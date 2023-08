I eventyret om Snøhvit forsøker den onde dronningen igjen og igjen å drepe stedatteren sin, som er de vakreste av de to. Mot slutten av brødrene Grimms versjon blir dronningen invitert i bryllupet til Snøhvit. Hun kvier seg, men bestemmer seg til slutt for å gå, drevet av nysgjerrighet. Når hun kommer dit, blir to rødglødende sko båret inn med store tenger og satt foran henne. Så blir hun tvunget til å danse i dem til hun faller om og dør.

Det er kanskje ikke så overraskende at denne scenen ikke ble med da Disney laget sin klassiker, basert på brødrene Grimms eventyr, i 1937. Da var det blitt mer vanlig å tenke at barn burde skjermes for å høre eller se at folk ble torturert i hjel, om de hadde vært aldri så slemme.

TORTURERT I HJEL: I brødrene Grimms eventyr må den onde dronningen danse i rødglødende sko. Også i Disneys film får hun en ublid skjebne, men den er ikke fullt så makaber. Foto: Everett Collection

Det har da heller ikke kommet noe folkekrav om at denne scenen bør inn igjen når historien om Snøhvit fortelles på ny.

Men når Disney nå skal lage en nyinnspilling av sin egen «Snøhvit»-film, raser debatten om hvilke endringer det er greit å gjøre med historien.

Noen av reaksjonene har vært av det uhumske slaget. Da rollen som Snøhvit gikk til 22 år gamle Rachel Zegler, som er halvt kolombiansk, var det noen som klaget over at den nye Snøhvit ikke var helt hvit.

I intervjuer har Zegler himlet med øynene over kjærlighetshistorien med prinsen, som er «en faktisk stalker».

Men Zegler har også klart å skape bråk helt på egen hånd. Skuespilleren med den tindrende klare sopranen har nemlig uttalt seg noe umusikalsk om den originale filmen.

I intervjuer har Zegler himlet med øynene over kjærlighetshistorien med prinsen, som er «en faktisk stalker». Hun har kalt filmen fra 1937 for ekstremt gammeldags. Om sin egen Snøhvit sier Zegler: «Hun kommer ikke til å bli reddet av filmen. Hun drømmer ikke om den store kjærligheten, hun drømmer om å være lederen hun vet hun kan bli».

I HARDT VÆR: Rachel Zegler skal spille Snøhvit i nyinnspillingen av Disneys klassiker, og har uttalt seg kritisk om originalen. Det vakte sterke reaksjoner. Foto: AP

Dette pirket i hjerterøttene til mange av dem som var glad i den gamle filmen, som stilte spørsmål om hvorfor Zegler i det hele tatt ville være en del av en historie det virket som om hun egentlig mislikte. Andre mente det var en feilslått feminisme i det Zegler sa, og at det ikke var noe galt i å lengte etter kjærlighet. Alle jenter må ikke drømme om å være ledere heller.

Kulturkrigere på nett som avfeier alle de nye Disney-filmene som et woke-tyranni, glemmer at det ikke finnes noen nøytral versjon.

Historier som lever i kulturen i generasjoner, som eventyret om Snøhvit, vil alltid være i forandring. De vil alltid være et speil for sin tid. Kulturkrigere på nett som avfeier alle de nye Disney-filmene som et woke-tyranni, glemmer at det ikke finnes noen nøytral versjon.

Når nye fortellere synes de bør klippe og lime i historien, er det alltid ut fra at verdier, forventninger og fortellermåter har endret seg. Det er ikke så annerledes å gi en latinoskuespiller rollen som en vagt europeisk prinsesse, enn å kutte ut de glødende skoene som dreper den onde dronningen.

NYTOLKNINGER: Flere nyere filmer har forsøkt å gjøre Snøhvit mer handlekraftig, blant andre «Snow White and the Huntsman» med Kristin Stewart. Foto: Reuters

Men hvis endringene blir for voldsomme, er plutselig eventyret ikke til å kjenne igjen – og hva er da poenget med å fortelle den på nytt? De hissige debattene om mange av Disneys nyinnspillinger har i seg et grunnleggende spørsmål: Hva er egentlig kjernen i historien som fortelles? Hvilke elementer er nødvendige for at Snøhvit fremdeles vil føles som Snøhvit, og hva kan unnværes?

På veien frem mot ferdig film fant Disney for eksempel ut at det ikke lenger var passende å lage en film med syv dverger, og lar Snøhvit i stedet møte syv «magiske skapninger». Det er et forståelig argument, samtidig som man kan lure på hvorfor de ikke da heller lager en historie fra bunnen av, som ikke har så mange skikkelser fra før som de må endre eller fjerne.

BERØMTE: Statuer av de syv dvergene i den opprinnelige Snøhvit-filmen, her ved «Doc», har en prominent plass i Disney World. Men i den nye filmen er dvergene erstattet av «magiske skapninger». Foto: AP

Men nei. Og svaret på hvorfor ikke, er egentlig ganske deprimerende. Den amerikanske filmbransjen, som alltid har vært nervøs, befinner seg i dag i en tilstand av nærmest konstant panikk. Kinofilmen er ikke lenger det samlingspunktet den var, og folk har for mye annet å velge i.

Den som vil lage kostbare, eventyrlige filmer i dag, er nærmest nødt til å bruke en etablert IP, eller «intellectual property». Dette er en historie, et rollegalleri, et narrativt univers, som publikum allerede kjenner og liker. Har de betalt for å få se det før, vil de betale for å se det igjen. Det er logikken.

I tilfelle Disney er de også redde for at nye generasjoner skal gi blaffen i eventyrene deres fordi de ikke er inkluderende nok over minoriteter, eller oppdatert i synet på kjønn og kjærlighet. Men det er jo en balansegang.

ORIGINALEN: Mange av de som er glade i den originale «Snøhvit og de syv dvergene» fra 1937, har irritert seg over uttalelsene til Rachel Zegler, den nye Snøhvit. Foto: AP

Det er mulig å være så inkluderende at man blir ekskluderende. Det er mulig å bli så opptatt av at jenter skal kunne se på seg selv som ledere, at man glemmer at det også er greit å være helt vanlig. Det er mulig å bli så opptatt av å bli moderne, at man rynker på nesa over gamle filmer som mange der ute har varme minner fra.

Og fordi verdier er i endring hele tiden, er det lett å bli utdatert hvis man er for opptatt av hva kundene tenker akkurat her og nå.

Det er mulig å være så inkluderende at man blir ekskluderende.

Veien inn i en ny tid er alltid humpete. Det er ikke alltid så lett å vite når man skal løpe og når man skal bremse. Rachel Zegler løp, og snublet. Men internett kom også trekkende med de rødglødende skoene litt vel fort.