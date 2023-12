Læringsbrett, du liksom

Det er fortsatt uvirkelig å tenke på det en skoleleder sa på et foreldremøte.

Alle elevene fikk utdelt hvert sitt nettbrett og flere foresatte var skeptiske. På skjermen så vi en tegneseriestripe fra «Larssons gale verden», der to steinaldermennesker dro en slede av greiner. Så kommer to andre skinnkledde personer med en trillebår – de har tatt i bruk hjulet. Slede-mennene stusser litt, ser på hverandre og rister på hodet. De er for skeptiske til å prøve hjulet, det nye og ukjente.

Slik skulle altså motstanderne av personlig nettbrett fra første trinn karikeres: som en parallell til dem som ikke forstod betydningen av verdenshistoriens viktigste oppfinnelse.

Kanskje ga dette forsøket på lettbent humor et ufrivillig signal om kunnskapsnivået blant dem som har heiet fram skjermene i skolen?

Når man pøser ut enorme summer til en digital satsing som ikke bare fester tusenvis av barneøyne til skjermen fra de er seks år gamle, men også fratar dem tid til finmotorisk trening gjennom skriftforming og muligheten for skolen til å kjøpe gode lærebøker – vel, da bør man ha en god grunn.

Et naturlig mål kunne være at barna skal bli flinkere i lesing, skriving og regning. Men lite tyder på det.

Elevene er blitt dårligere i grunnleggende ferdigheter som lesing, og nedgangen har skjedd parallelt med innføringen av nettbrett. Ferske rapporter fra PISA-undersøkelsene viser de svakeste resultatene i regning siden prøvene ble innført i 2000. De som jobber i videregående og høyere utdanning roper et varsku om studenter som ikke klarer å konsentrere seg og som er totalt avhengige av skjerm. Den drastiske nedgangen i norske elevers leseglede er kanskje det mest alarmerende.

Vi vet at leseforståelsen på papir er bedre enn på skjerm. Det gjelder både barn og voksne, og spesielt for lengre fagtekster.

Teknologioptimistene har i mange år argumentert for at dette vil jevne seg ut når flere blir vant til å lese på skjerm. Vel, hvor lenge skal vi vente? Når slike undersøkelser gjøres, måler de for øvrig forståelsen av én tekst i et avgrenset tidsrom. Det store omfanget av lavthengende fristelser som ligger lett tilgjengelig på nettbrettet og påvirker lesingen over tid, berøres ikke.

Da ville resultatene etter all sannsynlighet sett langt verre ut.

Mange er glade i å si «ja takk, begge deler», ikke minst i norsk skole. Det innebærer at vi ikke skal gå i noen «grøfter», men hente det beste ut av alle «verktøyene» vi har i «verktøykassa».

Disse fagre ordene legger lokk over realitetene, nemlig at elever som bruker mer tid foran skjerm både på skolen og hjemme, nødvendigvis får mindre tid til å jobbe med håndskrift, lesing i bøker eller regning på papir.

Ligger det også indirekte motiver bak den relativt sett motstandsløse måten nettbrettene har sklidd inn i skolen på, også fra oss lærere?

I klasserom preget av uro, høyt lydnivå og små kropper som liker å bevege seg, kan det kanskje være fristende med et instrument som skaper ro, orden og gir opplevelsen av god organisering?

Kan det være slik at den ferdige pakken med undervisningsopplegg som nettbrettene tilbyr, gjør brettene mer bekvemme å bruke i en travel hverdag enn å forberede mer tradisjonelle timer?

Jeg er klar over at spørsmålene er ubehagelige, og jeg forsøker ikke å mistenkeliggjøre noen. Men som yrkesgruppe bør vi lærere tvinge oss til å reflektere over dem.

Aftenposten Dypdykk har laget en podkast om hvordan nettbrettene kom inn i skolen. Her møter vi teknologioptimist og daglig leder i bruktappen «Tise », Eirik Frøyland Rime, som er blitt mer skeptisk til skjermene. «[Teknologien går] i retning av at man trenger egentlig mindre og mindre opplæring i å forstå hvordan man bruker den. Og da bruker du bare masse tid på å lære noe du egentlig ikke kommer til å trenge, mens det du mister, er konsentrasjonsevne, og du får med deg en haug av disse psykiske problemene på veien.»

Men i skolen skal altså barna lære å bruke iPad allerede fra første trinn. Som en skoleleder argumenterte: «En gang må de jo lære det.»

Vi står overfor neste trinn i digitaliseringsprosessen, nemlig innføring av kunstig intelligens, KI, i skolen. Se på argumentene som ble brukt om innføring av nettbrett. Kan det tenkes at de samme argumentene vil bli brukt om KI?

Jeg ber politikere og skoleledere: Tenk dere grundig om! I ytterste konsekvens er det en hel befolknings kunnskapsnivå dere legger i potten.

Mitt forslag som både lærer og pappa: Tråkk på bremsen.