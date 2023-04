Leve drømmen

For mange år siden kom jeg over en kjent novelle om møtet mellom en amerikansk forretningsmann og en avslappet fisker. Amerikaneren deler sine erfaringer med fiskeren om hvordan fiskeren kan lykkes og til slutt trekke seg tilbake i fred og ro, døse i solen. Fiskeren påpeker at det gjør han jo allerede.

Mange av oss streber kanskje etter å ta en god utdannelse slik at vi kan få en god jobb, kanskje en jobb man ikke trives i. Deretter skal vi jobbe frem til pensjonisttilværelsen, før vi endelig kan lene oss tilbake og nyte livet, for de som er så heldige å nå pensjonsalderen.

De 50 kronene du ikke bruker fem dager i uken i kantinen kan bli store summer.

I jakten på et bedre alternativ fant jeg FIRE-bevegelsen. Den handler om å spare så mye som mulig, med mål om å oppnå økonomisk uavhengighet lenge før man blir pensjonist. FIRE står for financial independence, retire early eller finansiell uavhengighet, pensjoner deg tidlig.

Med smarte grep kan du slutte å jobbe som 40-åring. Hvorfor skal jeg pensjonere meg tidlig, tenker du kanskje nå. For mange handler ikke FIRE om friheten til å ikke jobbe, men å ikke måtte jobbe for noen andre. Ikke være bundet til 8-16, fem dager i uken, til en alder av 67 år eller mer.

Hva ville du brukt tiden din på, om du ikke måtte jobbe for å tjene penger?

Kanskje har du en idé du aldri har fått realisert, et hobbyprosjekt du ikke får utøvd eller bare et ønske om mer tid til familie og venner. Eller som Finansnerden kaller det: «Fuck you-money».

Kjernen i FIRE handler om å bygge opp en stor nok formue eller passiv inntekt til å forsørge seg selv uten å måtte jobbe. Noen klarer dette ved å lage forretningsmodeller som utbetaler penger lenge etter at man aktivt jobber med det. Selv har jeg blant annet lagt ned stor innsats i såkalte «print-on-demand»-tjenester, som selger produkter med ditt eget design.

Jeg sparer mye av lønna for å kunne dyrke frihet, barn og interesser.

Når man har spart seg opp nok midler, er det vanlig å investere i andre markeder, som kan gi avkastning, som for eksempel utleieboliger eller aksjemarkedet.

Den vanligste måten å oppnå FIRE på er å spare og investere minst 25 ganger sine årlige utgifter (kjent som 4 prosentregelen). Historisk sett vil man kunne bruke avkastningen av en slik formue til å dekke levekostnadene sine, uten at det blir tomt.

Det er både fordeler og ulemper med FIRE. På den positive siden kan økonomisk frihet gi meg muligheten til et mer tilfredsstillende liv, men veien til FIRE kan kreve mye oppofrelse. Med de sparemålene jeg har satt meg, må jeg kanskje nedprioritere hva jeg unner meg i dag, både når det gjelder fritid og utskeielser, men jeg når målet raskere. Nøkkelen er å finne balansen som passer for deg.

I første omgang kan det være en god del penger å spare på faste månedlige kostnader som mobilabonnement, forsikringer, strøm eller rett og slett bare ved å bytte til en annen bank. Det er ingen grunn til å være lojal kunde, når det kan være mye å spare.

De fleste av oss bruker mer penger enn nødvendig på «annet»-posten, hvor blant annet matvarer, klær, elektronikk, alkohol og nikotin hører hjemme.

Jo mindre du venner deg til å leve for i måneden, jo raskere vil du kunne oppnå den formuen du trenger for økonomisk frihet.

Hvis jeg ser en fin boblejakke i sportsbutikken tenker jeg; trenger jeg den? Så regner jeg på at jeg må jobbe 20 timer for å ha råd til jakka, og nøyer meg med den jeg har. Før handlet jeg fordi jeg hadde lyst, det gjør jeg ikke lenger.

I Heinrich Bölls novelle fra 1963 representerer den velstående amerikanske forretningsmannen FIRE, mens moralen sikter mer til at man ikke trenger suksess og penger for å leve et lykkelig liv. Samfunnet har endret seg mye siden den gang.

Både fiskeren og amerikaneren er enige om at lykken i livet handler om å gjøre det man ønsker, men veien dit er ulik.

FIRE-bevegelsen er ikke for alle. Jeg ønsker for eksempel ikke å pensjonere meg så tidlig som mulig, men heller kunne jobbe med mine interesser og glede meg over det, fremfor å strebe etter penger. Økonomisk frihet kan bety noe annet for deg, men vi kan alle lære oss å bruke penger på det som virkelig betyr noe gjennom FIRE.

Vi kan kutte ut det som ikke gir oss glede, og ha et større fokus på gjenbruk og en grønnere livsstil.