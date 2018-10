Med en hvit reklamepenn i venstre hånd festes de siste overbevisningene til det utskrevne papirmanuset.

KrF-lederen sitter noen tusen fot nærmere himmelen på vei til det blåeste fylkeslaget i KrF.

Han har ikke tid til å slappe av i sete 7A, men jobber med argumentasjonen helt frem til SAS-maskinen bryter seg gjennom skylaget over Kjevik.

Hareide henter ut talemanuset av kofferten før han går om bord i Kristiansands-flyet. Flyturen går med til å finslipe argumentene. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Knut Arild Hareide skal møte alle de andre. Ikke dem som har bestemt seg, eller ber ham gå av, eller skriver kronikker i avisen eller uttaler seg til tv-kanalene.

Han skal selvsagt smile til dem også, men han skal først og fremst overbevise alle som ikke har bestemt seg. De som tenker at «Vi må jo lytte til lederens råd, han vet best». De som er i tvil, eller vil fortsette på vippen.

De er så mange at det er de som vil avgjøre til slutt.

Bevisbyrden snudd – hvem drar fordel av kalenderen?

Partilederen tok store deler av partiet sitt på senga da han pekte retning til venstre. KrF har alltid vært ikke-sosialistiske og alltid samarbeidet med Høyre i regjering.

De borgerlig orienterte føler det upassende at de plutselig sitter med bevisbyrden i den interne debatten, mens det er Hareide selv som har lansert det mest ytterliggående forslaget.

Hareide har lagt lederpondusen inn på at han har rett. Nestlederne og partiorganisasjonen var ikke mobiliseringsklare. Nå skal Hareide attpåtil reise rundt i partiet å predike sitt evangelium.

Målet er å forklare, forsvare og argumentere i helhetlige resonnementer. Se folk i øynene, lytte, gi inntrykk av å forstå motargumentene. Skape forståelse også hos dem som er uenige med ham.

Effekten er kanskje at han overbeviser. Gjør røde mindretall litt større i de blå fylkene. Vinner gehør i de røde. Gir tilhengere stolthet og argumenter. Gir alle motstanderne «noe å tenke på».

Det er 27 dager igjen. Tiden som gjenstår er enten en fordel for Hareide som får argumentert, eller motstanderne som kan få mobilisert. Ingen vet hvem som klarer å utnytte tiden frem til 2. november best.

Den neste stenen i havet ligger ikke umiddelbart foran føttene til KrF. Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad (med ryggen til) intervjues av Fædrelandsvennens politiske redaktør Vidar Udjus. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Takler uenighet

KrF-ere har ikke ringelister mellom fylkene og teller delegater. Det er ingen organisert, borgerlig motkampanje. Det er to nestledere som står side om side med Hareide, men konkluderer helt motsatt. Hvor mye kalkulert strategiarbeid som gjøres, varierer fra fylke til fylke.

Inne i Frikirken sitter 77 KrF-ere og skal gi råd til en partileder flertallet er uenig med. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Det handler om hvem som stiller på kommunelagenes årsmøter som sender delegater til fylkesårsmøtene som igjen sender delegater til landsmøte. Det handler om posisjonering og plassering av folk.

Det er ingen tradisjon for å binde delegatene til å stemme likt med fylkesårsmøtenes flertall, men i flere fylker står spørsmålet på agendaen. Bindes delegatene til å følge flertallet i fylkene, vil røde mindretallsstemmer fra blå fylker gå tapt. Og motsatt. Binding kan øke taktikkeriet internt i partiet.

Det delte partiet takler uenigheten denne gangen. Det har ikke alltid vært tilfellet. De debatterer uten å gå bak ryggen på hverandre eller anklage motstandernes kristentro.

Selvsagt er statsministerspørsmål og veivalg mindre teologisk enn ekteskapslov, abortlovgivning og egen bekjennelsesparagraf. Men det er lett å tro KrF-erne som mener de aldri har hatt en åpnere, modigere og ærligere debatt internt.

Hareides første besøk var i partiets sørligste og blåeste fylkeslag. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Hele settingen er selvsagt absurd. Vennesla er en industribygd med 14.500 innbyggere, en jernbanestasjon og et tredjedivisjonslag i fotball. Inne i Frikirken sitter 77 KrF-ere og skal gi råd til en partileder flertallet er uenig med. Stortinget er satt på pause, regjeringen lever på nåde og Pizzabakeren kommer med to ansatte for å bære inn mat. En brikke i det dramatiske maktspillet om hvem som skal være landets statsminister, legges der inne i gudshuset.

Jakten på kjærligheten

Hareide tar med seg en såkalt ærlig debatt, et forventet blått flertall, noen varme klemmer og et halvlunkent pizzastykke ut i leiebilen på vei til tv-debatt fra Kristiansand.

På Marienlyst i Oslo står Støre, Solberg, Lysbakken og Grande som plassert bak noen glassbokser. De danser velvillig rundt gullkalven og forklarer hvorfor KrF bør velge dem.

Det kan da ikke ha skjedd før. At landets partiledere stiller i en maktpolitisk «Jakten på kjærligheten» fordi partilederen i ett annet parti midt i en stortingsperiode og før en budsjettforhandling har satset gård og grunn for å overleve.

Rogaland KrF er mer splittet enn man kanskje skulle tro. Selv om flertallet er blått, er mindretallet større enn antatt, ifølge flere partifolk etter møteslutt. Foto: Lars Nehru Sand

Avmakt nasjonalt – makt regionalt

Fredag formiddag er Hareide passasjer i den hvite leiebilen som tar ham fra Kristiansand til Stavanger. Veien er vesentlig dårligere enn den vil være når transportplanen han har signert med Solvik-Olsen og Solberg blir gjennomført. Ferden går gjennom spreke høstfarger, utskjelte og vandaliserte bomstasjoner til det aller største fylkeslaget i KrF.

KrF er i posisjon i 80 prosent av kommunene i Rogaland, har over 4000 medlemmer og fikk over 20.000 stemmer ved valget sist. Hareide kommer fra en stortingsgruppe som ikke rekker over alle saker, føler andre definerer dem og tidvis føler vel så mye avmakt som makt i vippeposisjonen. Han møter fritids-politikere som ser Erna Solberg på tv og synes hun er flink og gir KrF gjennomslag, mens han vet hvilke tap som irriterer ham og hvordan han står i møte med Frp-erne hver dag. Han kan ikke bare riste oppgitt på hodet foran tv-en når Frp gjør noe dumt, han skal i møte med dem snart.

Hareides tålmodighet med Frp er åpenbart slutt, men partiets positive innstilling til Høyre og pragmatiske forhold til Frp står sterkt på Sør- og Vestlandet.

Det er i dette landskapet han misjonerer. Men det landskapet er også delt.

Det er stinn brakke når partitopper og grasrot i Rogaland er invitert til å høre Hareide og nestleder Olaug Bollestad argumentere for hvert sitt syn i Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Bare noen stusslige dråper kaffe kommer ut av den femte tv-kanna bakerst i lokalet. Det har vært tomt for luft en stund. Det er åtte minutter igjen til det to timers lange møtet starter.

Bare noen stusslige dråper kaffe kommer ut av den femte tv-kanna bakerst i lokalet. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

I salen sitter hun gamle damen med hvitt hår du ville gjettet stemte KrF. Hun unge bystyrerepresentanten som jobber med kunstig intelligens i en IT-bedrift. Han erfarne varaordføreren fra Jæren. Flere enn hundre mennesker har møtt opp for å lytte til Hareide og nestleder Olaug Bollestad. Overbeviste. Tvilende. Partiet er mer delt og fylt med tvil enn de tydelige stemmene som ytrer seg gir inntrykk av.

Etter møtet er det klart at Hareides støttes av et mindretall som er større enn mange partifolk så for seg. Samtidig er det ingen som har kontroll over prosessen eller nå kan beregne det endelige utfallet til slutt.

Høyresiden i KrF løfter frem verdigrunnlag, tilhørighet og ikke-sosialistisk identitet, partihistorie, Høyres forståelse, KrFs gjennomslag, ikke svikte Erna og Høyre. Og ikke minst det som bare kalles SV-spøkelset!

Signe Nijkamp fra Sandnes KrF hilser på partilederen. Hun tilhører et voksende mindretall som støtter Hareides strategi i et fylke som ventes å ha blått flertall. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Venstresiden i partiet støtter lederens avstandtaken til Frp. Og setter det over det meste. De fremhever likheten med venstresiden i sosialpolitikk og syn på velferdsytelser, fattigdomsbekjempelse hjemme og ute.

I løpet av indremisjonsreisen har Hareide stoppet opp et sekund. Klødd seg litt i hodet og sukket ganske oppriktig.

– Jeg begynner å synes det er veldig lenge igjen til 2. november.

Et helt parti, landets regjering og en samlet opposisjon er nok helt enig.