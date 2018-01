Max moro for pengene

Mitt nest siste møte med den veitrafikale politimakten skjedde da jeg svingte inn i Grensen fra Møllergaten i Oslo sentrum. Helt bevisst på at det var ulovlig. Hyggelig møte med en av de klassiske, rolige MC-patruljefolkene som dro frem blokken, uten drama, og nevnte skilt nr. 330.1 og 5350 kroner i bot.

Herlige folk. Noen ganger vinner du, andre ganger ikke.

Mitt siste møte med etaten var om mulig enda varmere og hyggeligere. Jeg våknet, ante ikke hva som hadde skjedd, og så rett opp på en uniform som holdt meg hardt i hånden. «Han der er oppvokst på landet», tenkte jeg i tåka, «han har lært at folk skal ikke dø alene».

Sannheten var at han prøvde å holde meg nede i setet slik at jeg ikke skulle bevege meg før ambulansen kom.

Litt engstelig, riktignok, da jeg trodde min nye venn leste donator-kortet mitt, men det var førerkortet han sjekket

Det tok ca. et halvt minutt – akutt-tjenesten i Oslo er hinsides god – og jeg ble pakket inn i det de kalte tømmerstokkregime. Umulig å bevege på noe, det trengtes ca. åtte hyperkvalifiserte omsorgere for å flytte meg fra båre til seng, og tilbake til båre og tilbake til seng og så videre utover dagen.

Til Legevakten, intens overvåking og undersøkelser, temperatur og blodtrykk hvert kvarter – og plutselig hadde alt sunket fra ekstremt høyt til nesten normalt. Jeg hadde hørt legen si i telefonen «påkjørt fra venstre». Først da skjønte jeg litt av hva som hadde skjedd, og at det allikevel ikke var meg som hadde fått et geriatrisk illebefinnende og kjørt i hjel noen.

En guffen følelse, så lenge den satt der.

Ekstremt kompetente folk – i hvert fall føltes det slik – kom og gikk i ett. Ikke ett kjedelig sekund. Genuin omsorg hele veien, jeg har aldri grini så mye i hele mitt liv, alle syntes veldig synd på meg – tror jeg fremdeles.

For noen ressurser, både i dybden og bredden. Og så hadde alle smarte navn, tre eller fire bokstaver, lett å huske.

Mina og Trine for eksempel, den ene var åpenbart genial lege, den andre var åpenbart genial hjelpeperson, aner ikke hvem som var hva. Spiller ingen rolle. Faglige toppfolk begge to, og med omtanke i tillegg.

Min «lettere personskade» medførte intens oppmerksomhet fra minst 60 personer i løpet av de første 36 timene.

Bekymrede leger, videre til Ullevål. To portører klaget over at det var så mange forskjellige sengetyper der, hvordan sikre sengehesten på denne? Jeg føyk (bare mentalt – tømmerstokkregimet tillot ikke annet) i været, og forlangte at de ikke skulle komme med antydning av kritikk over dette paradiset så lenge jeg var der.

CT, MR, røntgen, bleeding edge teknologi hele veien – markedsverdi for den tiden de brukte på meg: sikkert 100.000. Halvannet døgn, pluss to ortopediske bekymringer på Lovisenberg.

Så begynner en ganske grei rehabilitering, og da kommer endelig et brev fra Oslo politikammer: «Saken er avgjort ved at – navngitt, som jeg aldri har hørt fra, som i: «Sorry at jeg forsøkte å kille deg, åssen går det?» – har vedtatt forelegg om bot».

Jeg skriver tilbake og antyder at det hadde vært litt kult å høre hva anklagen var og hva den resulterte i.

Den 23 november kommer det et brev, datert 14/11, fra politiadvokaten. Han viser til min henvendelse av 18. september og forteller at saken er avgjort ved at siktede har vedtatt et forelegg på kr 7000,- for bl.a. brudd på vikeplikten. «Kopi av forelegget (som er anonymisert) vedlegges til orientering».

Anonymisert – hvorfor? Politikammeret har jo allerede fortalt meg navnet på mannen fra venstre da saken ble avgjort.

Av forelegget går det frem at fordi han ikke overholdt vikeplikten «oppsto det sammenstøt med lettere personskade og mindre materielle skader til følge».

Det kjøretøyet jeg førte, flunkende nytt tre måneder tidligere, ble totalskadd og kondemnert. «Mindre materielle skader»?

Akkurat da ville jeg veldig nødig vite hva større materielle skader da er.

Min «lettere personskade» medførte intens oppmerksomhet fra minst 60 personer i løpet av de første 36 timene – pluss etterfølgende moro. Jeg fikk en sterk følelse av at «større personskade» ville vært en omskrivning for at donatorkontrakten med NTNU var å iverksette. Omgående.

Tenna sprutet, brilleglasset satt i kinnbeina, fortsatt har den «lettere skadde» problemer med et bein, og om whiplash fremdeles hadde vært på moten hadde han hatt tre av dem. Utlegg for forsikringsselskapet: Minst 70.000 kroner pluss nytt kjøretøy.

Det hadde vært litt kult å høre hva anklagen var.

For samfunnet? En kvalifisert gjetning: 150–200.000. Pluss all omsorg, omtanke og proff behandling jeg ble til del. Som andre garantert hadde mye større rett til, og ville hatt mye større glede av, enn jeg.

Jeg ble jo bare kastet inn som en ekstra, unødvendig belastning og hadde egentlig ikke bedt om slik oppmerksomhet.

God middag med valg fra meny hadde de også på Ullevål.

Det jeg egentlig vil slå fast etter dette er at å betale noe over 5000 kroner for å svinge litt gærent til høyre er en altfor pinglete øvelse for oss som ønsker moro i trafikken.

Å brase inn i noen fra venstre gir minst 20 ganger så stort utbytte, målt i kick per krone.

Og fremdeles, to måneder etter: Null svar fra politiadvokaten på spørsmål om hva «større materiell skade» egentlig er.

