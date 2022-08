Hvis ikke paparazziene hadde oppdaget at prinsessen og kjæresten Dodi al-Fayed hadde ankommet The Ritz på Place Vendôme, og barrikadert alle inngangene til luksushotellet, kunne paret spist middag i ro og fred.

Hvis ikke Dodi al-Fayed hadde fått panikk av svermen av fotografer, og brått villet dra fra hotellet, ville ikke paret vært i bilen som spant av gårde mot tunnelen under Pont d’Alma, med fotografene på slep.

Hvis sjåføren, Henri Paul, ikke hadde vært beruset, ville han muligens ikke mistet kontrollen over bilen, som holdt 110 i 50-sone da den forsvant ned i tunnelen, og kolliderte inn i en av de underjordiske søylene.

Hvis Diana hadde hatt på seg setebelte, ville kroppen hennes tålt sammenstøtet bedre.

DE SISTE MINUTTENE: Dette bildet fra Hotel Ritz overvåkingskamera tidlig søndag 31. august 1997 er et av de siste av prinsessen i live. Dodi holder armen rundt henne mens de snakker med sjåføren Henri Paul. Paul og Dodi døde momentant i bilulykken. Diana døde på Pitié-Salpêtrière sykehuset noen timer senere. Bare Dianas sikkerhetsvakt Trevor Rees-Jones overlevde ulykken. Foto: APTV / AP

Når noe voldsomt skjer, som prinsesse Dianas død, er det fristende å se etter en like voldsom årsak. Det virker for smått at årsaken skal være uflaks, skjødesløshet, og raske og lite gjennomtenkte avgjørelser. Mange vil ikke bare spørre seg om hvordan en ulykke som dette kunne skje, men også hvorfor.

Det virker for smått at årsaken skal være uflaks, skjødesløshet, og raske og lite gjennomtenkte avgjørelser.

De siste 25 årene har store skarer av Diana-tilhengere funnet svaret på dette spørsmålet i en konspirasjonsteori som går ut på at det var britisk etterretning og prins Philip som forente krefter og tok livet av prinsessen. Det skal ha skjedd ved at en bil eller en motorsykkel blendet Henri Paul, og at dette forårsaket kollisjonen.

Selv om flere uavhengige undersøkelser har konkludert med at Dianas død var en ulykke, nekter konspirasjonsteorien å dø.

Grunnen til et slikt komplott skal ha vært at det britiske establishment følte seg truet av Diana, og særlig av forholdet hennes til Dodi al-Fayed.

MEST FOTOGRAFERT: Prinsesse Diana var den mest fotograferte kvinnen i sin tid. Pressefotografer og paparazzifotografer fulgte henne overalt, enten hun ville eller ikke. Hun var levebrødet til flere av fotografene. Foto: EMILE WAMSTEKER / AP

De fleste trådene i denne konspirasjonsteorien kan spores tilbake til Dodis far, den egyptisk-britiske milliardæren Mohamed al-Fayed. Han har hevdet at prinsessen og Dodi var forlovet, at Diana var gravid med Dodis barn, og at sterke krefter ikke ville at den kommende kongen av England skulle ha en muslimsk stefar.

For al-Fayed, som i flere tiår hadde jobbet for å komme seg inn i den britiske overklassen, hadde utsikten til å få Diana som svigerdatter vært utsikten til den endelige seier.

Det var en drøm og en plan han fortsatte å dyrke og klamre seg til selv etter at det ble en umulighet: Det var slik han mente det skulle og burde vært.

KNUST DRØM: Milliardær og far Mohammed Al Fayed foran statuen har fikk laget av sønnen Dodi og prinsesse Diana. Statuen står i det eksklusive varemagasinet Harrods, eid av Al Fayed. Statuen som heter «Innocent Victims», viser Dodi og Diana som danser under vingende av en albatross. Foto: Alessandro Abbonizio / AFP

Men al-Fayeds historie ville ikke blitt så utbredt om den ikke hadde falt i et jordsmonn som var pløyd opp og klar for nettopp denne typen fortelling.

Mange av de som elsket Diana, følte at de hadde tatt hennes parti mot den ufølsomme og fiendtlige kongefamilien. Da var det nærliggende å tro at de ville være skyld i alt vondt som skjedde henne, inkludert hennes død.

Men al-Fayeds historie ville ikke blitt så utbredt om den ikke hadde falt i et jordsmonn som var pløyd opp og klar for nettopp denne typen fortelling.

Diana hadde selv beredt grunnen for slike antagelser, ettersom hun selv fryktet at hun ble overvåket av svigerfamilien. Hun hadde spekulert høyt på om de ønsket å få tatt henne av dage, og fikk leiligheten sin undersøkt to ganger for overvåkningsutstyr. Ingen av undersøkelsene viste tegn på noe uvanlig.

KREVENDE FAMILIE: Prinsesse Diana følte seg aldri omfavnet av den britiske kongefamilien. Her er den samlet sommeren 1986 og alt ser fint ut fra utsiden. Prins William står mellom Charles og Diana. Ti år senere var paret skilt. Foto: Anonymous / Ap

En bieffekt av konspirasjonsteoriene er at de som tror på den, går glipp av den virkelige historien, som er en thriller i seg selv.

Rapporten fra den offisielle etterforskningen etter ulykken, den såkalte Paget-rapporten fra 2004, er på 871 sider og ligger åpent tilgjengelig på internett.

Der beskrives det i detalj hvordan britisk politi forfulgte alle teorier om at prinsessens død kunne vært et drap, intervjuet alle som hadde vært i nærheten av ulykken, og lyktes i å plassere hovedpersonene på rett sted da ulykken fant sted.

Der spenner de blant annet ben på en seiglivet myte, nemlig at Paul ble blendet av sjåføren i en hvit Fiat Uno – en bil som etter sigende skulle vært eid av en fotograf med tilknytning til de franske sikkerhetstjenestene.

ETTERFORSKNING: Fransk politi arbeider ved vraket av bilen Diana satt i da hun, kjæresten Dodi Fayed og deres sjåfør Henri Paul døde i bilulykken 31. august 1997. Bilen krasjet kort tid etter midnatt i en tunnel ved elva Seinen. Foto: JEROME DELAY / AP

Operasjon Paget skildrer jakten på denne bilen og dens virkelige eier, og åpenbarer en interessant historie om hvordan bilen ble malt om av sin egentlige eier bare dager etter undersøkelsen, av en eier som på ingen måte ville bli trukket inn i etterforskningen.

Den ender, som så mange etterforskninger, i en underlig og svært menneskelig historie. Men den ender, i dette tilfellet, ikke i en historie om noe kriminelt.

For iblant er verden bare så vond at selv en høyt elsket prinsesse, moren til to små gutter, bare er på feil sted, til feil tid.