Lønnsoppgjøret vil bli en thriller av de helt sjeldne

Onsdag startet lønnsoppgjøret, med LO-forbundet Fellesforbundet på den ene siden, og NHO-organisasjonen Norsk Industri på den andre siden.

Årets oppgjør vil bli en thriller av de helt sjeldne.

For med seg inn i oppgjøret får partene med seg en krevende økonomisk situasjon på flere måter:

Høy prisvekst skaper trøbbel

For det første er vi både i Norge og ellers i verden inne i en periode med høy prisvekst, drevet blant annet av veldig høye råvarepriser.

Allerede på vei ut av pandemien var prisveksten høy, mens krigen i Ukraina har løftet råvareprisene enda høyere. Høye råvarepriser gir rekordhøye priser på strøm og drivstoff, men gjør også veldig mange andre varer dyrere.

Det reduserer kjøpekraften vår.

Et hovedkrav når lønnsoppgjøret nå starter, er at man vil ha økt kjøpekraft. Når prisveksten er høy, må nødvendigvis lønnsveksten bli enda litt høyere for å sikre kjøpekraften.

Dermed er handlingsrommet i dette lønnsoppgjøret mindre enn vanlig.

Høye råvarepriser spiser også av fortjenesten til bedriftene, fordi de får økte kostnader. Det vil bli brukt som et argument fra arbeidsgiversiden for å holde lønnsveksten nede.

Strekk i laget

For det andre er det store forskjeller mellom hvordan det står til i norske bedrifter nå.

Store deler av norsk næringsliv gjør det bra, samtidig som at mange bedrifter sliter med å komme ut av pandemien.

I den ene enden av skalaen finner man luftfart, reiseliv og transport. I den andre enden finner man olje- og gass og sjømatnæringen.

Å finne én ramme for lønnsoppgjøret som passer for alle, blir ikke enkelt. Derfor kommer arbeidsgiversiden til å argumentere for at det må være rom for flere tillegg lokalt, for å ta hensyn til de store variasjonene.

Motargumentet på arbeidstakersiden er at man i prinsippet ikke har lokale forhandlinger i mange bransjer og i offentlig sektor. Da vil lønnsveksten begrenses av det man får sentralt.

Frontfagsmodellen under press

I tillegg til et krevende økonomisk bakteppe, er det også duket for uenigheter mellom privat og offentlig sektor.

Som alltid er det det man kaller for frontfaget som forhandler først. I Norge er det jo den delen av industrien som konkurrerer med industri i utlandet, som legger grunnlaget for lønnsutviklingen i både privat og offentlig sektor.

Grunnen til at man har et sånt system er at man ønsker å finne et nivå på lønnsveksten som gjør at norske bedrifter holder seg konkurransedyktige. Dersom lønningene i Norge for eksempel stiger dobbelt så raskt som i nabolandene, blir det krevende for norske bedrifter å tjene penger.

Da risikerer man å «forhandle seg ut av porten», som er et velkjent uttrykk når lønnsforhandlingene står på.

De siste årene har imidlertid oppslutningen rundt frontfagsmodellen kommet under press.

Vil få stor oppmerksomhet

Betydningen av frontfaget vil derfor få stor oppmerksomhet. De aller fleste av partene i arbeidslivet støtter opp om modellen, og peker på at den viktig for å holde ledigheten lav, verdiskapningen høy og at den også gir få arbeidskonflikter.

Men flere grupper i offentlig sektor, spesielt lærerne, har følt seg snytt etter lønnsoppgjørene to år på rad. For mens de har endt opp med en lønnsvekst innenfor det man ble enige om da frontfaget ble forhandlet, har lønnsveksten i privat sektor vist seg å bli høyere. Privat sektor har stukket fra.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Unio-leder Ragnhild Lied Foto: Terje Pedersen / NTB

Unio, med sine nesten 400.000 medlemmer, representerer mange av lærerne. De ønsker i år en høyere ramme for offentlig ansatte enn for privat sektor. Det vil i praksis bety at man ønsker å sette frontfagsmodellen til side.

Kan få lærerstreik

For mens offentlig ansatte har «holdt seg solidarisk til rammen», som de selv uttrykker det, pekes det blant annet på at man sliter med lav rekruttering til lærerutdannelsen. Lønn blir trukket frem som en viktig årsak.

Lærerne kommer til å kreve at etterslepet de siste årene blir tatt igjen. Får man ikke det på plass er det stor sannsynlighet for en lærerstreik.

I år vil dermed den mulig konfliktlinjen ikke bare gå mellom arbeidsgiver og arbeidstager, men det kan også bli konflikt internt på arbeidstakersiden – med privat og offentlig sektor på hver sin side.