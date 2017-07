Det satses stort på reiseliv. Turistnæringen er viktig for Norge, den gir arbeidsplasser og gode inntekter.

Regjeringen presenterte i våres den nye reiselivspolitikken i Reiselivsmeldingen. De understreket at «kunnskap og kompetanse er viktig for å kunne ta de riktige beslutningene», og at kunnskap «er en forutsetning for å tilpasse reiselivsopplevelsene og markedsføringen av disse til morgendagens turister». De viser til behovet for forskning og til at regjeringen vil føre en politikk for en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring. Men, do they walk as they talk?

Til vår overraskelse gjør de ikke det: regjeringen foreslår reiselivspolitikk som ser bort fra foreliggende vitenskap på turistforskningsområdet. Det er bemerkelsesverdig at spørsmålene om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft er lemfeldig behandlet.

Vi vet for eksempel at mange reiselivsaktører legger vekt på bærekraftig drift og en grønn profil, og ganske sikkert er noen av turistene også det. I alle fall viser studier at turister tenker at deres egen atferd som turister er mer bærekraftig enn andre turisters atferd, et funn som kan være viktig for utformingen av politikk om bærekraftig turistatferd.

Mangel på kunnskap

Mangelen vises gjennom litteraturen som siteres og litteraturen som er utelatt, den reflekteres i upresis språkbruk og udokumenterte påstander og av kunnskapsmangler i beslutningsgrunnlaget.

Ikke en eneste vitenskapelig artikkel publisert i et noenlunde anerkjent vitenskapelig tidsskrift er sitert. Man har heller ikke funnet ett eneste arbeid publisert av norske forskningsmiljø verdig til omtale – ikke ett eneste ett!

Dette er oppsiktsvekkende når vi vet at norske forskere bidrar til kunnskapsproduksjon som blir lagt merke til internasjonalt, og som har ledet til at mange både har vært hovedtalere ved internasjonale konferanser, invitert som gjesteforskere til ulike prestisjetunge (og ikke fullt så prestisjetunge) institusjoner i utlandet, siteres i faglitteraturen og kanskje til og med har hatt innflytelse på diskurs- og politikkutforming andre steder i verden.

Hvor er norske forskningsresultater?

Forskningen omfatter tema som er aktuelle for utforming av reiselivspolitikk, som for eksempel; hva turistopplevelser er og hva som gjør dem attraktive, turistmotivasjon, turisters bekymringer og risikovurderinger, oppfatninger av Norge, bærekraftighet og bærekraftighetsatferd, turisters selvoppfatninger, økonomiske virkninger av ulike turistgrupper, og så videre.

Dokumentet preges også av mange udokumenterte påstander.

I tillegg er det forsket på turistroller, normer, ledelse i serviceorganisasjoner og kritiske perspektiver på turismen, for bare å nevne noe. Men, som sagt, intet av dette, ikke ett eneste av bidragene har forfatterne av reiselivsmeldingen funnet å ville ta hensyn til.

Vi observerer også at meldingen omtaler det store (og dyre) forskningsrådsfinansierte prosjektet «Opplevelser i Nord», men ikke ett eneste av resultatene fra dette prosjektet er anført i meldingen, heller ikke noen av publikasjonene derfra.

Udokumenterte påstander

Når det gjelder upresisheter, er det nok å peke på at meldingen ikke skiller mellom opplevelser (som er mentale fenomener) og attraksjoner (som er steder/aktiviteter). Dokumentet preges også av mange udokumenterte påstander, som for eksempel at «Markedet for grønn, bærekraftig, ansvarlig og etisk turisme er i vekst, og stadig flere velger sine reisemål og opplevelser på bakgrunn av disse faktorene» (s. 72), men hvor man vet dette fra, kommer ikke fram.

Samtidig fastslås sannheter om turistopplevelsen og motivasjoner for turistreisen som om disse problemene var løst i litteraturen. Faktum er at man bare har begrenset forståelse av hva som gjør turistopplevelser interessante eller attraktive og av hva som motiverer turistreiser.

Samtidig er det velkjent fra psykologisk grunnforskning at det ikke nytter å spørre turister direkte om motivasjon eller om hva som gjør opplevelser attraktive og liknende, siden den enkelte selv ikke vet årsakene til sine opplevelser av attraktivitet (selv om man tror at man vet dette).

Cruiseturisme og forurensing

I tillegg vet vi at ulike segmenter har ulike intensjoner om å returnere (både til enkeltdestinasjoner og til landet) og vi vet hvilke grupper som har minst (lavest) potensial i forhold til å dele «positive opplevelser med folk de kjenner» (s. 34). Slik kunnskap burde vært reflektert i meldingen fordi den ville gitt konsekvenser for utformingen av politikken på området.

Selv om vi ikke her vil ta stilling til regjeringens politiske valg, kan man allikevel undre seg over at dokumentet bruker begrepet «bærekraftig» opp imot 100 ganger uten at dette gir seg nevneverdig utslag i forhold til politikkutformingen.

Man vil satse på vekst i de asiatiske markedene, særlig Kina (s. 14), selv om disse turistene miljømessig sett er blant dem som etterlater det største miljøavtrykk generert av den lange flyreisen alene. Man vil satse på cruiseturisme, selv om den ikke oppfyller ett eneste av UNWTO sine bærekraftighetskriterier (Boks 5.2, s. 73).

Meldingen har riktignok en knapp drøftelse av negative miljøkonsekvenser av cruisenæringen globalt og lokalt og den «vil legge til rette for at lokale myndigheter, i samarbeid med relevante aktører, arbeider for at cruisenæringen reduserer utslipp av klimagasser og sin lokale forurensing» (s. 74).

Oppsiktsvekkende

Men hvordan tilretteleggingen skal finne sted sies det mindre om. Det diskuteres ikke hvordan cruisenæringen skal bidra til å styrke sosiale verdier, lokal livskvalitet og bidra til økt lokal kontroll over ressursene, eller hvordan den kan bidra til å ivareta «landskapets fysiske og visuelle integritet» (s. 73). Selv om det finnes publiserte studier om for eksempel konsekvenser av cruiseindustrien, mangler regjeringen perspektiver på sosial og økonomisk bærekraft med tanke på cruisenæringen.

Meldingen foreslår politikk som er i strid med veletablert kunnskap.

Mer oppsiktsvekkende er det at meldingen hevder at cruisetrafikken bidrar til «betydelig» (s. 14 og s. 76) verdiskapning i norsk reiselivsnæring. Dette til tross for at forskningen gir et helt annet bilde; cruiseindustrien bidrar svært lite til lokal økonomi. Disse eksemplene viser at meldingen foreslår politikk som er i strid med veletablert kunnskap på ulike områder.

Hvorfor så lite interessert?

Er det kunnskapsmangel som forklarer det vaklende kunnskapsgrunnlaget reiselivsmeldingen bygger sine konklusjoner på?

Når regjeringen, som i ord ivrer etter kunnskap og betaler millioner årlig for forskning, selv ikke benytter resultatene – hvem tenker man da skal anvende denne kunnskapen? Hvorfor alt dette snakket om betydningen av kunnskap og viktigheten av forskning, når meldingen ikke tar hensyn til veletablert viten og tilrår politikk i strid med kunnskapen? Hvorfor ikke like godt stenge kranene for finansiering av forskning som åpenbart er av liten interesse?

Hvorfor ikke heller være ærlig og si at kunnskap har liten verdi og fastslå at man heller ønsker å synse seg fram til den beste politikken, i samarbeid med interessenter og konsulenter?

