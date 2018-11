Kronikk som smerter

Det er legitimt og naturlig at pårørende føler avmakt og ønsker seg bort fra denne situasjonen.



Som pårørende er jeg til dels enig med kronikkforfatter av Tungsinn smitter. Man blir påvirket av omgivelsene, og er de preget av negativitet, blir vi selv også mer nedstemte.

Man føler avmakt av å se noen man er glad i sliter. Man føler tidvis på et sinne; for hvorfor kan ikke den psyke bare ta grep?

Som psyk gjør denne kronikken meg vondt å lese.

På utsiden er det lett å tenke slik. Når man ikke sitter på første rad til forestillingen som utspiller seg i den psykes hode, er det vanskelig å forstå mekanismene. Forstå at de ikke på et tidspunkt klarer å snappe ut av apatien sin. Mørket sitt. Svingningene sine. Eller hva enn det måtte være som forårsaker dette endeløse mørket av destruktive tanker, handlinger og følelser.



Det er fryktelig. Det er vanskelig og det er en låst situasjon som påvirker ens egen psykiske helse.

Som psyk gjør denne kronikken meg vondt å lese. Kanskje det også gjør meg inhabil. Kanskje det til og med setter meg i rekken av alle krenkede i nåtidens krenkelsessamfunn. Følelsene styrer nok mer enn fornuften akkurat nå.

Man føler tidvis på et sinne; for hvorfor kan ikke den psyke bare ta grep?



Men ordene treffer meg rett i hjertet og bekrefter det jeg overbeviser meg selv om hver gang jeg havner ned i dette mørket hullet av apati, sinne, dysfunksjon, tomhet og likegyldighet.

De bekrefter de tankene som pårørende forsøker å fortelle meg at ikke stemmer, som jeg innerst inne vet at de kun sier til meg for å være snille, for sannheten er for brutal.



«Ja, det hadde vært bedre for oss om du ikke levde.» «Ja du er en stor belastning for oss, og vi kunne ønske vi aldri fikk den byrden av å få deg inn i livene våre.»

Tanken på at jeg er en så stor belastning for mine nærmeste, den er destruktiv og potensielt livsfarlig.



Sykdom i seg selv er en belastende faktor. Til syvende og sist er vi avhengig av et godt støtteapparat. Pårørende stiller nok dessverre veldig svakt her. Så det er viktig at de ytrer sine meninger, forteller om sine opplevelser og sine behov.

Man skal ikke kneble ytringsfriheten, men en ting er hva man tenker, noe annet er hvordan man velger å ytre dem høyt.

Man føler avmakt av å se noen man er glad i sliter.

Samboeren min sa til meg sist jeg var dårlig: «Ja, du er en belastning, i den grad at det selvsagt er tungt når du er syk. Men, det er som når sønnen vår blir syk. Det er tungt og det er slitsomt og man har ikke veldig lyst til å være våken halve natta for å tørke spy, men man gjør det likevel fordi han trenger at vi gjør det, fordi han i en periode er avhengig av at vi støtter han og er der for han når han er dårlig. Og ikke minst; fordi vi er glad i han. Slik er det med deg også.»



Det lettet hjertet litt, for endelig var han ærlig. Endelig sa han det jeg hadde sett på han, at jeg var en belastning. Men han valgte ordene sine med omhu. Han sa det som det var, men av kjærlighet og en mening om at det må tiltak til for at han også skal ha det bra og mestre hverdagen.



Som pårørende så forstår jeg hvor ekstremt vanskelig det kan være. Som psyk forstår jeg også det, men det er vondt. Det er vondt å vite at du er så belastende at andre kan bli syke.