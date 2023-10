Skuespiller Matthew Perry spredde så mye glede. Men glede var en følelse han selv knapt var i stand til å føle. I alle fall var det slik han beskrev seg selv. Lørdag ble han funnet død i sitt eget hjem i Los Angeles.

Perrys navn vil bestandig bli forbundet med «Friends», eller «Venner for livet», som gikk på TV fra 1994 til 2004. Situasjonskomedien blir elsket av stadig nye generasjoner, noe som egentlig er litt rart. Den klassiske situasjonskomedien er nærmest død som sjanger, og mye av humoren i «Friends» føles svært typisk for sin tid.

Men det var noe ved den sjarmerende vennegjengen på seks, som forsøkte å finne fotfestet i New York, som får nesten alle til å ville være en av dem, henge med dem i sofaen, utveksle vitser og betroelser med dem.

Og morsomst av alle var Matthew Perry. I rollen som den nevrotiske og sarkastiske Chandler Bing var det på et vis han som var seriens midtpunkt.

Det var han som kanskje i størst grad satte ord på den kjappe, smarte, urolige, popkulturelt innforståtte livsholdningen. Det var denne livsholdningen som gjennomsyret «Friends» og som fikk tenåringer og tjueåringer til å krølle seg sammen i sofaen hver tirsdag kveld og drømme om å leve i en stor hjørneleilighet i storbyen.

Perry selv følte et sterkt slektskap med Chandler Bing. I selvbiografien sin fortalte han om hvordan han leste manuset til «Friends» og straks skjønte at den ville bli en suksess. Og at han selv var som skapt for å være Chandler. Han hadde selv vært klassens og vennegjengens klovn. Sjargongen mellom ham og kompisene flettet han sømløst inn i «Friends».

Medskuepiller Lisa Kudrow minnes hvordan det var Perry som stadig fikk de fem andre til å le den kvelden de spilte inn seriens berømte vignett, og måtte tilbringe time etter time, dyvåte og skjelvende.

Men Perry klarte ikke å ta vare på sitt eget talent, eller på seg selv. Tungt misbruk av alkohol og piller skulle prege hele livet hans. I en alder av 49 erkjente han at han måtte ha tilbrakt mer enn halvparten av livet på et eller annet rehabiliteringssenter.

Perry ble født 19. august 1969. Han var det eneste barnet i det kortvarige ekteskapet mellom John Bennett Perry, skuespiller, modell og sanger, og Suzanne Longford, en tidligere skjønnhetsdronning som skulle bli pressetalskvinne for den kanadiske statsministeren Pierre Trudeau. De skilte lag da Matthew var ni måneder, og han beskrev barndommen som en slags evig jakt etter mer oppmerksomhet fra de glamorøse, men fjerne foreldrene.

En flytur da han var fem år gammel, og ble sendt alene fra hjembyen Ottawa for å besøke faren i Los Angeles, husket han som traumatisk. Han var alene og livredd, og trodde døden kom med hver turbulente hump.

Denne følelsen, av ensomhet, av frykt, av anelser om at de han er glad i vil forsvinne, går igjen i selvbiografien hans «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing». Der beskriver han hvordan han begynte å drikke som fjortenåring, og for første gang i livet slappet av. På et tidspunkt knelte han på kjøkkengulvet og ba til Gud om å bli berømt, overbevist om at berømmelsen ville blåse bort problemene hans. Bare uker senere ble han tilbudt rollen som Chandler.

Men Perry hadde anlegg for avhengighet, og etter en skiulykke i 1997 ble han hektet på smertestillende medisiner. Han var ruset gjennom store deler av «Friends»-innspillingen.

Selv i en så redusert tilstand klarte Perry å skape en skikkelse som så mange følte de kjente og var glad i. Han fremsto som en skikkelse som ødela mye for seg selv, men som fortsatte å fryde andre. Selv når han fortalte om sine svarteste stunder klarte han liksom ikke å la være å leke og tulle med språket og situasjonene. Han hengte i liten grad ut noen andre enn seg selv.

Etter «Friends» kunne det store publikum for det meste se Perry i gjesteroller i andre, populære serier som «The West Wing» og «The Good Wife».

Han etterlot seg mer enn hva noen kan forvente av en så plaget mann.

Han skulle hatt mange flere steder der han kunne fått brukt sitt eget åpenbare, hjerteskjærende talent.