La kongen sitte

Jeg har fått en talerstol. I egenskap av stortingskandidat skal jeg innlede på Venstres landsmøte under programpunktet «Levende folkestyre og en mer effektiv offentlig sektor».

Det er en invitasjon til å si min mening om kongedømme og republikk.

Programkomiteen i partiet har foreslått å sette ned «et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge». I to tiår har jeg agitert for en slik utredning. Likevel kommer jeg ikke til å ofre ett minutt på saken under landsmøtet.

Politisk harakiri

Jeg har alltid ment at det er politisk harakiri for enhver politiker å legge seg ut med kongehuset. Men det er ikke dette som er grunnen til at jeg nå viker unna. Årsaken har ikke med alder, feighet eller drøm om en taburett å gjøre, men en erkjennelse av at dagens statsform en dag kommer til å avvikle seg selv dersom det er behov for det.

Det er ingen grunn for noe parti å hverken flagge eller bruke tid på en utredning om pavens skjegg.

Et stabiliserende element

Tvert imot mener jeg at i dagens politiske situasjon må vi investere all vår politiske tankekraft, handlekraft og tid i arbeidet for et mer effektivt Norge: et livskraftig lokaldemokrati, et statsstyre tilpasset ny befolkningssammensetning, sviktende oljeøkonomi, det grønne skiftet og moderne IKT-løsninger.

I den debatten har ikke monarkiet noen plass.

Kanskje kan kongehuset heller være et nyttig instrument for å skaffe oppslutning om å tenke nytt. Vår moderniseringshistorie, både den teknologiske og administrative, er i ferd med å få et nytt kapittel.

I en slik situasjon er det nødvendig å holde fast ved et stabiliserende samfunnselement – i alle fall så lenge det stabiliserende elementet i seg selv ikke bidrar til å forsinke omstillingsprosessen.

La oss se i øynene: Det er en velsignelse for en nasjon å ha en statsform som har oppslutning fra rundt 70 prosent av befolkningen. Det er en betydelig fordel for oss at en så stor del av våre norske minoriteter – etniske, religiøse eller seksuelle – ikke har funnet sammen i en fordømming av vår statsform, men tvert imot ser ut til å søke både støtte og trøst i kongens ord og symbolske handlinger.

Den norske republikken

Gjennom to tiår har jeg debattert og skrevet bøker om vår statsform. Faktisk er jeg ganske stolt av å ha bidratt til å løse opp i et utdatert syn på hva som kan og hva som ikke kan diskuteres i dette landet. Så sent som på 80-tallet var det nærmest tabu å kritisere kongehuset i Norge.

Jeg har hele tiden hevdet at hva jeg mener om hvilken statsform Norge bør styres etter er underordnet selve debatten. I et så viktig spørsmål må veien bli til mens vi går.

I boken «Den forkledde republikk» trakk jeg engang linjene fra den franske republikanske tradisjonen til nåtidens statsform. Og jeg konkluderte slik så mange har gjort før meg: At Norge i dag, for alle praktiske formål, er en republikk med en konge som statssjef. Min tese har alltid vært at det moderne norske monarkiet alltid har utviklet seg til det bedre i motgang.

Kritikk avler styrke i den institusjonen som kritikken rettes mot.

Allerede før det ble til (i 1905) var det kritikk og debatt som tvang fram prins Carls holdning (noen mener krav) til en folkeavstemning – en handling som har styrket kongefamiliens posisjon siden den gang. 1900-tallets monarkidebatt har gradvis avskaffet kongehusets politiske makt. Det har ubestridt vært en styrke, både for landet og for kongefamiliens anseelse.

Paradoksalt har dette ført til at kritikerne av monarkiet har måttet erkjenne: Kritikk avler styrke i den institusjonen som kritikken rettes mot.

Mer åpenhet

Derfor mener jeg også at det fortsatt er rom for forbedringer. Det er for eksempel svært mye ugjort på Slottet når det gjelder åpenhetskultur. Det gir ingen mening at toppen av vår statspyramide ikke er underkastet en av våre viktigste demokratireformer i moderne tid, offentlighetslovgivningen.

Derfor støtter jeg initiativet fra Venstre – og presseorganisasjonene – på dette området, et lovforslag som med fordel kan gjentas etter at det led nederlag i Stortinget før jul. Statssjefens kontor kan ikke fremstå som en skamplett på listen over nødvendige tiltak for å styrke vårt demokrati.

Jeg tror Slottet selv vil innse at tiden er inne for en ny åpenhetskampanje.

Jeg tror Slottet selv vil innse at tiden er inne for en ny åpenhetskampanje. Det norske kongehus er, til tross for de alderdommelige skikker og ritualer som omgir det, ikke et konservativt hus. Det er i alle fall ikke et hus fundert på en konform plattform. Det er et fleksibelt, tilpasningsdyktig, humant hus, bygget på et egalitært grunnsyn. Vårt kongehus er på sett og vis et aggregat av sentrumsverdiene i norsk politikk.

Åpenhet, ja – statsformsomveltning, nei! Å bruke tid på en langvarig utredning om et norsk presidentstyre når vi har så mye ugjort på andre moderniseringsområder, kan ikke føre til noe annet enn å tiltrekke seg unødvendig irritasjon (selv om pressen kommer til å elske det).

Når dagen kommer og det er tid for å bygge et alternativ til dagens ordning, vil debatten modne av seg selv. Den tålmodigheten synes jeg vi skal unne oss.

Carl-Erik Grimstad er stortingskandidat for Venstre, førsteamanuenis ved intitutt for institutt for kreativitet og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, forfatter. Han har vært soussjef ved Det kongelige slott.