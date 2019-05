Lever av likes

Jeg ser ikke at barna mine tar skade av at jeg legger ut fine bilder av dem. Likes betyr selvsagt ikke mer enn at barna mine har det bra. De to tingene går det ikke an å sette opp mot hverandre. Men det at jeg tjener penger på å legge ut bilder av barna gjør at jeg kan være sammen med jentene mine hele dagen.

Småbarnstiden for oss er kos, ikke stress.

Den muligheten hadde vi ikke hatt hvis jeg måtte forlate hjemmet for å dra på jobb. Små barn burde ikke behøve å forlate mammas trygge favn for å gå i barnehage så tidlig som mange gjør i dag. Det gjør mer skade enn at mammaen deres jobber med sosiale medier.

Derfor reagerer jeg på kronikken til Linnéa Myhre og Kaveh Rashidi i Aftenposten «Når likes veier tyngre enn barnas beste». De skriver at Problemet oppstår idet vi deler bilder av barna på åpne nettsider, og forverres når vi gjør det for å tjene penger og spør i teksten sin Hvorfor henger det ikke en vær-varsom-plakat for deling av barnebilder på alle føde-, barselavdelinger og helsestasjoner?

Jeg lærer barna mine å bli sterke personer som klarer akkurat det de vil.

Jeg har ikke tro på noen vær-varsom-plakat mot å legge ut barna på sosiale medier. Foreldre er i stand til å ta sine egne valg og tenke på hva som er best for egne barn og sin familie. En nybakt familie trenger selvfølgelig oppfølging og tilrettelegging, men dette skal være et eget valg.

Vi lærer oss å samarbeide, gjør mange morsomme ting i løpet av dagen, ting vi aldri ellers hadde hatt tid til å gjøre, og har tid til å være sammen. Så jentene mine får betalt for den jobben de gjør, det kan jeg love.

Jeg har altså gjort dette til en jobb for meg akkurat nå. På min Instagramkonto vil folk se barna mine, det er ikke meg de er der for. Mine følgere har faktisk kommet til min konto fordi de vil se mitt familieliv. Derfor er det viktig for meg å ha barna med på bildene.

Jeg lærer barna mine å bli sterke personer som klarer akkurat det de vil. – Du kan! sier jeg alltid, mange ganger om dagen. Men det aller viktigste jeg har lært dem er å respektere andre mennesker og være snille. Alle er forskjellige, alle har forskjellige meninger og ser forskjellige ut.

At jobben min, som i skrivende stund er å dele bilder av barna mine, meg og resten av familien, skulle skade jentene, tror jeg ikke noe på. Det er heller ikke noe som kan bevises.

Melanie Magin ved NTNU påstår at barna kan bli ertet når de en gang begynner på skolen på grunn av bildene jeg har delt. Men når den tid kommer, håper jeg at jeg og barnas far sammen har lært dem å være sterke, stå opp for seg selv og sette pris på at det finnes bilder og en «dagbok» de kan lese og se tilbake på. Jeg tror og håper de vil være stolte av det.

Jeg husker nesten ingenting fra barndommen min, og hadde satt pris på å lese hvordan mamma hadde det sammen med meg. Jeg hadde vært kjempeglad hvis det fantes en historie om oss på nettet fra oppveksten som jeg kunne lese og se bilder fra i dag.

De fleste som følger meg er mødre. I dag er det så populært med familieliv. Folk vil på en måte vite så mye, og de kjenner seg igjen fordi de er i samme situasjon som meg.

Det er en fare ved å dele bilder av barna sine som jeg ser. Det finnes folk der ute med med dårlige hensikter som kan misbruke bildene. Det skremmer meg. Derfor passer jeg på å aldri dele øyeblikk der jentene er sårbare eller «lettkledde». Bortsett fra disse personene, ser jeg ikke noen grunn til at jentene kan ta skade av at det ligger bilder av dem på sosiale medier.

Ja, vi får gratis barneutstyr og kan dra på sponsede ferier i tillegg til at vi får betalt, men det å jobbe med sosiale medier gir oss «instamødre» mer tid med barna.

Og er barna lei og sier nei til at jeg fotograferer dem en dag, så blir det ingen bilder. Da gjør vi noe annet i stedet. Noe vi har lyst til, for vi har masse tid.

