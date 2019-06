Lær meg noe, vær så snill!

Jeg er lei av at fokuset stadig blir dratt bort fra det som virkelig betyr noe, nemlig å lære.

Helt siden jeg startet ved Maura skole som en knøttliten førsteklassing har jeg gledet meg til å gå på skolen. Ikke bare har jeg gledet meg til å se vennene mine, men også til å lære nye ting og få nye utfordringer.

Jeg har alltid vært den jenta som sitter som et tent lys på første rad, stiller spørsmål og er nysgjerrig. Nå runder jeg snart av mitt ellevte år på skolen. Trist å si det, men nå holder lyset på å slukne.

Dalende interesse

Det er helt naturlig å være lei etter elleve år, tenker du kanskje. Mulig det, men dalende motivasjon blant elever er et landsdekkende problem. Elevundersøkelsen fra 2018 viser nemlig at skolemotivasjonen blant elever synker med alderen, og forskere peker på flere grunner til dette. En av dem er at eldre elever opplever skolen som mer prestasjonsorientert.

Jeg blir trist når jeg hører resultatene fra undersøkelser som denne, og enda tristere når jeg ser og hører at ungdommer på min egen alder blir utbrent av det evige jaget etter å være best. Vi er jo unge og full av energi – vi skal da ikke bli utbrent? Men det er ikke rart vi blir slitne, for vi skal visst prestere på topp i mange forskjellige fag, i helt forskjellige temaer. På en gang!

Vi settes i båser

Vi tåler ikke at flere ungdommer skal bli utbrent og slite psykisk. Derfor er vi helt nødt til å endre skolesystemet vårt, og det fort som fy. Men hvordan? Jeg mener løsningen er enkel. Før jeg røper den, ønsker jeg å stille deg følgende spørsmål: Hva er det skole egentlig bør handle om?

Vanskelig å svare på? Jeg tror du klarer å komme på noe. Her er det jeg tenker: Skolen handler om å lære, om å utvikle seg både faglig og emosjonelt, om å føle mestring, om å få nye bekjentskaper, om å skape nysgjerrighet overfor nye ting, om læringsglede og om å bli rustet til resten livet. Tenkte vi på noen av de samme tingene?

Få bort karakterene og det litt brennkvikt!

Det skolen derimot ikke burde handle om, men som den har altfor stort fokus på i dag, er å være best i alt, alltid. For i den norske skolen i dag blir elevene stadig vekk målt opp mot hverandre og definert som «sterke» eller «svake» i ulike fag.

Fjern karakterene!

Løsningen er, kanskje selvfølgelig, å fjerne karakterene. Enkelt og greit. For vi elever har lyst til å lære, men vi klarer ikke lenger å stå i det evige jaget etter å få høyest mulig karakter. Vi vil at timene våre skal fylles med læring og ønsker å få veiledning underveis i arbeidet vårt. Det trenger vi ikke karakterer til.

Skolen, slik den er i dag, oppfordrer til at noen ferdigheter er mer verdt enn andre, og til at det er om å gjøre å få høyest mulig tall på en prøve. Det er feil på så mange måter.

Skal det ikke handle om å utvikle seg og lære mest mulig på skolen? Da er vi nødt til å starte å fokusere på læring fremfor vurdering.

Jeg runder snart av mitt ellevte år på skolen, og har sett hvordan dagens skolesystem påvirker meg selv og de rundt meg. For å fortsette å holde liv i alle som vil lære der ute, og for å unngå at viktige nåværende og fremtidige ressurser i samfunnet vårt blir utbrent som tenåringer, er vi nødt til å ta elevene på alvor.

Tiden er inne. Få bort karakterene og det litt brennkvikt!