Klimahelt på tredemølle

Som forsker møter jeg en verden av nysgjerrighet, hvor folk ofte vil sparre litt rundt sine idéer. For tiden er innovasjon innenfor klima og energi et hett tema blant mine studenter. Nylig ble jeg spurt om hvor mye fysisk anstrengelse som skal til for å holde liv i en TV. Er dette mulig?

Svaret er ja, og det er ganske enkelt. En rask utregning viser at det skal mindre til enn de fleste tror. Om du setter deg på en spinningssykkel, kan opptil tre fjerdedeler av din fysiske aktivitet bli omsatt til ren elektrisitet.

Med tanke på at utallige norske treningssentre til stadighet er fylt av ivrige muskelmaskiner, ble jeg fullstendig bergtatt av potensialet for energihøsting.

Trening behøver ikke bare å handle om din egen helse, men også om planetens helse.

Kutte kull i Europa

Om du er i god form kan du enkelt levere elektrisiteten til et fjernsynsapparat på en spinningsykkel. Er du proffsyklist, kunne du forsynt mer enn fire samtidig. Er du godt trent, ville du klart å holde liv i en TV i mer enn en time. Slik kunne du underholdt deg selv mens du trente.

Alternativt kunne du laget nok energi til å varme opp en kanne med kaffe, eller ladet opp en laptop for to timers bruk.

La oss tenke mye større enn dette. Med noen få treningsapparater kan din leilighet forsynes med ren elektrisitet. I realiteten kan vår treningsinnsats her hjemme redusere vårt forbruk og dermed kan vi eksportere mer kraft for å kutte kull i Europa.

I realiteten er vi mennesker et gigantisk bærbart energi-lagringssystem.

Treningssløseri

La oss begynne med noen fordekte syndere. Hver dag sløser vi bort vår energi og svette på treningsapparater. Saken er at noen av våre ellipsemaskiner allerede lager elektrisitet, uten at det kommer samfunnet til gode.

Med den rene elektrisiteten fyrer vi opp noen varmeelementer på innsiden av apparatet. Paradokset er at ventilasjonsanlegget på treningssenteret til slutt må ta seg av denne varmen. Dette gir også tapt elektrisitet.

Enda verre skal det bli. Våre tredemøller er rene energisluk. Her er det slett ikke snakk om å forsyne en TV. Faktum er at de sluker elektrisiteten tilsvarende sju TV-er samtidig. Men det er lys i tunnelen.

Klimavennlig trening

Verdens første kraftproduserende tredemølle påstås å kunne høste nok elektrisitet til å holde to TV-er gående. Dersom man erstatter dagens tredemøller med slike, kan man enkelt regne seg frem til et oppspart energibehov tilsvarende ni TV-er.

Vi er planetens mest bærekraftige energikilde.

Om man samhandler, er det enda mer å hente. En ny studie har kartlagt energipotensialet fra en ro-økt med 40 personer. Analysen er gjort av en tidligere energianalytiker fra Stanford-universitetets klimasatsing.

Tallene viser at den skisserte gruppetimen gir nok strøm på direkten til å forsyne tre og en halv norske boliger (ekskludert oppvarming og varmtvann). Alternativt kunne man forsynt 16 TV-apparater. Alt som trengs er å sette dynamoer på romaskinene.

Utfordrer vindmøllene

I realiteten er vi planetens mest bærekraftige energikilde. Våre kropper er allsidige, fleksible pålitelige, og med riktig kosthold, også miljøvennlige. Vi har en forventet levetid som er lengre enn de beste vindmøllene. Vi kan forsyne der det trengs og levere på bestilling. Og på toppen av det hele er vi bygget opp av livsvennlige materialer. Vi trenger ikke å fabrikkeres siden vi er her allerede.

Vi kan forsyne der det trengs og levere på bestilling.

Vi mennesker er et gigantisk bærbart energi-lagringssystem. En gjennomsnittlig voksen person har like mye fett lagret som et tonn med batterikapasitet. Vi har derfor stort potensial til å bidra.

Bedre helse og økt bevissthet

Kanskje vi trenger et samfunn der vi må jobbe hardere for den kraften vi konsumerer hver dag. Selv om de økonomiske gevinstene er begrensede med dagens strømpris, bringer det også med seg en rekke helsefordeler, samt at det øker bevisstheten rundt omfanget av den energien vi bruker.

Med noen få treningsapparater kan din leilighet forsynes med ren elektrisitet.

Vi har kanskje glemt at en av bidragsyterne i den neste epoken innen alternativ energi er oss selv. Om vi skriver oss selv på listen til fornybare kraftkilder, kan vi promotere bedre helse og redusere forekomsten av overvekt. Trening behøver ikke bare å handle om din egen helse, men også om planetens helse.

Da blir din slankekur et bidrag til klodens klimakur.