Løsningene finnes i naturen

Hyppigere og mer ekstreme værhendelser skyldes økte temperaturer på jorden. Etter denne sommeren er mange urolige og redde for fremtidens ekstremvær. Vi vet at det blir verre.

Hvor store skadene blir avhenger av blant annet topografi, geologiske forhold, sårbar infrastruktur og ikke minst natur- og arealforvaltning.

Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med klimatilpasning. Små og store vedtak som berører arealer, kan være viktige for å forebygge naturskader og avgjøre hvor store skadene blir.

«Naturbaserte løsninger må oppskaleres kraftig.»

Å ta vare på natur der den er, er det enkleste og ofte også viktigste tiltaket når vi skal tilpasse oss fremtidens klima. Fordi mange naturområder allerede er ødelagte eller i dårlig tilstand, vil det være viktig å restaurere natur som kan gjenopprette flere goder, som friluftsliv, flomdemping og genetisk mangfold.

Klimapolitikken har så langt handlet mest om hva vi kan gjøre, og hva det vil koste, å redusere utslipp av klimagasser nasjonalt og internasjonalt.

Rett før sommeren la regjeringen fram stortingsmeldingen Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn. Den handler om hvordan vi skal tilpasse oss det endrete klimaet framover.

For å lykkes med klimatilpasning må vi ta vare på naturen og benytte naturbaserte løsninger, konkluderer meldingen. Naturbaserte løsninger gir mange fordeler slik som økt naturmangfold, karbonbinding, vannregulering og flere samfunnsgoder.

Eksempler er beskyttelse og skjøtsel av karbonrike arealer som gammel skog, restaurering av våtmark og myr, eller gjenoppretting av naturfunksjoner gjennom åpning av bekker og elver. Naturbaserte løsninger skal etterligne vill natur mest mulig, og bør så langt som mulig henge sammen med eksisterende natur.

«Klimapolitikken har handlet mest om hva vi kan gjøre, og hva det vil koste, å redusere utslipp av klimagasser.»

Vi som er forskere, mener at naturbaserte løsninger må oppskaleres kraftig. For at disse løsningene skal redusere skader fra fremtidens ekstremvær, må både antall områder og areal økes, spesielt i risikoområder.

At vi bruker landområdene våre på en bærekraftig måte, er en investering som reduserer framtidig risiko for naturskader ved ekstreme værhendelser. Dette gjelder både i bykommuner og i kommuner med store utmarksarealer.

Derfor er det viktig og riktig at regjeringen nå satser på mer bruk av naturbaserte løsninger og økt kunnskap om hvordan slike løsninger kan bidra til å løse flere utfordringer samtidig. Det er helt avgjørende at kommunene vurderer konkrete naturbaserte løsninger i forbindelse med byggesaker og arealplaner.

Naturbaserte løsninger og lovverk må sette rammer for arealbruk. Det vil begrense omfanget av flom og redusere avlingssvikt og dermed redusere kostnadene ved gjenoppbygging. Innovasjon og nye arbeidsplasser vil være en forutsetning og positiv konsekvens av en slik utvikling.

«Mange er urolige og redde for fremtidens ekstremvær.»

Kunnskapsmiljøene jobber nå for å få bedre oversikt over hva slags natur vi har igjen, og hvilken tilstand den har. Slik kunnskap hjelper oss å ta vare på natur som lagrer karbon og ruster oss for klimaendringer, samt å restaurere og gjenskape natur som hjelper oss å forebygge klimaskader.

De fleste naturbaserte løsninger er både bra for naturen selv og for klimatilpasning. Bedre kart, kriterier og modeller som viser utvikling over tid, vil styrke beslutningsgrunnlaget og sikre at investeringer i tiltak faktisk får ønsket effekt for klima, natur og samfunn.

Myndigheter og næringer vil være tjent med systematisk innhenting av slik kunnskap.

Kommunene er landets viktigste arealforvalter og har dermed en svært sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning. For klimatilpasning handler i svært stor grad om hvordan vi forvalter våre arealer.

Vi, og alle norske kommuner, trenger kloke og kunnskapsrike politikere som er bevisste viktigheten av å ta i bruk et godt kunnskapsgrunnlag som igjen kan sikre god arealpolitikk.

