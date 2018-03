KrF må vise tydelighet

Klokken 12 i dag starter landsstyremøtet i KrF der partiet skal diskutere om de bør stille seg bak mistillitsforslaget mot justisministeren. Forslaget har støtte fra resten av opposisjonen på Stortinget.

Onsdag 14. mars ble det klart at Rødt stiller mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug. Bakgrunnen for dette er den omstridte Facebook-posten, publisert av Listhaug på hennes egen side med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Selv om dette er mer alvorlig enn tidligere tilfeller, føyer det seg inn i en rekke av provoserende og upassende utsagn. Vi kan nevne: «De som kommer til Norge kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge»; «Hareide sleiker imamer oppetter ryggen»; «Flyktninger må yte, ikke bare nyte» og «Jesus ville hjulpet flyktninger i nærområdene». Derfor har nå også SV, Ap, Sp og MDG stilt seg bak mistillitsforslaget mot justisministeren. Vi håper og forventer at KrF gjør det samme.

Dersom regjeringen vil, kan den fint fortsette uten Listhaug som statsråd.

Ikke en angrende synder

At justisministeren nå sår tvil om intensjonen i hva som ligger bak avgjørelser på tvers av partiene er ikke bare ufint, det er skremmende. Det er skremmende fordi en av våre øverste ledere misbruker sin posisjon til å slå politisk mynt på en meget krevende sak, og måten det blir gjort på er så respektløs at det er vanskelig å sette ord på det. Vi kan ikke ha et medlem i regjeringen som tror hun kan si akkurat hva hun vil uten at det får konsekvenser.

Dessuten er tegnene fra en som angrer, fraværende. Det tok statsråden flere dager å slette innlegget, og når bildet først ble slettet var dette grunnet bilderettigheter. Når hun først skulle beklage for Stortinget måtte hun opp på talerstolen hele fire ganger for å komme frem til noe som i det hele tatt kunne minne om en uforbeholden unnskyldning. På lørdag ble pressen invitert for å bevitne alle blomsterbukettene som har blitt sendt til henne. I stedet for å fremholde at hun har handlet galt, velger hun å kommunisere at hun likevel hadde rett.

KrF må tørre å være et parti som ikke bare snakker, men også handler.

For ikke fikk pressen anledning til å stille kritiske spørsmål ved saken, og blomstene hun har fått, kommer hovedsakelig fra en kampanje iverksatt av den ekstreme høyregruppen «Slå ring om Norge». Enhver KrF-er som hadde håpet på at Listhaug skulle forbedre seg, har grunn til å være dypt skuffet, samme uken som Listhaug beklaget seg fra Stortingets talerstol.

Retorikk er handling

En del av argumentasjonen mot at KrF støtter mistillitsforslaget, går på at statsråden har oppfylt sine plikter overfor Stortinget, og at mistillit derfor ikke er en passende reaksjon. Dette mener vi er feil. Oppgavene og ansvaret som følger en statsrådspost er langt mer enn politiske vedtak som man kan huke av på en «to do»-liste. Retorikk er også å utøve, det er en handling som har konsekvenser for det og de man omtaler. Når en tidligere kommunikasjonsrådgiver og statsråd kommer med ytringer som nører opp under hat mot politiske motstandere, er dette en handling der statsrådene begår grov utroskap mot Stortinget og de forpliktelsene statsråden har overfor Stortinget.

Et prinsipielt spørsmål

KrF må tørre å være et parti som ikke bare snakker, men som handler. Denne saken handler om mye mer enn en Facebook-post, men om retorikk og handlinger. Det handler om hvilke premisser vi legger for debatten og hvilke forventninger vi har til en statsråd. Vi ber KrF om å være prinsipielle, og fatte vedtak etter hva som er rett og galt, ikke falle for regjeringens strategispill.

Om KrF går for mistillit og regjeringen går av, er det ikke KrF som feller regjeringen.

Om KrF går for mistillit og regjeringen går av, er det ikke KrF som feller regjeringen. Det er det regjeringen selv som gjør. Dersom regjeringen vil, kan den fint fortsette uten Listhaug som statsråd. Situasjonen har gitt KrF ansvaret og en gylden mulighet til å gjenreise nivået i den norske samfunnsdebatten.

Vi håper at KrF tar det ansvaret og sier klart ifra om vi ikke kan ha tillit til en justisminister som oppfører seg på den måten Sylvi Listhaug gjør. Det er uansvarlig. Det er polariserende. Det er egnet til å skape hat, og det er farlig.

Nå som muligheten er der, forventer vi at KrF gjør noe med dette og stemmer for mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug.

