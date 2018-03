Lyse dager, mørke sinn

«Sønnen min har selvmordstanker», sa hun.

Det er påske. Den lange og strenge vinteren er i ferd med å slippe taket. Det er vår og yrende forventning i luften. Samtidig vet vi at dette er en vanskelig tid for mange. Selvmordsstatistikken vitner om at mange ikke holder ut lysere og lengre dager, og gir opp. Det er derfor jeg er så takknemlig og glad for en viktig samtale jeg nylig hadde med en mor. En mor som våget å fortelle om det kjæreste og samtidig det skjøreste i livet – at sønnen har selvmordstanker. Det gir meg håp.

Hvorfor er det så vanskelig å prate om psykisk helse?

En venn mistet nylig datteren i selvmord og jeg var i begravelsen. Jeg var vitne til en uutholdelig smerte som jeg ikke unner noen, ikke engang min verste fiende. Til tross for at jeg i Kirkens SOS daglig jobber med denne typen spørsmål, kjentes det komplett umulig å ta inn over seg at det hvert år dør over 500 mennesker i selvmord i Norge. De siste dagene hadde jeg ikke klart å tenke på stort annet og snakket om det da jeg gikk inn i garderoben på treningssenteret. På vei ut etter treningsøkten, kom en liten, men bestemt kvinne bort til meg. Hun så meg inn i øynene og sa: «Sønnen min har sånne tanker. Ikke alltid, men noen ganger tenker han at han ikke orker mer, at det hadde vært enklere å bare sovne og ikke våkne igjen.»



Det gikk et støkk i meg. Min første tanke var at jeg hadde pratet for høyt og støtt noen ved å snakke om selvmord. Samtidig var måten denne kvinnen pratet til meg på så åpen og direkte at jeg bestemte meg for å ta meg tid til å finne ut av hva hun hadde på hjertet. Det ble en fin samtale og jeg er glad for at min egen åpenhet førte til at hun fortalte om sin uro, bekymring, maktesløshet og hva hun gjorde for å forsøke å hjelpe sønnen. Vi var flere foreldre til stede utenfor treningssenteret denne kvelden, de fleste hadde tenåringsbarn.

Det slo meg hvordan alle kjente seg igjen i fortellingen om en ung voksen sønn som slet med å finne sin plass i en komplisert og kravstor verden. Og ikke minst, hvordan alle anerkjente motet til denne lille, modige og helt ukjente kvinnen, som pratet til oss så ærlig og rett frem.



Hvorfor er det så vanskelig å prate om psykisk helse? Vi har alle en psykisk helse og for mange er den spesielt utsatt når vi er ungdommer og unge voksne. Vi kan like det eller ei, men barna våre vokser opp i et samfunn der de læres opp til å hige etter å være best: På skolen, i idretten, i koret, være penest og få flest likes i sosiale medier. Presset er stort og mange bekrefter at stadig flere unge føler det er tungt å bære, blant annet Ungdata, som årlig utfører undersøkelser om ungdoms fysiske- og psykiske helse og trivsel. Da er det ekstra viktig med trygge og modige mødre og fedre rundt seg.

Det finnes mange myter om selvmord og selvmordstanker, en av dem er at å prate om det kan bidra til at noen faktisk gjennomfører det. Tvert imot, sier miljøene som jobber med forskning og forebygging av selvmord både i Norge og internasjonalt. Å få snakke om slike tunge tanker er forebyggende, de aller fleste føler stor lettelse ved å få sette ord på dem.

Vi i Kirkens SOS erfarer at de aller fleste som forsøker å ta sitt eget liv slett ikke ønsker å dø, de evner bare ikke å se løsningen på den situasjonen de befinner seg i her og nå. En god prat med en trygg voksenperson kan hjelpe med å sortere kaotiske tanker. Det kan igjen bidra til å skimte et håp som gjør at en person med selvmordstanker holder ut, enda litt til. Lenge nok til å redde selve livet.

Hos oss i Kirkens SOS vet vi hvor viktig det er å prate om det som er vanskelig, enten du har selvmordstanker eller er pårørende til noen som har det vanskelig.



Hos oss er det alltid noen på vakt, også i høytiden.

