Koranskole i kirken

Det har kommet for dagen at underetasjen i Ellingsrud kirke har blitt utleid til koranskole i en årrekke og at menighetsrådet har godkjent dette. Fra kirken har vi fått opplyst at det er koranskole tre dager i uken og at den samler rundt 15 barn hver gang.

Det kan neppe være økonomiske motiver som ligger til grunn for denne utleien, for koranskolen betaler kun hundre kroner per gang. Så langt vi har kunnet bringe på det rene, er det ingen andre kirker i Groruddalen som leier ut lokaler til muslimske aktører på permanent basis.

En slik mangel på nestekjærlighet har ingenting i en kirke å gjøre.

Kirker legges ned

Samtidig er bydelsutvalgene i Oslo i disse dager bedt om å komme med innspill til høringsdokumentet for Kirkebruksplan for Den norske kirke i Oslo. Ellingsrud kirke er en av de ni kirkene i Oslo som blir foreslått nedlagt på grunn av innsparinger. Den foreslåtte nedleggelsen blir møtt med sterk motstand i lokalmiljøet, og kirkens betydning som samlingssted, ikke bare ved gudstjenester, men ved en rekke andre anledninger, blir fremhevet.

Vi mener at utleie av kirkelige lokaler til koranskole er helt forkastelig! Vi trodde kirkene så det som sin oppgave å fremme kristen tro og verdier, ikke å legge til rette for undervisning i en religion som benekter grunnleggende bibelske læresetninger. Ta for eksempel læren om Jesu guddom, Jesu død på korset og Jesu oppstandelse fra de døde.

Islam har en motstridende lære på samtlige tre punkter. Vi kunne også ta Bibelens lære om at jødene er Guds utvalgte folk og at frelsen kommer fra jødene. Der lærer islam at Gud har forkastet jødene og at det nå er muslimene som er Guds utvalgte folk.

Mens Bibelen lærer at du ikke skal stå din neste etter livet og at du skal elske dine fiender, har Koranen en rekke problematiske vers der det oppfordres til vold mot de vantro. En slik mangel på nestekjærlighet har ingenting i en kirke å gjøre.

Elsk dine fiender?

Jeg har master i Asia- og Midtøsten-studier med hovedvekt på islam og urdu og vil i denne sammenheng trekke frem forfølgelsen av kristne og andre minoriteter i muslimske land i nyere tid, slik som det ottomanske rikets folkemord på armenerne fra 1914 ̶ 1923 og en rekke angrep på kirker og kristne nabolag i Egypt og Pakistan de siste årene. Her dreier det seg ikke bare om angrep fra islamister, men til og med at alminnelige muslimer går løs på sine kristne naboer.

Å bruke kirkelige lokaler til koranskole er helt forkastelig!

Vi får også rapporter fra Pakistan om trakassering av enkeltpersoner, slik som mer eller mindre grunnløse blasfemianklager med påfølgende fengsling og fare for henrettelse. Det mest kjente tilfellet er den kristne fembarnsmoren Asia Bibi som ble dømt til døden i 2010 etter at hun skal ha fornærmet Muhammed, noe det er dødsstraff for ifølge sharia og gjeldende pakistansk straffelov.

Ankesaken hennes kom opp for pakistansk høyesterett 8.oktober, men den endelige kjennelsen lar vente på seg. Det har vært store demonstrasjoner i flere byer med krav om at hun må henges.

Dommere som frifinner blasfemitiltalte eller dømmer i relaterte saker, risikerer represalier, i verste fall å bli drept. Nå blir de tre høyesterettsdommerne som skal ta stilling til en eventuell frifinnelse av Asia Bibi truet på livet av det islamistiske partiet TLP.

Blasfemianklager mot enkeltpersoner har også medført drap og at hele nabolag har blitt brent ned, slik som i Lahore og Gojra. De pakistanske kristne frykter opptøyer og lignende angrep hvis Asia Bibi skulle bli frikjent.

Undervisning i en religion som til dags dato har avstedkommet en slik fiendtlighet, hevntrang og mangel på nestekjærlighet som nevnt i eksemplene ovenfor, har derfor ingen ting i en kirke å gjøre.