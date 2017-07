* En av Kinas mest kjente dissidenter og demokratiforkjempere.

* Litteraturviter og forfatter.

* Vinner av Nobels fredspris for 2010, en tildeling som Kina

reagerte sterkt på.

* Født 28. desember 1955 i Changchun i Jilin-provinsen.

* Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling som universitetsprofessor.

* Har også flere ganger senere blitt pågrepet av politiet for

sitt engasjement i demokratibevegelsen.

* 25. desember 2009 ble han dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, med krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

* Kinesiske myndigheter lot verken Liu, hans kone Liu Xia eller andre medlemmer av familien reise til Oslo for å motta

nobelprisen.

* 26. juni ble det kjent at Liu har uhelbredelig leverkreft, og

at han er prøveløslatt og lagt inn på sykehus for behandling.

* 13. juli døde Liu på sykehuset i Shenyang.

(Kilde: NTB)