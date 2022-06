Kjære sliten mamma

Det er vanskelig for meg å fatte hvor stor belastning det er å stå i en slik situasjon du beskriver i din ytring. Bekymringen for dere foreldre – og barnet deres som har det så vanskelig at hun ikke vil leve – det er hjerteskjærende.

Takk for at du deler og setter søkelys på en viktig sak.

En slik situasjon er nesten ikke til å bære.

Jeg er enig med deg i at altfor mange ungdommer sliter med psykisk helseproblemer og at det haster. Pandemien har, som du påpeker, ført til en økning i etterspørselen etter psykiske helsetjenester hos barn og unge.

Dette tar jeg på dypt alvor.

Det er trist at dere opplever at det ikke er hjelp å få. Slik skal det ikke være. Derfor er det viktig for meg å si at tilbudet og hjelpen til de sykeste barna og ungdommene må prioriteres.

I forbindelse med arbeidet med ny opptrappingsplan for psykisk helse har vi gjennomført innspillsmøter. Flere trekker frem behovet for at BUP kan konsentrere seg om de pasientene som har alvorlige lidelser. Da trenger sykehusene kapasitet til dette. I tillegg må vi skape bedre mulighet for at de med mindre alvorlige lidelser får hjelp i kommunene.

Vi vil gi tydelig signal til fagfolkene om at det er lov å prioritere de som er alvorlig syke. Vi må styrke psykisk helsevern og i tillegg bygge ut de kommunale lavterskeltilbudene for å sikre god hjelp til alle – både de som trenger hjelpen i spesialisthelsetjenesten og de som klarer seg med annen hjelp.

Jeg kan forsikre deg om at jeg prioriterer psykisk helse høyt.

Jeg er glad for at tjenestene har styrket tilbudet sitt under pandemien, slik at flere har fått hjelp. Samtidig melder tjenestene om stadig økt pågang. Det bør ikke være sånn at hjelpen man trenger uteblir fordi behandleren er sykemeldt. Tjenestene må ha tid og ressurser til å gi den hjelpen brukerne trenger. Både i lavterskel hjelpetilbud og i spesialisthelsetjenesten.

Du etterspør tiltak nå. Vi vil gi et tydelig signal til sykehusene om at arbeidet med spiseforstyrrelser er høyt prioritert nå. Det er allerede lagt inn midler til at sykehusene skal legge til rette for mer og bedre behandling i psykisk helsevern, blant annet for å takle økningen i henvisninger.

Dette forsterker vi nå ved å gi sykehusene i oppdrag om å videreutvikle og styrke tilbudet til pasienter som sliter med spiseforstyrrelser.

Barn og unge i Norge skal ha det bra. Og de som har utfordringer må få det bedre. Vi jobber for at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har psykiske helseplager skal få god og tilgjengelig hjelp.

Jeg kan forsikre deg om at jeg prioriterer psykisk helse høyt. Det skal prioriteres like høyt som somatikken.

Din datter fortjener like god hjelp som mann 60 med hjerteinfarkt. Sosial status skal ikke påvirke hvilken helsehjelp du får.

Jeg håper vi i tiden fremover, både med kortsiktige virkemidler og gjennom større planarbeider, klarer å styrke tilbudet til din datter og andre barn og ungdommer som er i lignende situasjoner. De fortjener god hjelp slik at de kan leve gode liv.

Og så må vi finne gode tiltak for å forebygge og gi tidlig hjelp slik at så få som mulig ender i den situasjonen dere står i. For en slik situasjon er nesten ikke til å bære.

