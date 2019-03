La oss ikke være naive

Kunnskap om politiske systemer og prosesser er ettertraktet i PR-bransjen. Politikken trenger mennesker som forstår kommunikasjon og påvirkning. Det gjør at politikk og PR driver gjensidig rekruttering. Denne pardansen kan selvsagt føre til interessekonflikter og spørsmål om hvor lojaliteten ligger.

Det fikk vi illustrert da justisminister Tor Mikkel Wara nylig fikk bistand fra vennene Sigbjørn Aanes og Ole Berget. De er tidligere statssekretærer for henholdsvis Erna Solberg og Siv Jensen og nå medarbeidere i PR-byrået First House.

Har ikke Wara andre venner som kunne ha kommet ham til unnsetning?

Bakgrunnen for at de to tok ut ferie for å bistå Wara, var sjokkmeldingen om at Waras samboer var blitt siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for angivelig å ha tent på parets bil utenfor huset deres. Branntilløpet fant da de tre vennene var på fotballtur til Liverpool. Ifølge Aanes synger de med på klubbsangen You never walk alone når de står på Anfield Road.

Det ligger i politikkens og maktens vesen å skjule de egentlige motiver.

Vennskap uten betingelser?

Naturlig nok vakte det interesse at Aanes og Berget rykket ut til en justisminister i trøbbel. Men de og deres sjef i First House, Per Høiby, mener ekte vennskap er betingelsesløst. Så enkelt er det ikke for personer i slike posisjoner.

Det er dokumentert i ettertid at Aanes har hatt sms-kontakt med Statsministerens kontor om betingelsene for Waras velferdspermisjon.

Hvordan statsminister Solberg ser på slikt, får vi kanskje vite når hun svarer på spørsmål fra stortingsrepresentant Petter Eide (SV). Han lurer på hvorfor hun lar Wara motta vennetjenester fra First House. Eide har for øvrig også arbeidet en periode som rådgiver i Geelmuyden Kiese.

Slik saken om Wara og hans venner nå framstår, har de ikke sett de samme fallgruvene som Stoltenberg gjorde. Det må de tåle kritikk for.

Stoltenberg så fallgruvene

Vi vet hvordan Jens Stoltenberg reagerte da han som statsminister fikk beskjed om at de nære medarbeiderne helseminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær Jan-Erik Larsen skulle forlate politikken for å starte First House i 2009.

Stoltenberg var skuffet over Hanssens beslutning. Han betraktet Hanssen som en mulig arvtaker som partileder. «Det ble ikke bedre av at Jan-Erik Larsen også skulle slutte.», skriver Stoltenberg om beskjeden fra statssekretæren for mediesaker ved Statsministerens kontor. Han beskriver Larsen som en fortrolig samtalepartner gjennom flere år.

Medieoppslagene om tette bånd mellom regjeringen og PR-selskapet irriterte Stoltenberg. «Jeg har i det stille vært forbannet på Bjarne Håkon og de andre for at de har bidratt til å stelle i stand dette bråket», skriver Stoltenberg.

Han ble forsiktig med å ha for mye omgang med de to. I mai 2013 takket han også nei til å komme i 50-årslaget til Larsen.

«Hensynet til partiet måtte veie mer enn mine personlige ønsker.», skriver Stoltenberg. Han snakket med Larsen om dette. «Det ble en vanskelig samtale med Jan-Erik. Han forsto hva jeg sa, men jeg fortalte at det smertet. Går ikke vennskap foran alt?»

La oss ikke være naive. Verken politikere eller andre med makt ønsker at det blir for lyst og gjennomskinnelig der de er.

Tillit til demokratiet

Slik saken om Wara og hans venner nå framstår, har de ikke sett de samme fallgruvene som Stoltenberg gjorde. Det må de tåle kritikk for.

PR-bransjen har gradvis blitt mer opptatt av åpenhet om kundelister og bindinger. Denne saken gir naturlig nok næring til dem som advarer mot samrøre og for tette nettverk.

Professor Sigurd Allern, som har forsket på overgangen fra politikk til PR, sier til ukeavisen Dagens Perspektiv forrige fredag at i verste fall kan velgerne gradvis miste tilliten til demokratiet når politikk og politisk overbevisning blir handelsvare på et kommersielt marked.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke rekruttere politikere fra PR-bransjen mens PR-veteran Hans Geelmuyden mener samrøret mellom politikere og PR-folk kan bli så tett at det etterlater et inntrykk av at politisk korrupsjon.

Eks-politikere må forstå at vennskap kan skape problemer.

Folkevalgt og rådgiver?

Uheldig rollekonflikt ble også dokumentert da det nylig ble det kjent at First House har ansatt den tidligere lederen av Kristelig Folkepartis ungdom, Ida Lindtveit Røse. Hun er partiets førstekandidat til fylkestinget i nye Viken. Også i PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen er det ansatt rådgivere som er aktive lokalpolitikere for Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre, viser en oversikt fra Klassekampen.

Folkevalgte må ikke skape usikkerhet om hvem de representerer.

Det er åpenbart at lokalpolitikere i PR-bransjen kan havne i interessekonflikter. Kommuner og fylkeskommuner er mektige innkjøpere. De forvalter lover og regler som angår viktige næringsinteresser. Lindtveit Røse bekrefter at hun forstår dette når hun sier at hun vil slutte når hun blir valgt som politiker.

Hvorfor stiller hun seg da i en slik situasjon?

Det er et blindspor å forby PR-rådgivere å ta på seg folkevalgte verv.

Klare roller

Samtidig er det et blindspor å forby PR-rådgivere å ta på seg folkevalgte verv. Vi trenger mange som vil engasjere seg i demokratiske organer. Folkevalgte må ikke skape usikkerhet om hvem de representerer. Eks-politikere som permitterte eller tidligere sentrale politikere må forstår at vennskap kan skape problemer.

I maktens vesen

PR-bransjen er blitt mer åpen om hvilke selskaper den arbeider for. Det er positivt. Men la oss ikke være naive. Verken politikere eller andre med makt ønsker at det blir for lyst og gjennomskinnelig der de er. Det ligger i politikkens og maktens vesen å skjule de egentlige motiver.

Selvangivelse: I forbindelse med undervisningen på Høyskolen Kristiania har jeg hatt Hans Geelmyuden og Ida Lindtveit Røse som gjester i forbindelse med undervisning. Jeg var også på fjorårets sommerfest til PR-byrået Kruse-Larsen som ble startet av Bjarne Håkon Hanssen og Jan Erik Larsen.