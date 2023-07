Lettskremte voksne

Etter å ha lest forfatter Tore Renbergs kronikk vil jeg gjerne dele mine erfaringer som helsesykepleier med 18 års erfaring i skolehelsetjenesten:

Vi møter flere engstelige foreldre nå enn før. Vi blir oftere bedt om å hjelpe med uro, angst og sosiale vansker. Det virker på meg som vi ser en foreldregenerasjon som er blitt reddere enn tidligere for å overse psykiske utfordringer.

«Engstelige voksne ødelegger for ungdommen.»

Barns strev skal møtes med trygghet og nysgjerrighet. Foreldre som bruker nysgjerrigheten sin vil som regel få barnet i tale. Men i møte med vansker, sniker tvilen seg fort inn; hva hvis det er noe mer alvorlig?

Foreldrene spør helsesykepleier og det blir som regel samtaler om barnas utvikling og utfordringer. Ganske ofte er det foreldre som ikke finner ro i svaret vi gir, men vil ha psykolog eller henvisning videre til psykisk helsehjelp.

Vi får henvendelser om hvordan de kan få kresne barn til å spise. Vi kan selvsagt snakke med barnet, men vil det hjelpe? Det er engstelse å spore hos mor: «Er det noe galt med henne?» Vi snakker om gode måltider, rolige omgivelser og at mye kan bli bedre når de får mindre oppmerksomhet rundt måltidet. Vi forsøker å styrke foreldrenes selvfølelse gjennom å høre og veilede.

«Vi møter flere engstelige foreldre nå enn før.»

Eller det kan være jenta som ikke vil møte på skolen. Foreldre, helsesykepleier og lærere setter seg sammen og leter etter mønster. Det blir faste møter, avtaler og lærere lager en plan om å se henne hver morgen. Etter hvert faller jenta til ro og viser tegn til å trives. Samtalene viste at det var veldig viktig å bli forstått. Foreldrene faller også til ro. Det var en normal reaksjon på noe, ikke angst. Foreldrene ønsket hjelp av psykolog ganske tidlig i denne saken.

Foreldre ber om hjelp når de ser utagering, magesmerter og barn som strever. Det er selvsagt viktig å finne ut hvor alvorlig symptomet er og henvise til rett hjelp. Samtidig, som jeg gjentar til mange urolige foreldre; uansett om dette uttrykket til barnet ditt får et navn, en diagnose, så skal vi gjøre mye av det samme likevel.

Foreldre blir skremt av alt snakk om barn og unges utfordringer. Vi må gi foreldre tro på at de kan gi den aller viktigste hjelpen selv – ved å være trygge voksne.

Jeg mener det er flere foreldre enn tidligere som ønsker at vi i hjelpeapparatet involverer oss. Det som før kanskje ble drøftet med en venninne eller et familiemedlem, hvor man fant ut at dette er naturlig utvikling, blir i dag til en henvendelse, for sikkerhets skyld. Vi helsesykepleiere merker det, og vi snakker om det. Og, ja vi er også medskyldig. For det tilbys mange foreldreveiledningskurs fra kommunen for å forebygge at det blir vanskelig.

«Vi må gi foreldre tro på at de kan gi den aller viktigste hjelpen selv.»

Da blir foreldrene også mer var på at det kan bli vanskelig, og vi skylder foreldrene å si at det meste klarer de helt selv. Det meste går over – men hvis det ikke gjør det, skal vi møtes og se om vi eller andre kan hjelpe.

Ungdom som har foreldre som møter dem i deres utrygghet, tåler og ser dem, vil gjøre en stor forskjell.

Jeg ønsker å heie på foreldre som bli skremt når samtalene blir fylt med adrenalin. Stol på foreldrekraften dere har.

LES OGSÅ: