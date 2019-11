Lurt, ranet og forlatt

Kjære Erna Solberg, jeg er skikkelig skuffa og lei meg.

I april var jeg med på å starte distriktsopprøret som Bunadsgeriljaen også er en del av, som du garantert har lagt merke til.

Vi stengte riksveien på Nesna med brennende oljefat. Vi møtte deg med appeller og tilrop i Sandnessjøen, før vi samlet 22 000 medlemmer i en folkeaksjon og engasjerte en hel landsdel.

Regjeringa har vist tydelig og arrogant at de gir blanke i oss.

Denne uka kom nyheten om at regjeringa ikke er interessert i å stoppe nedleggelsen av lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen. Men det er ikke det som skuffer meg mest. Det var egentlig ikke så overraskende.

For meg som distriktslærer og helgelending er dette det verste: Regjeringa driter i oss som bor i distriktet.

Skuffelse ender i sinne

Sinne går fort over i kampvilje nordafor i disse dager.

Det er lagt ned en stor innsats fra Folkeaksjonen for høyere utdanning, politikere og støttespillere fra hele Norge. Sannheten kom på bordet i en høringsrunde i Utdanningskomiteen. Likevel ser vi at regjeringa ikke bryr seg.

Det river i hjertet å bli så grundig oversett og sviktet som borger og som region.

Først av Nord universitet, som skulle styrke og videreutvikle utdanningstilbudet på Helgeland. Og nå av regjeringa.

Jeg vil minne statsministeren på at retten til utdanning skal gjelde alle i dette langstrakte landet, ikke bare byfolk.

Distriktsopprøret vil bare vokse seg større nå frem mot neste valg.

Regjeringa har vist tydelig og arrogant at de gir blanke i oss og at de gir blanke i sannheten om Nord universitet. Eller enda mer skremmende: kanskje støtter de at Nord universitet ikke under noen omstendigheter, eller på noe som helst tidspunkt, har hatt et reelt ønske om å opprettholde eller satse på høyere utdanning på Helgeland?

I så fall strider det imot alt du har lovet Nordland, Erna Solberg. Senest under partilederdebatten 6. september garanterte du oss mer desentralisert utdanning.

Men hvor blir den av?

Nesna kan bli den første i rekken av sentraliseringer av høyere utdanning.

Hvem står nå for tur?

Forsker Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet advarer nå mot at nedlegginga av våre studiesteder i nord blir et mønster for resten av landet. At Nesna kan bli den første i rekken av sentraliseringer av høyere utdanning.

Det vil ramme Distrikts-Norge hardt. Vi vet at halvparten av ungdommene som flytter til et fylke for å gå på skole, blir værende der. De flytter ikke hjem igjen.

Når regionale utdanningsinstitusjoner går dukken, blir fagbredden i skolen svakere og rekrutteringen mindre. Dette er man bekymret for flere steder i landet. Den lokale høgskolen rekrutterer viktig arbeidskraft til nærområder og fylker.

Professor Oddmund Hoel mener at alarmen nå bør gå ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi redd for at våre kolleger på Vestlandet skal måtte stå i det samme som oss.

De tenker kanskje at det skal gå bra. Men der var jo vi også for et år siden.

Svartmaling

Det vi har sett de siste tre årene, er en styrt avvikling og svekkelse av utdanningstilbudet på Nesna, samt en ikke-eksisterende planlegging og arbeid for videreutvikling og vekst, som professor Tor-Helge Allern har påpekt.

Nord universitet har drevet omfattende og ensidig negativ informasjon om campus Nesna og Sandnessjøen.

Men Nesna har flere førstegangssøkere enn Bodø og lærerstudentene er blant landets mest fornøyde.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet måtte beklage for hvordan studentene beskrives i studiestedsrapporten, der det står at Nesna har «svært lav tilgang på godt kvalifiserte studenter.»

Universitetet har oppført seg høyst kritikkverdig både mot egne ansatte og studenter på Helgeland, gjennom en tøff prosess som brøt med lovnader i fusjonsavtalen de skrev under på, mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna.

Hvordan kan regjeringa forsvare dette?

Vi er både ranet og forlatt, men regjeringa kommer oss ikke til unnsetning.

Toppen av politisk feighet

Det burde være mer enn tydelig at Nord universitet ønsker all finansiering og alle studenter til Bodø og Nord-Trøndelag, det har vært deres mål hele veien. Nedleggingen har blitt kalt «en byråkratstyrt likvidasjon» av professor Sigurd Allern og Tor Helge Allern.

Nord startet nedlegginga allerede før blekket i fusjonsavtalen hadde tørket.

Og nå bruker Nord universitet selvmotsigende argumenter for millioner av våre skattepenger, for å forsvare sin fiendtlige overtagelse. For en frekkhet!

Det er toppen av politisk feighet å skyve universetetenes autonomi foran seg som en unnskyldning for å ikke gripe inn når hele Nordland ber om hjelp.

Distriktsopprøret koker

Regjeringens totale ansvarsfraskrivelse for Distrikts-Norge gjør særlig nordlendinger forbanna.

Det vi med all sikkerhet kan fastslå, er at regjeringa ikke stiller opp for Helgeland. For havfolket og fjellfolket. For distriktsfolket.

Den beskjeden Erna Solberg og regjeringa sender oss her på kysten, er at våre barn ikke skal ha samme rett til faglærte lærere som deres barn. At våre eldre ikke skal ha samme rett til faglærte sykepleiere som deres eldre.

Det forundrer meg egentlig at regjeringa i det hele tatt tør å sette fremtiden på spill i en region med så stor verdiskaping, rike naturressurser og det vekstpotensialet som Helgeland har.

Og for hva? For å tekkes et lite tulleuniversitet?



Man begynner jo å lure på hvem det er som egentlig styrer dette landet.

