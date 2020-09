Månelanding i Brevik

Alle som har fulgt med på utviklingen av karbonfangst og lagring i Norge, går en spennende høst i møte. Det begynte med Sleipner-feltet i 1996. Veien derfra har vært lang og kronglete. Nå må vi ta det neste store steget.

Norge er klar for månelandingen. Der Neil Armstrong valgte Stillhetens hav som landingsplass på månen for «The Eagle» i 1969, bør Erna Solberg velge Brevik i 2020.

Banebrytende

Da Jens Stoltenberg i sin nyttårstale i 2007 sammenliknet det å realisere fullskala karbonfangst på gasskraftverket på Mongstad, med amerikanernes månelandingsprogram, hadde han helt rett.

Dagens karbonfangstprosjekt dreier seg om prosesser vi fortsatt er – og vil være avhengig av.

Karbonfangst er vår tids månelanding. Et banebrytende og langsiktig arbeid, som krever både ny teknologi, risikovennlig kapital og politisk vilje. Da som nå.

Prisen for renseanlegget på Mongstad vokste raskt til anslagsvis 25 milliarder kroner, og i tillegg ble gasskraftproduksjonen fra anlegget sterkt redusert. Rensingen av gasskraft ble lagt til side.

Det betyr ikke at vi ikke skal lande på månen. Tvert imot. Behovet for å lykkes med fangst og lagring av CO₂ er større i dag enn i 2005.

Teknologien vil være god og grønn butikk for landet.

Flere aktører involvert

Muligheten til å lykkes er også blitt mye større. Et av de største fortrinnene i dag, er at kompetansemonopolet er brutt opp. Dette har allerede gitt store utslag i beregnede kostnader.

Der vi i 2013 så mot en regning på 25 milliarder for ett renseanlegg alene, kan regjeringen i dag vurdere den samme prislappen for to renseanlegg, samt infrastruktur og logistikk for transport og lagring.

Muligheten til å lykkes er blitt mye større.

Der Mongstadprosjektet dreide seg om Statoil alene, baserer dagens prosjekt seg på viljen hos flere aktører i industrien, som alle tar stor risiko for å realisere karbonfangst.

Heidelberg Cement og Norcem i Brevik og Fortum Varme i Oslo står klar til å bygge og drifte renseanlegg. Equinor, Shell og Total forbereder transport og lagringsdelen.

Et gedigent klimabidrag

Der Mongstadprosjektet dreide seg om rensing av overflødig gasskraft, dreier dagens karbonfangstprosjekt seg om prosesser vi fortsatt er – og vil være avhengig av.

I Brevik skal co₂-utslipp fanges opp fra sementproduksjon. Sementproduksjon foregår over hele verden, og står for mellom 5 og 7 prosent av globale utslipp.

Nå må vi ta det neste store steget.

I tillegg til å være verdens byggesteiner, er sement også en produktiv form for avfallsforbrenning. Det meste av brenselet som benyttes i produksjonen i Norge er nettopp avfall. Vi skaper produkter av søppel.

Løsninger for å rense sementproduksjonen for co₂-utslipp, vil være et gedigent bidrag til verdens klimakamp.

Lønnsom teknologi

Vi kan fortsette å fyre opp avfall som vi gjør i dag. Eller vi kan fyre opp avfallet for å produsere noe verden trenger, og samtidig fange opp co₂-en som følger med. Karbonrenset sement vil være en god eksportvare.

Løsninger for å rense sementproduksjonen for co2-utslipp, vil være et gedigent bidrag til verdens klimakamp.

Teknologien og kompetansen som utvikles samtidig vil også være god og grønn butikk for landet.

Det er 24 år siden vi begynte å rense gassen på Sleipner-feltet. Siden den gang har vi planlagt månelandingen.

Nå er det klart for en trygg landing i Brevik.