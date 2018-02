Kunstdebatt for full musikk

Basuner, trompeter og fanfarer var nesten-ingredienser da Nicolai Tangen i april 2015 gjorde det kjent at han vil gi billedkunst for mer enn 150 millioner kroner til hjembyen Kristiansand og Sørlandets Kunstmuseum.

Og visst gjorde det inntrykk. Men bare en stund. For dette vet vi – at når rike menn vil gi rause og synlige kunstgaver – da blir det bråk, debatt og mistenkeliggjøring. Slik er Norge. Slik er Sørlandet også. Vi liker statens penger best.

I debatten som oppsto tok det helt av da Matteusevangeliet inntok Facebook-siden til nettgründer Einar Øgrey Brandsdal. Han hentet frem bibelen, slo den i bordet og stilte spørsmålet om forretningsmannen Nicolai Tangen virkelig er en mann som gir av et godt og kristent hjerte. Brandsdal hadde sine tvil.

I Matteusevangeliets kapittel seks står det nemlig at man skal gi med sin høyre hånd, og ikke la den venstre vite om det. Med andre ord; rause gaver uten tanke på egen vinning.

En almisse alene gjør ikke et kunstmuseum.

Dette bibelsitatet brukes nå i en storstilt Facebook-kampanje for å stoppe planene om å bygge et kunstmuseum i lokalene til byens kornsilo.

Kampanjen tolker Tangens bruk av venstrehånda dithen, at han egentlig er en rik luring som med litt skitne penger, mektige venner og dirty triks, prøver å få skattebetalerne til å finansiere et kostbart monument over egen gavmildhet - endatil på Kristiansands mest spektakulære tomt.

Slikt ville ikke bibelen likt. For når man, ifølge bibelen, gir almisser - så skal det ikke gjøres med basun.

Men en almisse alene gjør ikke et kunstmuseum. Et kunstmuseum er en komplisert virkelighet av samlinger, utstillinger, publikum og samtaler. Det er lærested, fagfolk, reisemål, lokal identitet og i beste fall – stedets store stolthet.

I en slik sammenheng kommer bibelen sørgelig til kort.Det må brukes basuner, og man må definitivt bruke begge hender når visjoner skal realiseres.

Nicolai Tangen, sammen med flere av byens politiske, kulturelle og finansielle elite, pekte i 2015 på byens gamle og verneverdige silo som et superfint museumslokale. Nydelig plassert ved skjær og hav og utsikt og ved siden av kulturhuset Kilden.

Vel fem hundre millioner kroner vil det koste å gjøre en kornsilo om til en kunstsilo. 11 000 kvadratmeter, planlagt finansiert som et spleiselag mellom kommune, fylke, stat og private.

Motstanden mot Kunstsiloen sprer seg.

Spleiselaget er skjørt. Trekker den ene pengekilden seg, så faller også den neste Samtidig er tilliten til Kunstmuseets fremtidsvisjoner som besøksmagnet for minst 150 000 besøkende i året, i ferd med å smuldre opp.

Motstanden mot Kunstsiloen sprer seg – på flere steder enn Brandsdals Facebook-side.

Ikke bare fordi finansieringen er usikker, men også fordi Nicolai Tangens avtale med Sørlandets Kunstmuseum oser av mangel på tillit mellom den som gir og de som skal drive museet i årene fremover.

Førstkommende tirsdag skal de to Agder-fylkene bestemme seg. Klokka tikker, og delete-knappen er i beredskap.

Det som trengs nå er en pauseknapp. Det trengs en pause for å få på plass avtaler som stimulerer og ikke irriterer, en kommune som kjenner sin besøkelsestid og et museumsstyre og ledere som får et ansvar langt utover åpningsdagen.

Trekker den ene pengekilden seg, så faller også den neste.

Debatten er bare av det gode. De siste årene har heftig motstand om en skulpturpark på Ekeberg i Oslo og et dødshus til Bjarne Melgaard ved Edvard Munchs atelier ført til høynet kvalitet og et langt bedre resultat for by og folk.

Det er skikkelig trist hvis Kristiansand ikke får sin Kunstsilo. Hvis de ikke bruker dette sjeldne øyeblikket.

Det er ikke hver dag det kommer en finfin kunstsamling seilende inn til havnen.

Les også: Slik blir kunstsiloen i Kristiansand

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter