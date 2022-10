I høst forteller både rapduoen Karpe og forfatter Zeshan Shakar oss om fedrene sine. Det er melankolske kjærlighetserklæringer til en generasjon som er på hell. Og de fikk meg til å tenke på en annen bok, som foregår langt fra Norge i 2022.

I romanen «Station Eleven» av Emily St. John Mandel blir verden truffet av en pandemi som dreper nesten hele menneskeheten. De få som er igjen, må bygge opp en sivilisasjon fra bunnen av.

Når de støter på gjenstander fra verden slik den pleide å være, som de ikke er vant til å bruke, blir disse gjenstandene mystiske, nesten magiske. Noen starter et museum der de stiller ut ting fra tiden før pandemien. Der kan folk gå rundt og se andaktsfullt på kredittkort og smarttelefoner.

Jeg tenkte på dette oppdiktede museet da jeg leste Shakars nye roman «De kaller meg ulven». Jeg-personen er halvt norsk og halvt pakistansk, som forfatteren selv. Og når den gamle faren hans bestemmer seg for å reise tilbake til Pakistan, utløser det et ras av tanker og følelser hos sønnen.

Å FORSTÅ FAR: I Zeshan Shakars «De kaller meg ulven» forsøker hovedpersonen å forstå mer av sin egen far før han reiser tilbake til Pakistan. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

For det er så mye ved faren og bakgrunnen hans som fremdeles er en gåte for ham. Han ser på de få gjenstandene faren etterlater seg i Norge, og synes de minner om eksotiske suvenirer. Uten farens kjennskap til disse tingene, uten hans selvfølgelige omgang med dem, er de kalde og fremmede.

«De kaller meg ulven» og «Hjertet i to», journalist Yohan Shanmugaratnams bok om Karpe, kretser om de samme temaene. Han har lenge vært opptatt av tomrommet som oppstår hos minoritetsnordmenn når foreldregenerasjonen faller fra.

For dem er det ikke bare foreldrene som blir borte, det er også en kanal til den ene av kulturene de tilhører, som lukker seg igjen. Les også: «Løfter seg og blir noe mer enn velskrevet kjendisjournalistikk»

Disse bøkene går inn i en tendens, som også omfatter VG-kommentator Shazia Majids «Ut av skyggene», der hun blant annet gjenfortalte sin egen mors historie. Antagelig kommer de nå fordi foreldregenerasjonen begynner å bli gamle, og at barna innser hvor mye de vil ta med seg når de blir borte.

Samtidig er mange medlemmer av den neste generasjonen tungt og selvsikkert til stede i norsk offentlighet. De kan forvente å bli lyttet til når de forteller om denne særegne og betydningsfulle biten av moderne norsk historie.

MORS HISTORIE: VG-kommentator Shazia Majids «Ut av skyggene» handler blant annet om forfatterens mor, og er en av flere bøker om de som innvandret til Norge på syttitallet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

«De kaller meg ulven» og «Hjertet i to» er også undrende portretter av den generasjonen som innvandret til Norge på begynnelsen av syttitallet, for å skape et bedre liv for seg og barna sine.

Bare dét kan være med på å gjøre forholdet mellom generasjonene anspent. Som Shanmugaratnam skriver: Barna skal være bekreftelsen på at foreldrene gjorde det rette da de valgte å dra. Da er det ett og annet som blir vanskelig å si, og vanskelig å spørre om.

Tre farsskikkelser står sentralt i bøkene. Faren i «De kaller meg ulven» er fraværende, alltid på jobb eller ute på organisasjonsarbeid. På hverdagene har sønnen lagt seg før faren kommer hjem fra jobb. Men varmen han har for barnet sitt stråler opp fra sidene.

Han snakker en blanding av engelsk og norsk hjemme, og dechiffreringen av dette blir en del av fortolkningsarbeidet som sønnen må gjøre for å forstå faren, for å komme litt nærmere. Han står og ser etter mannen som forsvinner inn i sikkerhetskontrollen, og er slett ikke sikker på at han har lykkes.

Faren til Magdi Abdelmaguid Ytreeide i Karpe er en annen skikkelse: En produktiv og maktkritisk forfatter og journalist som en gang intervjuet Saddam Hussein. Men også denne sønnen er full av spørsmål overfor faren, om hvorfor han lever som han gjør og lar helsen forfalle; spørsmål som er vanskelige å stille.

Magdi, med sin norske mor og egyptiske far, snakker både norsk og arabisk, og ser hvordan faren blir en enklere versjon av seg selv når han må snakke norsk, snarere enn morsmålet. Men han ser også hvordan de to kulturene han selv tilhører, ikke vil være representert i barna hans på samme måte.

Det norske vil være det implisitte, der de har all den tause kunnskapen, der de ferdes med selvfølgelighet. Det vil være lite igjen av Egypt i dem.

Magdi ser hvordan faren blir en enklere versjon av seg selv når han må snakke norsk.

Magdis partner i Karpe, Chirag Patel, tilhører en indisk familie som måtte flykte fra Uganda i 1972. Faren blir taus når sønnen spør om fortiden. Ulikt Magdi snakker Chirag en blanding av flere språk med foreldrene sine. Der den første familien er preget av to rene språklige verdener, har det oppstått noe nytt, en hybrid, hjemme hos den andre.

Chirag merker seg hvordan foreldrene blir ubekvemme når han tar dem med på en tilstelning på Grand, der kodene og kjørereglene er fremmede for dem. Selv reagerer han med vemmelse når de er i India og fluene setter seg på armen hans, mens faren knapt enser det. Foreldre og barn er fortrolige med forskjellige verdener.

Shakar, Patel og Abdelmaguid Ytreeide forsøker, hver på sitt vis, å sørge for at det som står igjen etter foreldrene deres ikke blir som museet i «Station Eleven», der referanser og gjenstander som ble håndtert lett og selvfølgelig blir noe eksotisk og uvanlig.

Men det er ikke så lett å vite hvordan man skal gå frem. Hva gjør du hvis du vil at barna dine skal ha et bevisst forhold til at de er privilegerte, uten å utsette dem for ubehag eller fare? Hvordan opptrer du i møte med dine foreldres statusfall i det nye landet?

Fortelleren i «De kaller meg ulven» merker seg med tilfredshet når de er på pizzasjappa, og mannen bak disken snakker til faren hans i ærbødige vendinger. «Jeg likte at han var stor for noen», skriver han.

«Jeg likte at han var stor for noen», skriver han.

De tre mennene er venner, og Shakar har gjort et lengre intervju med Karpe for magasinet Konkret. Der diskuterte de i hvilken grad de skal eller bør forklare hva de gjør når de bruker ord og referanser fra sin ikke-norske side, og snakket om sin smule irritasjon når majoritetsbefolkningen forventer å forstå alt de skriver og rapper.

STILLER SPØRSMÅL: Chirag og Magdi i Karpe har begynt å bruke foreldregenerasjonens historier og referanser mer i musikken sin. Foto: Heiko Junge / NTB

Som Shakar påpeker: Når han bruker slang eller innforståtte uttrykk blir det oppfattet som et virkemiddel av hvite journalister, noe han bruker kalkulert, og ikke det det faktisk er: Noe fra hans egen personlige historie, som han bruker uten å tilpasse det de utenforstående.

Her oppstår det et vemodig paradoks. Når de tre kunstnerne bruker hele spekteret av sin egen historie, når de henter inn foreldrenes kultur og ord og uttrykk som noen i publikum vil kjenne og andre ikke, krever de en ekstra tolkningsinnsats fra mange av de som hører på.

Samtidig står de der selv og ser på foreldrene sine og prøver å tolke dem, hva de tenker og føler om livet som ble så annerledes enn det opprinnelig var. Om de er stolte av barna sine, som har gjort slik suksess i det nye landet, men som fremdeles kjenner det nappe i strenger, de som går gjennom foreldregenerasjonen og binder dem fast til land og kontinenter langt fra Norge.

Les også: