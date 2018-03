Klikk-klakk – etikk, takk!

Fair play. Nulltoleranse for trakassering. Kamp mot rasisme og doping. Gode vennskap og gjensidig respekt. Lever fotballen opp til de høye idealene?

Det går ikke alltid en rett – og slett ikke en lett – vei fra teori til praksis. Selv med de beste hensikter, institusjoner og etiske retningslinjer kan det skje grunnleggende uverdige ting i møter mellom mennesker. #Metoo-kampanjen har minnet oss ettertrykkelig om det. Hva må vi være oppmerksomme på innenfor fotballen for å bekjempe slett etikk? Vi som sitter i Etisk Komité for norsk fotball, har fått være med på det møysommelige arbeidet med å sørge for at avstanden fra teori til praksis blir minst mulig.

Vi ser veldig mye som er bra i fotballen, en av Norges og verdens største arenaer for frivillighet – i mange land antagelig den største. Det er ikke mange steder der unge mennesker formes på så betydelig vis, og der engasjementet fra samfunnet rundt er så markant.

Dersom vi skal gjøre opp status for arbeidet ved inngangen til Fotballtinget 2018, hva vil våre råd være for å sikre etikken, tilliten og troverdigheten til norsk fotball? La oss oppsummere det viktigste:

Åpenhet må være et fundament for fotballens daglige virke, innenfor de lover, regler og avtaler som gjelder. Det betyr at fotballen, som resten av idretten, må tilrettelegge for innsyn, medvirkning og forståelse for hva som skjer og prioriteringer som gjøres. Selvsagt finnes det saker der full offentlig åpenhet ikke kan praktiseres, som i personalsaker og varslingssaker. Men regelverket må være tydelig rundt unntakene fra åpenheten.

Fotballen må stå i fremste rekke i kampen mot maktmisbruk og korrupsjon, og NFF må fortsette sitt arbeid med å påvirke og presse arrangørene av store internasjonale mesterskap, som VM i Russland 2018 og VM i Qatar 2022, til å leve opp til høye etiske og juridiske standarder, og til å bekjempe brudd på menneskerettighetene.

Fair play betyr at spillere, ledere og lag skal vise respekt for hverandre, skal være drevet av et oppriktig ønske om å følge reglene og skal bekjempe alle former for juks. Fotballens ledere må aldri bli lei av å gjenta – og etterleve – budskapet om fair play. Forbildefunksjonen er sentral, og en sterk lederkultur og -bevissthet er viktig.

Fotballen må også drive et aktivt antidopingarbeid. Det er en del av arbeidet for rettferdighet i fotballen, men det henger også nøye sammen med sunt kosthold og en kamp for å slå ring om spilleres mentale og fysiske helse. Mye bra gjøres, men bevisstheten om dette kan bli enda sterkere. Det skal være trygt og godt å være med i fotballen!

Enerettsmodellen er basert på tanken om Norsk Tippings rolle som en sentral og ansvarlig aktør, en rolle som ikke er blitt mindre viktig den siste tiden. Fotballen må verne om Norsk Tipping som et essensielt instrument i finansieringen av idrett og kultur. Også i bekjempelsen av spillavhengighet er enerettsmodellen viktig. Initiativene fotballen har tatt ved å skjerme fotballsendinger mot reklame fra utenlandske spillselskaper, er prisverdige og bør danne mal også for andre idretter.

Arbeidet med å motvirke resultatmanipulasjon henger sammen med dette. Manipulasjon og kampfiksing oppstår i tett relasjon til pengespill på kamper. Dersom det får bre om seg, vil det true fundamentet til hele fotballen.

Fotballen er et lagspill der fellesskapet må være i fokus. Lagets interesser må normalt gå foran individets behov. Komiteen støtter arbeidet som gjøres for å sikre organisasjonsleddenes enerett til å inngå markedsavtaler. De privilegerte må bidra til det fellesskapet de er et produkt av.

Samtidig skal individets rettigheter og integritet alltid beskyttes, og hensynet til laget må aldri bety at individer fryses ut, ikke får utvikle seg eller på annen måte behandles på uverdig vis.

Likestilling og likeverd er grunnleggende verdier også for fotballen. NFF og hele fotballfamilien må arbeide for at alle sikres et mest mulig likeverdig tilbud. Etisk komité vil gi honnør til herrelandslaget, som på eget initiativ delte sitt lønnsfortrinn med damelandslaget.

#Metoo-kampanjen og lærdommene vi kan trekke av den, angår selvsagt også fotballen. NFF må følge opp denne debatten og sikre at de relevante retningslinjer er oppdatert – og at de følges opp i praksis.

Etikkarbeid kan henfalle til teori, fromme ord eller kortvarige kampanjer. Etter flere års arbeid med etikk i fotballen ser vi at det er mye mer som skjer, med gode diskusjoner og mye bevisstgjøring rundt etikken. Samtidig lever vi i et samfunn der mange normer blir utfordret, og der kynisme og egoisme noen ganger blir lovprist. Da kan avstanden fra teori til praksis bli stor.

Nettopp av hensyn til individet og dets frihet og verdighet må slike tendenser bekjempes. Vi tror at fotballen på sitt beste er en utmerket arena for det.

Da må fotballen også være en arena for læring, hva angår så vel økonomi som personalbehandling og andre mellommenneskelige forhold.

God etikk handler ikke om at vi alltid klarer å gjøre det rette, men om at vi lærer ordentlig av feil og insisterer på de grunnleggende prinsippene.

