Magien ved å si nei

Jeg har aldri vært en fan av nyttår. Helt siden den gedigne skuffelsen som nyttårsaften i år 2000 ble, har jeg og nyttår rett og slett, ja, hva skal jeg si? Hatt et anstrengt forhold.

Det hjelper selvfølgelig ikke at nyttårsforsettene går i vasken hvert eneste år. Faktum er at å legge til enda noe nytt i mitt allerede overfylte liv, er som å prøve å stappe et vått telt ned i en altfor liten kompresjonspose.

Det går ikke.

Og det å legge til, skal vi. Vi skal fornyes, forbedres, perfeksjoneres, effektiviseres. Alt legges lag på lag på toppen av en ellers travel hverdag, som har vært forsøkt perfeksjonert flere ganger før.

Med lite hell.

Det store spørsmålet er hvor mye av dette hamsterhjulet vi vil være med på.

Men i år skal det bli bedre. I år skal nyttårsforsettet mitt være annerledes, kortere. Mer effektivt. Perfeksjonert om du vil. Nærmere bestemt skal det være et «nei».

Et stort, fett NEI.

Jeg skal ikke legge til noe som helst i livet mitt, jeg skal trekke fra.

Som konfliktsky hedmarking er jeg selvfølgelig helt innforstått med hvor fristende «ja» er. Ingenting lyder bedre i mine ører enn et bløtt «ja» til det andre gjør, det andre vil, det som forventes.

Hvem vil ikke passe inn i flokken og være en del av fellesskapet? Jeg vil.

Men faktum er at hvis du skal ha det bra og få noe som helst gjort her i livet, så må du først lære deg å si «nei». Og i et samfunn der markedskreftene stjeler tiden din fortere enn du kan si «sosiale medier», så har det aldri vært viktigere å sette grenser.

Du kan ikke engang slappe av og scrolle litt på en app, før du har blitt ført inn i algoritmenes underverden, der kjappe videoer gir deg nye idealer med tilhørende dårlig selvbilde, før du har rukket å supe i deg morgenkaffen.

Eller hva med en annen variant. Har du lyst til å bruke alle pengene dine på et nyoppusset hjem, med tilhørende gjeldsslave-historikk etterpå?

Eller hva med å bruke tiden på å kritisere deg selv fordi du ikke passer inn i skjønnhetsidealet du blir presentert for? Hva med å tro på den løgnen om at du må bli tynn, pen eller hva det nå er for et ideal du strever etter, før du kan gjøre det du vil gjøre?

Skal du si ja til alt dette, eller har du andre planer med livet ditt?

Det store spørsmålet er hvor mye av dette hamsterhjulet vi vil være med på, fordi vi faktisk er interessert i det? Og hva vi er med på fordi vi ikke klarer å formulere et nei? Mye av det blir kanskje også presentert som så selvfølgelig at vi tror at vi ikke har et valg en gang.

Det vokser langt finere ting i tomrommet etter et «nei» enn det gjør i krateret etter enda et selvhjelpsprosjekt.

Så neste gang du vurderer om nyttårsforsettet skal innebære muskeloppbyggende aktivitet på et nærliggende senter, så kan du vurdere om den muskelen du egentlig har bruk for å trene, er nei-muskelen.