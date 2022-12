Kurtisert av verdens kjekkeste mann

Brad Pitt er i hardt vær om dagen. Konflikten med ekskona Angelina Jolie, etter skilsmissen i 2019, varer og varer. Det er feider i og utenfor rettssalen, om omsorgen for parets seks barn og om fremtiden til en fransk vingård paret eier sammen.

Pitt har saksøkt Jolie for å ha solgt ut sin andel av vingården uten å konsultere ham. I høst ble det kjent at Jolie går til motsøksmål, der hun blant annet beskriver i detalj en hendelse om bord på et privatfly i 2016.

Ryktene har gått i flere år, men nå kommer detaljene frem. Ifølge Jolie var det en krangel mellom de to om bord på flyet som utartet slik at barna prøvde å gripe inn. Hun hevder at Pitt da hadde gått til fysisk angrep både på barna og på Jolie selv, da hun prøvde å hindre ham.

Deretter skulle han, ifølge Jolie, tatt kvelertak på et av barna og slått et av de andre. Dette skal ha vært den utløsende årsaken til at hun selv søkte om skilsmisse bare få dager senere.

Stjernene vet godt at det de gjør foran kameraene, umiddelbart blir sendt ut i verden.

Pitts representanter hevder at Jolie dikter opp hendelser og påpeker at FBI valgte ikke å forfølge saken da hun anmeldte den.

Men med så alvorlige anklager hengende over seg er Pitts omdømme i trøbbel, ikke sant? Eller?

Tja. Saken er vel heller at Pitt så stormen komme på lang avstand, og fant frem dynejakka i tide. I 2019 spilte han i Quentin Tarantinos storfilm «Once Upon A Time in Hollywood», og ganske raskt begynte filmbyen å mumle om at Pitt med dette kunne være aktuell for sin første Oscar.

I månedene som fulgte klarte Pitt det kunststykket å jobbe beinhardt for å få den oscaren, uten at det på noe tidspunkt så ut som om han anstrengte seg. Han møtte opp på alle fester og alle prisutdelinger i oppkjøringene mot Oscar-kvelden.

De gangene han vant noe, holdt han velformulerte, vittige taler, skreddersydd til anledningen og fremført med sjarm og perfekt timing.

Den vanligvis så private filmstjernen stilte opp på lange portrettintervjuer, der han var åpen om kampen mot sine indre demoner. Han snakket blant annet om hvordan han hadde skjønt at han hadde et alkoholproblem, og at han hadde søkt hjelp hos Anonyme Alkoholikere.

GJENNOMBRUDDET: Brad Pitt og Geena Davis i filmen «Thelma and Louise» i 1991. En birolle som satte fart i karrieren. Foto: NTB

Brad Pitt slo gjennom med et smell på nittitallet. Han var vakker uten å virke forfengelig, maskulin uten å virke poserende. Siden den gang hadde han svevd tilsynelatende enkelt av gårde på det absolutt øverste stjernenivået.

Nå skjønte han åpenbart at han hadde en oppgave. Han måtte få verden til å forelske seg i ham på ny. Og da har vi ikke engang kommet frem til Jennifer Aniston.

Rundt årtusenskiftet var det knapt noe par som var så berømt som Jennifer Aniston og Brad Pitt. Hun var publikumsfavoritten fra TV-suksessen «Venner for livet» med en jordnær nabojente-vibb. Han var allerede en av verdens største filmstjerner, som hadde blitt kåret av People Magazine til «Sexiest Man Alive» to ganger. De giftet seg i 2000, og skilte lag fem år senere, etter at Pitt hadde møtt Angelina Jolie på settet til actionkomedien «Mr. og Mrs. Smith».

Brad Pitt så stormen komme på lang avstand.

Det skulle vise seg at folk var så tungt investert i dette trekantdramaet at samtlige involverte skulle bli konfrontert med dette i intervjuer i flere tiår fremover. Det gjaldt særlig Jennifer Aniston, som selv etter nye forhold, et nytt ekteskap og en ny skilsmisse stadig ble fremstilt som Brad Pitts forsmådde hustru.

I januar 2020 vant både Aniston og Pitt priser under den årlige prisutdelingen Screen Actors Guild Awards. Hun besvarte spørsmål fra pressen da Pitt kom gående og ropte navnet hennes.

ØYEBLIKKET: Brad Pitt og Jennifer Aniston møtes på prisutdelingen i 2020. Foto: Emma McIntyre / AFP

Foran manisk klikkende kameraer klemte og gratulerte de hverandre. Han syntes endog å ville holde henne fast da hun snudde seg for å gå. Internett dånte.

Fantasier om at Brad Pitt og Jennifer Aniston skulle finne sammen igjen, løp løpsk. Tunge medier skrev lange analyser av bildene, og spurte seg om hva viraken skyldtes, om det kanskje hadde å gjøre med en lengsel tilbake til nittitallet, da verden virket tryggere og alle visste hvem de største kjendisene var.

Ville Brad Pitt veldig gjerne ha den oscaren? Helt sikkert. Kan det hende klemmen han ga Aniston var et uttrykk for spontan begeistring for en han hadde vært nært knyttet til? Joa. Men det fantes kanskje også andre grunner.

Det minner om da Amber Heard ble trollet i stykker under rettssaken mot Johnny Depp.

De største blant filmstjernene er omgitt av fotografer og paparazzier til nesten enhver tid. De vet utmerket godt at det de gjør foran kameraene, umiddelbart blir sendt ut i verden.

Når de ikke vil synes, har de sine triks for å bli usynlige. De kryper sammen bak store solbriller og under baseballcapser, skynder seg fra bilen og inn på restauranten.

Når de går smilende og rakrygget frem foran en knitrende kameravegg, og gjør en sjelden, offentlig og kjærlig gest, vet de hva som vil skje. Den medievante Pitt ville vært utmerket klar over at klemmen ville utløse et ras av kollektiv nostalgi, og minne publikum om hvor mye de hadde elsket både Aniston og ham.

Ingen vet hva som egentlig skjedde om bord på privatflyet med Jolie og barna. Det kan hende hun overdriver, det kan hende han villeder. Men mange nok der ute er overbevist om at Brad Pitt, den smilende, ydmyke, avslappede Brad Pitt, ikke kunne gjort noe sånt.

Han har vært åpen om kampen mot sine indre demoner.

På sosiale medier begynner det å bli tydelig at Angelina Jolie er den som kjemper i motbakke. Motstanderne er en skare av Pitt-fans som er mer enn villige til å komme med skarpe karakteristikker av henne.

Det minner om da Amber Heard ble trollet i stykker under rettssaken mot eksmannen Johnny Depp i våres.

Selvfølgelig vant Pitt oscaren sin i 2020. Kanskje vinner han denne gangen også.