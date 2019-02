Makt gjør blind

En ny bølge av Giske-saken har kommet inn – denne gangen via en bekymringsmelding. Igjen er det storm.

Hva er det med makt og mennesker som fører til slike situasjoner? Og hvorfor blir sakene så betente når de først oppstår? Hvorfor har flere politikere tatt så ukloke valg, og hvorfor blir frontene så steile når noen først når gjennom lydmuren og sier ifra?

Vi tenker at de klokeste blant oss bør sitte med makten. Men det fins forskningsmessig belegg for å hevde at vi blir mindre kloke av å ha makt. Studier indikerer at vi blir dårligere, ikke bedre, til å innta andres perspektiv når vi har en maktposisjon. Når vi sitter med makt trenger vi ikke være like lydhøre som vi er ellers. Ofte vil dette dessverre forsterkes av at vi får færre ærlige tilbakemeldinger.

Mange av oss har vel sukket over at noen oppfører seg som en idiot, men samtidig ikke tort å si fra – den andre personen sitter på ressurser vi trenger. Dersom en i maktposisjon ikke er god på å plukke opp signaler kan en blindsone utvikle seg.

Stillhet er ikke samtykke

Maktpersonen selv tenker at hvis ingen protesterer så er det sikkert greit. Sånn er det kanskje om du sitter nederst ved bordet, men stillhet er ikke nødvendigvis samtykke. Folk har dessuten ulike terskler for protest. Noen reagerer på noe uønsket ved å dytte en person bort. Andre reagerer ved å fryse til. Særlig mennesker som tidligere har vært utsatt for uønskede hendelser kan reagere slik; de har ikke nødvendigvis hatt gode opplevelser med å si ifra.

Organisasjoner og systemer har dessverre også en tendens til å beskytte de store navnene. Jo flere mektige venner du har, jo vanskeligere er det å få gjort noe med deg – makten din er knyttet opp mot mange andre som også har egeninteresse av at du holder deg i posisjonen til. Slik kan de instansene som burde tatt imot varsler, men også varslet selv, forbli tause. Det er jo kameraten din. Du vet at hen ikke mente det sånn.

Det bør få ledere og organisasjonsmennesker til å tenke over hvordan vi kan motvirke dette. Det er ikke enkelt når sjefen din legger armen rundt livet ditt og skviser litt til, især om du er midlertidig ansatt. Det er heller ikke enkelt dersom du trodde du skulle få anledning til å snakke med en maktperson i organisasjonen din om saker som er viktige for deg, og det viser seg at de er interessert i noe helt annet.

Det selvkritiske blikket

En kan også undre seg over hva Giske og andre egentlig innbiller seg. Det er ikke veldig mange 20-åringer som syns folk i femtiårene er sexy uten penger, makt eller kjendisfaktor. Om du blir omsvermet, om folk trekker deg med på bilder eller video, så bør det ringe en liten bjelle – er det meg som privatperson eller som offentlig person de er interesserte i?

Ditt offentlige jeg er kjent av langt flere, og den rollen har du et annet ansvar for å ivareta. Og hvis den du aktivt flørter med ikke avviser deg, er det fordi de trives, eller fordi de ikke tør annet? Hvordan påvirker din makt dem? De fleste av oss har en ganske god toleranse for folk som er dumme på privaten. Men på samme måte som kjendisstatusen fører med seg fordeler, fører den med seg ulemper også – økt rampelys når du gjør noe dumt.

Giske er kjendis. Det har han sannsynligvis dratt nytte av gjennom årene: Det er lettere å komme seg opp og frem med et kjent navn. Og når noen er kjente så er det nok en maktfaktor som gjør at de løftes frem, hylles, lyttes til. Følelsene våre og holdningene våre overfor dem forsterkes.

Det er en farlig og lumsk makt, for i det øyeblikket stemningen snur så kommer fordømmelsen like forsterket. Fra utsiden kan det virke som om Giske forsøker å bruke dette til å komme seg på topp igjen, for det er mange som støtter ham ennå.

Hvem lytter vi til?

Skal en organisasjon kunne beskytte sine medlemmer må man jobbe mot slike strømmer. Det er ledelsens plikt å lytte til de ubehagelige motstemmene og tenke over hvem det er som ikke snakker når temaet kommer opp. Og i Arbeiderpartiet er det alles ansvar å tenke over hvem som forsvinner ut av organisasjonen når sentrale personer oppfører seg på denne måten. Hvor mange talenter har forsøkt å si fra før, og ikke blitt lyttet til? Hvor mange har stille trukket seg fordi de måtte håndtere noe helt annet på nachspiel enn forventet?

Og hva med dem som så dette skje og ikke orket det, og derfor meldte seg ut, eller de som syns dette var urettferdig og ikke ville stå for det? I Trond Giskes tilfelle er det kanskje det aller mest alvorlige. Ved å ønske ham velkommen, er det mange andre som snur seg bort. Hvorfor er det hans perspektiv som er det viktige? Hvorfor skal vi lytte mest til den med mest makt?

Jeg lurer på om Giske har lært av dette. For ikke å nevne oss andre. Eller er vi fremdeles for snare til å identifisere oss med maktmennesket, hen som det skrives om, og glemme de menn og kvinner som ikke får den støtten. De vi ikke hører om fordi de skammer seg eller bare vil glemme. De som ikke lenger føler seg velkomne. De som betaler prisen.

De som ikke er eliten, men ligner mest på oss.