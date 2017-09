La nynorsk bli frivillig!

HVIS JEG VAR STATSMINISTER

NRK Ytring har bedt seks kjente norske mennesker skrive hva de ville gjort hvis de var statsminister.

Gjør nynorsken til valgfag, og dropp fraværsgrensa. La elevene ta ansvar for seg selv. En eller annen gang skjønner vi at vi må skjerpe oss og møter opp. Hvis jeg var statsminister ville jeg satset på skole og utdanning.

Jeg har sittet i klasserommet så mange ganger og sett kompisene mine vri seg i håpløshet: "Åh, nynorsk, nei. Jeg hater det. Kommer aldri til å bruke det".

Noen ser på TV hele natta, eller spiller spill. Gi dem tid.

Med et nikkende sukk tilbake fra læreren "Jeg vet det, men vi må gjennom det, så dere ikke stryker til eksamen". Folk begynte også å mislike en flink lærer, fordi de mislikte nynorsk. Hvorfor nynorsk når det er engelsk vi trenger?

Slapp nynorsk

Jeg trivdes godt på skolen. Jeg var jeg fritatt for nynorsk på grunn av at jeg har et annet morsmål, men jeg var likevel til stede i timene. Det var kjipt å se på.

Alle okket seg og ble demotivert for alt som hadde med skole å gjøre. Klaget og diskuterte det meningsløse, hva skal det brukes til osv. Hvis jeg skal sammenligne med andre fag, som religionstimene, var stemningen der en helt annen.

I religionstimene var det mange hender i været, vi snakket i munnen på hverandre og diskuterte det å leve med en gud. Men nynorsk, det var døden.

We need more english

Det er kult at norsk har to skriftspråk, nynorsk og bokmål. Språkhistorien til Norge er interessant. Nye ord kommer, internasjonale ord. Det blir spennende å se hva slags språk vi har fremover. Men nynorsk må være valgfritt.

Jeg skulle ønske engelsken min var bedre. Engelsk er et språk vi trenger og jeg skulle ønske vi hadde mer engelskundervisning. Vi bli et mer internasjonalt samfunn.

Jeg har aldri hatt så godt oppmøte som etter ett år på Høyskole, da ingen førte fravær.

Jeg fikk tilbud om en rolle på engelsk etter at jeg spilte Yousef, kjæresten til Sana, i TV-serien Skam på NRK.

Det ble aldri noe av, men jeg tenkte at hadde jeg vært god nok i engelsk, så kanskje?

Jeg svarte at jeg kan snakke engelsk, men spille skuespill på engelsk? Da må jeg være enda bedre. Kan ikke komme med min norske aksent og tro at ikke de merker det. Ikke noe flyt, liksom. Gjett om jeg ønsket at jeg hadde engelsken bedre inne da.

Og tenk på alle de andre som kanskje også vil bruke engelsk i sin jobb. Norske sykepleiere og leger som vil reise ut å jobbe. Bistandsarbeidere. En som skal drive business i utlandet.

Det er mye mer sannsynlig at det skjer, enn at du må svare på et brev på nynorsk.

Fraværsgrensa

Så var det en ting til jeg ville ordnet opp i som statsminister; fraværsgrensa.

Ungdom bør ta ansvar selv. Jeg har aldri hatt så godt oppmøte som etter ett år på Høyskole, da ingen førte fravær.

Da ble jeg litt sånn: "Oi, her er det ingen som noterer at jeg er på plass. Nå må jeg bare møte opp og ta ansvar selv". Jeg ble mer disiplinert av det, mer skjerpa. Jeg følte alvoret og skjønte ansvaret. Jeg har aldri fått så gode karakterer før.

Mange orker ikke stå opp. De kommer når de er klare.

Eleven som ikke møter opp, det er deres valg. Jeg tror de fleste vil bli vekket når de er klare, skjønne alvoret og ta ansvar. Mange må nok ta opp fag, men da får det heller være sånn.

Gi ungdommen litt tid

Jeg kjenner mange, også eldre enn meg, som ikke har fullført videregående. Jeg sier til en venn av meg at du må i hvert fall fullføre videregående. Han vet det, men han er ikke klar ennå.

Da synes jeg vi skal vente til han er klar. Heller det enn å kaste bort tiden til både ham, læreren og de andre elevene, på at han sitter og glor i veggen fordi han må møte opp.

En annen kompis brukte lang tid på å komme seg gjennom skolen. Til slutt ble han motivert, tok opp fag og studerer nå medisin i Slovakia. Vi ungdommer trenger motivasjon for å komme oss videre, og den må vi finne selv.

Jeg skjønner at fraværsgrensa er et forsøk på å ta vare på folk som ikke kan ta vare på seg selv, men alle elever er kanskje ikke modne nok.

Mange orker ikke stå opp. Noen ser på TV hele natta, eller spiller spill. Gi dem tid. De kommer når de er klare.

