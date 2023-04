Lokalsamfunna tener på grunnrenteskatt

«Å dra inn meir og meir pengar til ein stat med uendeleg appetitt, er ikkje å bygga ein god velferdsstat.» Dette er ingressen på Arne Hjeltnes sitt innlegg på NRK Ytring.

Eg deler Hjeltnes sitt ynskje om ein sterk velferdsstat og livskraftige lokalsamfunn. Problemet til Hjeltnes er at han byggjer argumenta sine på logikk og politikk han må ha lært i tida han sat i Høgre si leiing.

I Noreg er det slik at me bygde eit sterkt land ved å sikra fellesskapet sin del av den verdiskapinga som skjer med grunnlag i våre felles naturressursar.

Då me bygde ut vasskrafta var det både utanlandsk kapital og kunnskap som låg til grunn. Gjennom lover og skatt sikra Stortinget både nasjonal kontroll over kraftressursane og inntekter vart sikra til både fellesskapet og lokalsamfunna.

Panikklovene kalla Høgre det den gongen.

Då Noreg vart ein oljenasjon tok me i bruk både eigarskap, regulering og skatt for å sikre nasjonal kontroll og eigarskap. Klart dei utanlandske selskapa mislikte dette sterkt. Dei ville helst sende oljeformua heim til Texas. Det fekk dei ikkje lov til.

Det er ikkje tvil om at dei politiske grepa ein tok den gong har bidrege sterkt til at så mange kan leva gode liv Noreg i dag.

Laksenæringa vil no ta steget opp i eliteserien av næringar.

Lakseoppdrett er ei fantastisk næring. Det er likevel ikkje noko motsetnad mellom det å bidra til fellesskapet og lokalsamfunna og det å utvikla næringa vidare. Det er erfaringa vår frå både vasskraft og olje. No tek me denne politikken vidare til havbruk og vindkraft.

Det avgjerande når me skal gjera dette, er at me utformar skatten på ein måte som er tilpassa næringa og den strukturen næringa har i Noreg.

Oppdrettsnæringa består av fem store selskap, med rundt 50 prosent utanlandsk eigarskap, som har løyve til 60 prosent av produksjonen. Resten ligg til små og mellomstore oppdrettsselskap langs kysten.

Vårt forslag til grunnrenteskatt er tilpassa korleis næringa ser ut i Noreg. Ingen selskap skal betale grunnrenteskatt før overskotet er over 70 millionar kroner. Det vil vera ein fordel for dei små og mellomstore selskapa.

Dei ikkje-børsnoterte selskapa har sagt til oss: – Den auken i formuesskatten som Jan Tore Sanner og Høgre gjorde framlegg om i Statsbudsjettet 2022 og som Stortinget slutta seg til, er særs krevjande for oss.

Me har lytta til det. Fyrst med å gjere eit teknisk grep om kva auksjonsprisar som skulle leggjast til grunn for verdifastsetjinga av oppdrettskonsesjonar i formuesskatten.

Dette grepet reduserte formuesskatten på laksekonsesjonane med 30 prosent. No har me ytterlegare varsla at me vil redusera verdifastsettinga med 50 prosent. Dette fordi me vil at dei lokale selskapa skal ha rygg til å utvikla lokalsamfunn langs heile kysten.

Eg er trygg på at det me no gjer med å innføre grunnrenteskatt og å endre formuesskatten i laksenæringa både vil sikra næringa og lokalsamfunna langs kysten. Laksenæringa vil no ta steget opp i eliteserien av næringar som skal bygga Noreg vidare.

