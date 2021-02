Massetesting nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Snart er det ett år siden Norge innførte nedstenging for å dempe smittespredningen i samfunnet. På det tidspunktet var ideen at lockdown var et midlertidig virkemiddel for å kjøpe seg tid, inntil vi hadde bygget mer kapasitet i helsevesenet.

Det er derfor nedslående at vi nå innfører nye, omfattende nedstenginger på Østlandet, som til forveksling likner på den i mars i fjor.

Å stenge ned Norge har enorme negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, og kanskje særlig for barn og unge: forskning fra Storbritannia viser allerede nå at barn på hjemmeskole har lært langt mindre enn det de ellers ville gjort.

Forskere fra Statistisk sentralbyrå estimerer at skolestenging koster samfunnet om lag 1,7 milliarder kroner per dag. Tallene er høye både fordi barna lærer mindre og fordi foreldrene jobber mindre.

Det er en høy risiko for at epidemien vil vare ved i hele 2021 og kanskje lenger, både fordi vaksineringen går sakte og fordi nye mutasjoner kan gjøre eksisterende vaksiner mindre effektive.

Vi må derfor gjøre alt i vår makt for å finne alternative smitteverntiltak som er mer bærekraftige over både måneder og år, som er treffsikre, effektive og som har færre negative samfunnsmessige konsekvenser.

Etter mitt syn er løsningen massetesting av befolkningen. Dette er ikke en ny og unik ide. Slovakia testet hele befolkningen før jul, og smittespredningen falt markant i ukene etter.

Nobelprisvinner i økonomi Paul Romer har argumentert for massetesting av om lag 7 prosent av befolkningen hver dag, tilsvarende i underkant av 400.000 tester daglig her i Norge.

Det innebærer at alle tar en koronatest ca. annenhver uke. Er testen positiv går du i karantene, mens negativt resultat betyr at du kan leve et normalt og fritt liv.

Beregninger viser at massetesting på denne skalaen kan presse det såkalte R-tallet under 1, slik at epidemien holdes i sjakk.

Med talleksempelet over må vi mer enn tjuedoble testkapasiteten i Norge sammenliknet med situasjonen i dag. Er det i det hele tatt realistisk? Etter mitt syn er svaret ja.

Massetesting kan gjøres med en kombinasjon av PCR-tester og hurtigtester. Hurtigtestene trengs ikke utføres av høyt kvalifisert helsepersonell.

Det finnes allerede covid hjemmetester, ikke ulikt en graviditetstest, noe som gjør det enkelt og billig å teste mye og ofte. Testkapasiteten i Norge ble kraftig utvidet i månedene etter viruset kom til Norge, men siden i fjor sommer har antall tester vært om lag uendret.

I dag er det mange land som tester betydelig mer enn oss. For eksempel tester Danmark om lag fem ganger så mye som her til lands.

Erfaringene fra det siste året viser med all tydelighet at korte nedstenginger ikke er nok.

Et motargument som vi ofte hører fra politikere og helsebyråkrater er at utvidet testing blir for dyrt, eller at vi ikke har kapasitet til det.

Ironisk nok er testing ikke spesielt dyrt i forhold til de økonomiske krisepakkene regjeringen ruller ut på løpende bånd. Ifølge tall fra Aftenposten sikret Norge seg 5 millioner hurtigtester til 150–200 millioner kroner.

Med talleksemplet over blir da kostnaden ved massetesting 300–400 millioner per måned. Dette er småpenger i forhold til de flere hundre milliardene som så langt er brukt i økonomiske krisepakker.

Massetesting vil også eliminere behovet for økonomiske krisepakker, fordi de i hovedsak har blitt lansert som en konsekvens av nedstenging. Sagt på en annen måte; vi vil spare enorme beløp på å kunne holde de økonomiske hjulene i gang.

Et annet motargument er at testene er upresise; blant annet uttalte FHI nylig at «det er unødvendig å teste store grupper av friske ved lite koronasmitte».

Det er riktig at massetesting vil innebære flere tusen falske positive testresultater hver dag. Mange må derfor gå i karantene selv om de er friske.

Men dette er en lav pris å betale for å holde samfunnet åpent, sammenliknet å sette hele, eller deler, av landet i karantene, slik som vi ser på Østlandet nå.

En annen kritikk er at testene vil gi oss falske negative resultater, det vil si at noen som er syke ikke tester positivt. Men selv hurtigtestene er såpass gode at om lag 80 prosent av dem som er syke vil teste positivt.

Solberg, Høie og Nakstad må våkne opp og lansere en ny og bærekraftig strategi.

For samfunnet som helhet er det ikke et mål å fange opp absolutt alle syke – det viktige er simpelthen å fange opp nok smitte slik at R-tallet går tilstrekkelig ned.

Hvis løsningen er såpass enkel, hvorfor gjør vi det ikke allerede?

Min gjetning er at både politikere og helsemyndigheter har hatt, og kanskje fortsatt har, en naiv tro på at en kort nedstenging er tilstrekkelig for å holde viruset i sjakk.

Erfaringene fra det siste året viser med all tydelighet at korte nedstenginger ikke er nok.

Nå må Solberg, Høie og Nakstad våkne opp og lansere en ny og bærekraftig strategi som vi kan leve med i resten av 2021, og kanskje enda lenger også.