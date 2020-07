Mammakroppen

Vi kvinner er så ulike, men felles for oss er at vi trenger å bli møtt med omsorg, raushet og god oppfølging.

Hvorfor sjekkes ikke min post partum-kropp, og hvordan det står til med den etter fødselen?

Hvorfor er det mer fokus på prevensjonsprat?

22. mars kl. 14.18 ble livet mitt snudd på hodet da sønnen min Storm kom til verden, dagen etter termin. At et så lite vesen kan fylle deg med så mye kjærlighet og usikkerhet med ett!

Slik var det for meg i alle fall.

Jeg sleit litt med å «nyte» den første tida, skal jeg innrømme.

Og joa, jeg hadde jo hørt en del om livet som nybakt mamma. En herlig miks av våkenetter, utallige bleieskift, gulp, endeløse runder med amming eller flaskemating. Men også fine dager der man blir omsvermet av babylukt og en helt ny form for kjærlighet.

Jeg visste jeg hadde en altoppslukende tid foran meg.

Livet 2.0. Det er nå det begynner, sa dem.

Slet med å «nyte»

Vel hjemme fra sykehuset havna jeg i en dobbel barselboble, med covid-19 som herja som verst ute i samfunnet.

Inne satt Storm og jeg med hver vår bleie på. For ja, her rant det hos begge, bokstavelig talt.

På sykehuset hadde jeg fått et eget skriv om bæsjebleier og hva som var normalt for en nyfødt baby. Selv visste jeg svært lite om egen post partum-kropp.

For når skulle det egentlig slutte å blø der nede? Og hva med disse etterriene som jeg knapt hadde hørt om?

Å ha samleie var kanskje det siste som sto i tankene mine.

Jeg sleit litt med å «nyte» den første tida, skal jeg innrømme. Jeg erindrer at jeg satt der med en blødende tiss, en følelse av å føde på nytt under hver ammerunde og med et sårt rumpehull som gjorde det umulig for meg å gå på do uten å hyle av smerte.

Ja, hvorfor hadde ingen fortalt meg at det gjør så vondt å bæsje etter fødsel?

Tida man nettopp blir bedt om å «nyte» drukna derfor i mye annet.

Er du klar for sex kort tid etter fødsel? Jeg har bare én tanke i hodet: Når skal dobesøk slutte å gjøre så vondt?

Hvorfor snakkes det mer om prevensjon enn sjekk av bekken?

Fokusskifte ved seksukerskontrollen

Seksukerskontrollen banket på døra for både Storm og meg.

Storm var først ut. Siden fødselen hadde han fått grundig oppfølging på helsestasjonen, og det samme gjaldt ved uke 6.

Så var det mor. En prat om søvn, amming og spørsmål om prevensjon.

Prevensjon?

Hvorfor snakkes det mer om prevensjon enn sjekk av bekken på en seksukerskontroll - når det føles ut som hele understellet fortsatt henger og slenger?

Vi kvinner har ulike graviditeter og fødsler, og har derfor ulike behov etter en fødsel. Noen kjenner seg klare for å trene og ha sex igjen, andre kjenner at alt henger.

Jeg setter derfor et spørsmålstegn ved hvorfor det er mer fokus på å komme i gang med sex etter fødsel, framfor et tilbud om en grundig undersøkelse av underliv og bekkenbunn?

Vi trenger et fokusskifte ved disse kontrollene.

Kroppen har vært gjennom en heftig runddans både fysisk og psykisk.

Mange føler seg kanskje helt annerledes der nede, noe man dog ikke alltid tør å ta opp selv. For hva er egentlig normalt å føle etter en fødsel?!

Manglende oppfølging

Da jeg la ut på min Instagram at jeg opplevde at prevensjon sto i fokus på seksukerskontrollen, fikk jeg tusenvis av meldinger fra damer som hadde opplevd det samme.

Manglende sjekk av underliv, bekken og magemuskler, samt et press om å ha sex både fra mann og andre i barselgruppen sin, gikk igjen.

Som en dame skrev til meg «i andre situasjoner får man ofte en «EU-kontroll» av hele kroppen, men ved den viktige seksukerskontrollen uteblir den store kroppssjekken».

Ja, er det ikke høyst merkverdig at ved en av de største tingene en kvinnekropp går gjennom, så eksisterer det ikke alltid grundig oppfølging? At dette ofte er noe man må be om selv?

Som langrennsløper, idrettsfysiolog og nybakt mamma har Melina Meyer Magulas også har skrevet:

«langt mindre traumer eller inngrep på kroppen enn en fødsel får mer oppfølging i helsevesenet enn mors underliv og bekken, som for eksempel en postoperativ skulder.

Nå kan en skulderoperasjon i seg selvsagt ikke sammenlignes direkte med vaginal fødsel, men fødselen påfører et traume på kvinnens underliv som må tilheles.

Hvorfor regner vi bare med at alt bare fikser seg selv der nede i løpet av 6–8 uker når vi VET at det ikke alltid er tilfellet, og at mange kvinner strever med varige men i ettertid?».

Håper på endring

Når man blir gravid, oppsøker man som regel fastlegen sin for nødvendige prøver. Ved post partum er veien dog mindre tilrettelagt og mer usikker.

Ja, vi snakker om tida når flere kvinner kanskje trenger den helseomsorgen som mest.

Til tross for at det er mange dyktige fastleger som brenner for kvinnehelse og gjennomfører grundige undersøkelser av underlivet, er min erfaring at de fleste kvinner ikke får dette tilbudet.

Å gå til en jordmor på en seksukerskontroll ville nok vært det beste, men etter en fødsel er dette noe man selv må oppsøke eller vite om. Og også da i flere tilfeller betale ekstra for.

Dersom jeg går gravid igjen, håper jeg at sjekk av bekken, underliv og magemuskler er et faktum. Og at det er like normalt å spørre om jeg ønsker en sjekk av kroppen min, som hva slags prevensjon jeg vil ha.