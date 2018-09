Kryss nei og gå videre.

Aftenposten og NRK lager store oppslag av at forelder Tonje Brenna går kraftig ut på Facebook mot et brev hun har fått hjem fra barnehagen. Jeg reagerer på hysteriet dette medfører. Og ber om at både barnehagen og Ullensaker kommune vurderer saken på nytt.

Fotografen tilbyr å retusjere bort snørrklyser og matrester til barnehagebarna. Det er et tilbud. Kryss nei om du vil ha barnet på veggen med snørr og matrestene hengende fra munnviken.

Det er ikke verre enn det.

Helt ærlig: Sammenligner du det å tørke snørr fra podens rennende nese med kroppshysteri?

At vedkommende forelder og kommunen reagerer på dette viser hvor lite kontakt med virkeligheten de har. Det er klart at en fotograf tilbyr å retusjere bort det som ikke er hvordan poden ser ut til vanlig. Snørr, kviser og lignende retusjeres etter ønske. Arr og lignende sier jeg definitivt nei til. Da får de finne en annen fotograf.

Snørr som renner i strie baner. Det er ikke det de fleste av foreldre ønsker å ha på veggen, skriverkronikkforfatteren. Foto: Colourbox

«Skal vi virkelig uttrykke overfor de aller yngste ungene våre at utseendet deres må fikses på når vi tar bilder av dem? Ærlig talt, hva er det for noe!?», spør Tonje Brenna på Facebook.



Vel det får være ditt valg.

Dette er hysteri fra en politisk engasjert mamma som ikke har bedre ting å foreta seg.

Jeg har fotografert noen barn opp gjennom årene og det er ikke til å unngå at foreldrene pynter opp barna før de stilles opp framfor kamera. De ønsker at de skal se penest mulig ut.



Og det er forståelig. Det er minner å se tilbake på. Og da er det – i alle fall for de fleste ønskelig at man retusjerer vekk en snørrklatt som har kommet på avveie og ligger å duver på barnets kinn. Eller når snørret renner i strie baner og han eller hun er på vei for å slikke i seg godsakene. Det er ikke det de fleste av foreldre ønsker å ha på veggen. Men som den ryddige fotografen det her gjelder så tilbyr vedkommende foreldre å velge.



Og at barnehagen og kommunen her går til så drastiske skritt som å si opp en fult akseptabel avtale er på randen til hysteri. Ja det er så til de grader overtramp at det mangler sidestykke.

«Skjønnhetsregulering og retusjering er holdninger i tiden, sier styreleder i barnehagen.»



Vel, om du kaller det å tørke snørret av poden for skjønnhetsmaling, da har du virkelig mistet bakkekontakt. For det er faktisk akkurat det samme. Bare det at fotografen gjør det i istedenfor en barnehagetante som løper rundt med pussekluten og 25 tannkoster.

Saken har havnet i et diskusjonsforum for fotografer på Facebook. Og dere står ikke spesielt høyt i kurs.

Ullensaker sier nå opp avtalen med fotografen og vil se på hele ordningen med barnehage- og skolefoto i Ullensaker.

Jeg vil ønske Ullensaker kommune lykke til videre med å finne fotografer som villig vil påta seg oppdrag for kommunen.



Kryss nei og gå videre.