Kreml kan kreve NRKs lojalitet

I Budapest henger antivestlige plakater mot EU-kommisjonens leder Ursula von de Leyen på hvert gatehjørne. Det samme ser vi i de minste landsbyene. Ungarns statsminister Viktor Orban med sitt såkalte ill-liberale demokrati – en offisiell betegnelse – er nå Vladimir Putins sterkeste støtte i EU og Nato.

Nå foreligger det et lovforslag fra det russiske innenriksdepartementet om at utlendinger i Russland må avgi en «lojalitetserklæring» til Russland. Hvis forslaget vedtas og også gjøres gjeldende for utenlandske pressefolk, vil disse måtte respektere russisk innenriks- og utenriks- politikk.

Det kan bety at NRK må stenge sitt kontor i Moskva, fordi et slikt krav kan bety en krenkelse av NRKs samfunnsoppdrag.

«Å drive NRKs Moskvakontor med påholden penn fra Putins hånd, er å gå et drøyt stykke videre.»

Allerede i mai 2000 gjorde Moskvatidsskriftet Vlast eller Makten kjent den nyutnevnte Vladimir Putins plan for å få kritiske massemedier tvunget til lydighet. I Budapest fulgte Orban oppskriften.

Skulle russiske myndigheter nå videre kreve lojalitetserklæringer av utenlandske medier som NRK for å la kringkastingen beholde akkrediteringen i Moskva, vil dette være uforenlig med NRKs mandat å gå med på noe slikt. Men NRK har vært ute i hardt vær før i Moskva.

NRKs første korrespondent i Moskva var senere TV-direktør Tor Strand. Han åpnet kringkastingens kontor der bare få dager etter at Sovjetunionen ledet invasjonen av Tsjekkoslovakia 20. august 1968.

Så det kan trygt sies at NRK har opplevd kalde tider før i skyggen av Kremls murer. 6. april 1984 ble jeg selv erklært for å være rekrutteringsagent for CIA i weekend-bilaget for regjeringsorganet Izvestija.

«Det vil være et følbart tap hvis NRK skulle bli tvunget til å oppgi Moskva som lyttepost.»

Dersom det går så langt at nåværende NRK-korrespondent Gro Holm avkreves lojalitetserklæring for fortsatt å være akkreditert, vil det være enestående i norsk pressehistorie. En slik russisk mulig plan for radbrekking av vestlig presses frihet i Moskva har almen interesse i det norske samfunn.

Påkjenningen for NRKs pålagte samfunnsoppdrag som er nedfelt i kringkastingsloven, kunne kanskje sammenliknes med et tysk krav om lojalitetserklæring til det totalitære regimet i Berlin i 1938. På den andre siden vil det være et følbart tap uansett hvis NRK skulle bli tvunget til å oppgi Moskva som lyttepost.

Da Bjartmar Gjerde var kringkastingssjef, meldte det seg en diskusjon om NRK skulle nedlegge kringkastingens kontor i Beijing på grunn av krenkelser av menneskerettighetene. «Hvis kringkastingen boikotter Kina, er det Norge og ikke Kina som blir isolert!», slo kringkastingssjefen fast den gangen.

Dersom Putin-regimet går så langt som å kreve politisk lojalitet i bytte mot akkreditering i Moskva, vil det åpenbart bli vurdert å stenge NRKs Moskvakontor fra norsk side. Desto viktigere er det å tenke på om det er mulig å unngå noe så dramatisk etter et sammenhengende NRK-nærvær på 55 ½ år i Moskva.

«Selv under sterk sensur var det mulig å formidle verdifulle utviklingstrekk.»

En aktverdig metode å dekke et sensurert samfunn fins. For det første betyr eget kildeapparat å lytte for å gi bakgrunn til samfunnsanalysen. Leonid Bresjnevs død i november 1982 var et eksempel på dette. Lysene i alle kontorvinduene hos KGB den natten han utåndet, ga oss som kjørte rundt der en klar aning om at KGB-sjefen Jurij Andropov tok over.

I et samfunn som den gangen var under tung sensur, måtte man lese uhorvelige mengder med fagartikler på russisk i Moskvas flora av fagtidsskrift, for å oppdage hva som beveget seg av regimekritiske strømninger blant f.eks. fremtredende forfattere.

Slik oppdaget NRK i 1982 at svaret på Hemingway i Moskva, Jurij Nagibin, brøt med regimet. Det ble til TV-programmet «I kulturens bakgater» ved Stein-Roger Bull og meg som korrespondent i Moskva.

Så selv under sterk sensur var det mulig å formidle verdifulle utviklingstrekk i det russiske samfunnet.

Men å drive NRKs Moskvakontor med påholden penn fra Putins hånd, er å gå et drøyt stykke videre.

Internett-kilder gjør det naturligvis mer åpent i Russland enn i gamle dager. Men tiden kan nærme seg da det må avveies om for eksempel Norsk Rikskringkasting må sette kroken på døren i Moskva.

Alternativt om det fins arbeidsmetoder som tross dramatisk, prinsipiell politisk innstramming gjør det mulig å betjene det norske samfunn med informasjon om Russland, som vi nordmenn har større nytte av enn russerne på Putins side har.

Oppholdet i seg selv samt gode, russiske språkkunnskaper er to nødvendige forutsetninger for en norsk korrespondent i Moskva. Men er dette en tilstrekkelig betingelse? Jeg misunner ikke min venn og tidligere kollega Gro Holm den jobben hun nå må utføre.