La seksåringene leke igjen

Sosiale medier har kokt over av støtteerklæringer etter at hjerneforsker Per Brodal og barnepsykiater Charlotte Lunde i sin bok «Lek og læring i et nevroperspektiv» argumenterer solid og faglig for at seksårsreformen bør reverseres.

Nå har også Kunnskapsdepartementet og Tonje Brenna tatt imot evalueringsrapporten om seksårsreformen, og den viser store variasjoner mellom den førsteklassen barna våre møtte for 25 år siden og hva de møter i dag.

Det har skjedd noe med oppfyllelsen av intensjonene med førsteklasse for fem-seksåringer på disse årene. Det er færre fleksible arbeidsøkter og mindre lek som barna selv tar initiativ til. Samtidig forventer åtte av ti lærere at førsteklassebarna skal kunne lese og skrive enkle ord til jul.

På tross av gode intensjoner og tanken om «barns beste», kan veien til helvete brolegges med gull. Sterke ord, men et tilnærmet samlet fagfelt har år etter år argumentert for viktigheten av barns lek for helhetlig læring og at seksåringene må få være kongene og dronningene på haugen i lekens verden i barnehagen.

Likevel har utdanningspolitikken i Norge med gode intensjoner og dårlige valg styrt våre barns barndom mot stadig mer stress, livskvalitet under press og angst.

Uheldig grenseoppgang

I merknadene til barnehageloven står det at et barn regnes som tre år fra og med det kalenderåret barnet fyller tre. Dette var en klar forbedring for de yngste barna i barnehagen og en anerkjennelse av at barn under tre år har behov for mer voksenkontakt. Det betyr en barnehagepedagogikk tilpasset barnas alder, og en utforming av barnehagens lekemiljø spesielt tilpasset de yngste barna.

I barnas liv to år senere flyttes denne grensen tilbake igjen når alle barn skal telles som seksåringer fra januar. Fem og et halvt-åringene blir førsteklassinger som skal mestre det samme som kompisene som allerede har over seks måneder lenger fartstid.

Det er stor forskjell på skole og barnehage som pedagogiske institusjoner. Vi mener denne forskjellen kanskje er større enn vi har turt å ta innover oss i årene med seksårsreformen.

Forsking viser at det er store ulikheter mellom barnehage og skole. Den pedagogiske grunntanken i barnehagen bygger på lek, samskapt læring, samarbeid og fellesskap, mens skolen legger til rette for individuell læring.

Ta konsekvensen av kunnskapen

Samtidig vet vi at barns måte å lære på og forstå verden og seg selv, går gjennom sansene. Dette samsvarer godt med barnehagepedagogikk, der barnehagen er godt tilrettelagt for å erfare verden.

I første klasse og på skolebenken blir læringen med en gang mye mer abstrakt. Barna skal forstå symboler som tall og bokstaver, og det skjer gjerne også på et digitalt læringsbrett.

Seksåringen i førsteklasse klarer å lære dette, men spørsmålet er til hvilken pris. De mister tid til leken, og leken er kongeveien til å utvikle psykisk robusthet, en tiltro til at de forstår verden og kan være i et gjensidig forhold til det som skjer rundt dem.

Vegring for å gå på skolen er et økende problem langt ned i barneskolen. Dette kan forstås bedre hvis vi tenker på at barna mister mye tid til å utvikle sine psykiske forutsetninger for å mestre skolelivet når de starter skolelivet som seksåringer. Økende skolevegringsproblematikk viser at ordtaket «Den skal tidlig krøkes, som god krok skal bli» ikke gjelder for barns utvikling. Dette vet vi egentlig godt.

Nå må vi ta konsekvensen av kunnskapen vi har om barns utvikling og lage et godt tilbud til seksåringene. Et godt tilbud er der lek står i fokus, og der de ikke trenger å bruke kapasitet til å lære seg å være elev.

Gå for et kinderegg

For det første får seksåringene selv mer tid til å utvikle sin lekekompetanse og mestre sine livserfaringer gjennom lekens verden. Det være seg frydefull risikolek, intrikat rollelek eller regelleker som krever og samtidig utvikler sosial kompetanse, reguleringer og tilpasninger.

For det andre trer femåringen ned fra plassen som skolestartere i barnehagen. De slippes fri fra «skoleforberedende tiltak» og får seksåringene som lekeeksperter tilbake som rollemodeller i barnehagen.

Sist, men ikke minst: Sjuåringene blir nykommerne på skolen og kan nyte godt av all kompetansen om begynneropplæring og samarbeidet mellom barnehagen og skolen som er utviklet i disse årene.

Synkende barnetall gir en velkommen mulighet til å ønske seksåringene velkomne til barnehagene igjen. Det er ledig plass på avdelingene, pedagognormen er styrket, og det er politisk vilje til å styrke både denne og utdanningsnivået i barnehagen videre.

La barna være skolestartere når de har fylt seks år i august – dette gir også mulighet til mer fleksibel skolestart.