringen er det igangsatt bygging av sherpatrapper for å unngå slitasje på naturen og for å redusere risiko for skader og uhell. Slik tilrettelegging kan være en riktig løsning for å møte de store massene som kommer for å oppleve naturen.

Mens vi venter på at stien skal bli ferdig, er det viktig at også aktører med påvirkningskraft i sosiale medier ikke oppfordrer turer til Reinebringen, men heller presenterer alternative turmål.

Flere av oss kan bli flinkere til å vise realitetene bak bildene og informere bedre om turen slik at nestemann på stien kjenner hele bildet før de bestemmer seg for å gå turen.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter