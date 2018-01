Søndag 14. januar ble regjeringsforhandlingene avsluttet, og i den nye regjeringsplattformen ser vi endelig slutten på norsk pelsindustri. Det tok ikke lang tid før Jesper Nohr fra Senterungdommen påsto i en Ytring at pelsdyrdriften i Norge både er «dyrevennlig og miljøvennlig». Påstandene mangler grobunn.

Dyr ut i det fri

Aller mest absurd er påstanden om at norsk pelsdrift er «dyrevennlig». Dagens hold av pelsdyr innebærer å holde ville dyr stengt inne i bur som er tusen ganger trangere enn minstekravene for at artene skal få dekket sine artstypiske behov.

Rovdyr som rev, mink og hunder skal løpe, leke og jakte ut i det fri. Uten denne muligheten reagerer de fleste rovdyr med unormal atferd.

Valpedrap, biting på egen kropp og apati er vanlig. Jeg kan ikke se for meg hvordan pelsdyrnæringa er forenlig med dyrevelferdsloven, som fastslår at dyr i fangenskap skal få leve ut sine artstypiske behov og ikke påføres unødig lidelse.

Det er absurd å påstå at norsk pelsdrift er «dyrevennlig».

Avvikling av næringen er eneste løsningen for pelsdyrenes velferd. En styrt avvikling av pelsnæringen sender også ut det riktige signalet om at det ikke er greit å la profitt få forrang foran dyrs fysiske og mentale velferd. Loven slår fast at dyr har egenverdi, og det er på tide at vi begynner å behandle dem slik.

Forby import

Likevel har Nohr et poeng: «Norge leverer bra pels, som kommer fra det landet med den beste dyrevelferden i verden. [ ...] Det er det mange land som overhodet ikke gjør». Det er med andre ord viktig at vi ikke bare ender opp med å kjøpe importert pels fra land med enda dårligere dyrevelferd.

Derfor krever Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom også et forbud mot import av pelsprodukter. MDG har også foreslått dette på Stortinget flere ganger, men forslaget har aldri fått flertall.

Betyr det at vi synes det er greit med minkkåpe bare den ikke er laget i Norge? Eller skal vi nå bestemme oss for at pels er forbudt? Jeg håper at regjeringen vil ta opp dette forslaget igjen.

Bare slik kan vi én gang for alle slå inn den siste spikeren i kista for Norges «pelseventyr».

