Kollaps eller klubb

Utgangspunktet for livebransjen burde egentlig være svært bra: Musikkbransjen vokser, norskandelen vokser, antall solgte billetter øker år for år, strømmingstallene er svært positive og med 75 prosent av norske streams i utlandet har musikkeksporten aldri sett bedre tider.

Men selv om mye er rosenrødt i musikkbransjen, er det mindre skyfritt i en tradisjonelt sett viktig del av konsertmarkedet.

Lokale klubber sliter

Utviklingen de siste årene har ført til at helårsarrangører og klubber utenfor de største byene sliter. Dette skader utviklingen i hele bransjen, derfor ønsker Norske konsertarrangører (NKA), Musikkutstyrsordningen (MUO) og Trondheim Calling sammen å sette søkelyset på viktigheten av at det finnes et nettverk av klubbscener over hele landet.

Denne utviklingen er en konsekvens av at strømming har tatt over for det fysiske platesalget. Poenget med å promotere salg av fysisk format med å turnere land og strand rundt har forsvunnet. Nå dreier spillejobber i klubbmarkedet seg mer om å gjøre seg attraktiv for den lukrative festivalsesongen.

Klubbene er kjernen i det lokale konserttilbudet.

Den positive næringskjeden fungerte slik at klubbene og studenthusene brukte overskuddet fra utsolgte konserter til å finansiere konserter med nye artister, som først etter flere turneer hadde nok publikum til å selge ut, som så igjen finansierer neste bølge med nye talent. Nå har noe vesentlig endret seg.

Festivalene tar over

Antall festivaler med medlemskap i NKA har doblet seg fra 54 i 2006 til 103 i 2016. De mest populære festivalene selger ut sine billetter ett år i forveien. Festivalsesongen, som tidligere varte fra juni til august varer nå fra sen april til slutten av september. Festivalene har blitt kulturelle hjørnestensbedrifter i lokalmiljøene.

I 2017 sliter betalingsvillige studenthus med få tak i attraktive band i sesongene som varer fra august til november og fra januar til mai. Lokale konsertscener som Brukbar i Trondheim, Uptown i Stjørdal, Total Scene i Tønsberg og Byscenen i Haugesund har alle blitt slått konkurs.

Når populære norske artister holder seg til de største byene der publikumsgrunnlaget er trygt og kun besøker mer grisgrendte strøk når det er en festivaljobb der, blir resultatet at publikum uteblir.

Hvor skal musikerne lære faget sitt om de ikke har lokale konsertscener å gjøre det på?

Uten lokomotivene får konsertarrangørene problemer med å finansiere konserter med mindre kjente band. De mindre kjente bandene mister muligheten til å spille og klarer ikke å bygge sitt publikum, dermed utvikler de seg ikke til å bli store, erfarne band som selger ut konserter. Slik skrumper konserttilbudet inn i vinterhalvåret, næringskjeden brytes og talentutviklingen bremses. Dette er blitt en negativ spiral.

Les mer: Truer med å kaste ut legendarisk rockeklubb etter over 25 år

Manglende engasjement

Både nasjonal- og lokalpolitisk har festivalene og de store arrangementene fått stå alene i fokus. Bryr politikerne seg egentlig om lokal talentutvikling når de soler seg i glansen av støtten til de store festivalene mens klubbene må klare seg selv?

Helårsarrangøren er navet i hjulet, stedet der artister bygges, kompetanse, arbeidsplasser og levebrød skapes. Klubbene er kjernen i det lokale konserttilbudet.

Alle kan ikke bli verdensstjerne direkte fra jenterommet; de aller fleste må utdanne seg, gå gradene; Hvor skal musikerne lære faget sitt om de ikke har lokale konsertscener å gjøre det på?

Helårsarrangøren er ikke bare en rekrutterings- og utviklingsarena, de har også vært en stor del av livsgrunnlaget for mange profesjonelle musikkaktører hvor alle ledd drar sin del av lasset.

Om vi ikke ser helårsarrangøren som en avgjørende viktig del av bransjen og sammen gjør en innsats for å holde på brukervanene til publikum, vil en helt nødvendig utviklingsarena forsvinne foran øynene våre de neste årene.

En ond sirkel kan brytes

Vi mener at festivalene bør engasjere seg lokalt i helårsdrift og dele av sin kompetanse og nettverk og slik bidra til at klubbene selv kan jobbe enda mer målrettet med kompetanseheving og publikumsutvikling lokalt.

Vi vil utfordre agentleddet og promotørene. De bør se det som sin oppgave å sende alle norske og utenlandske artister med festivalsesongen i sikte ut på turne. Ikke bare til Oslo, Stavanger og Bergen. Men også til Tønsberg, Stjørdal, Haugesund og Ørsta slik at vi kan gjenskape den gode næringskjeden som også utvikler talentene og skaper fremtidens stjerner.

Dette får vi ikke til om ikke politikerne også ser det som viktig å beholde et levende helårs konserttilbud. Derfor må vi styrke de ordningene som bidrar til at klubber kan overleve og utvikles.

Gjør vi det ikke nå, kan det fort være for sent.