«Jeg har tro på nordmenn», sa statsminister Erna Solberg i nyttårstalen. Det håper jeg alle politikere har. Utfordringen til alle politikere er at dere må oppføre dere og snakke til oss velgere slik at vi tror på dere!

Jeg startet mitt yrkesliv i 1975, og ble mer samfunnsengasjert etter hvert som jeg ble eldre. Jeg har aldri vært medlem av et politisk parti. Politiske debatter ble mer interessante etter hvert som jeg fikk barn og barnebarn, men nå har interessen nådd en grense.

Når jeg opplever at det viktigste for politikere er å vinne en debatt, blir vi velgere bare et medium for at dere skal få fortsette i posisjonene deres.

Jeg har aldri vært medlem av et politisk parti.

Politikk skal ikke være underholdning, det skal være opplysende for oss velgere. Jeg er helt sikker på at politikere er mer konstruktive, løsningsorienterte og reale overfor hverandre når de sitter i komitemøter på Stortinget enn når vi ser dem på skjermen eller hører dem på radioen.

Hvorfor latterliggjøre?

Til politikere: Hvorfor skal dere karakterisere politiske motstandere, andre partiers politikk, prøve å latterliggjøre andre politikere, være vittige på andres vegne eller mobbe dem? (Dette blir et kjempeparadoks for meg når dere samtidig prøver å bekjempe mobbing i skole og arbeidsliv)!

Eksempel på dette kan en lese i Aftenposten i februar 2016: Frp og Høyre har som plan å stemple Ap som vingleparti og Jonas Gahr Støre som tåkefyrste. Planen for alle partier må da være å formidle partienes politikk til velgerne på en lettfattelig måte? Deretter skal vi velgere vurdere det partiene står for. Når Støre blir kalt «tåkefyrste» av redaktør, kommunikasjonsrådgiver og politiske motstandere, er det en form for latterliggjøring av Støre. Og det virker – folk ler.

Politikk skal ikke være underholdning, det skal være opplysende for oss velgere.

Hvorfor skal dere slå politisk mynt på en kollega/andre politikere? Hvis vi velgere skulle gjøre det i dagliglivet og på jobb, vil det rett og slett bli utrivelig! Jeg kjenner ikke det indre liv ved å være politiker, men må dere ha det sånn? Liker dere å ha det sånn? Dere vil jo ikke at vi velgere skal oppføre oss slik i dagliglivet – eller?

Bruker innøvde fraser

Et annet poeng er hvorfor vi velgere skal godta at dere har forskjellige meninger når dere er i posisjon kontra opposisjon. Da oppfatter jeg som velger at posisjon er viktigere enn politikken dere står for.

Hvorfor skal dere slå politisk mynt på en kollega/andre politikere?

Eksempelvis sa Frp før valget i 2013 at bomstasjoner skulle bort. Når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå blir konfrontert med at antall bomstasjoner har økt under nåværende regjering, svarer han at det ville vært enda flere bomstasjoner med en annen regjering!

Dere bruker retorikk og innøvde fraser som dere har fått av kommunikasjonsrådgiverne deres. Vi velgere er ikke interesserte i retorikken deres – vi er interesserte i hva dere vil gjøre. Hva dere vil bruke makten og pengene til?

Vi vil høre om politikken

Politikerforakt er en realitet. Dersom dere politikere tar hensyn til det jeg har påpekt, tror jeg dere kan gjenopprette mye av tilliten dere har mistet. Vi vil ha ærlige politikere, politikere med kunnskap, politikere som står for det de sier og politikere som sier det de mener uten frykt for å miste stemmer når det blir valg.

Eksempel på hva som skaper politikerforakt er når Ap utroper Høyre og Frp som sin hovedmotstander og visa versa i kommende valgkamp. Vi velgere er ikke interesserte i denne konkurransen. Vi er interesserte i politikken dere vil styre etter i kommende stortingsperiode!

Vi er interesserte i politikken dere vil styre etter i kommende stortingsperiode!

Likeledes var debatten om drivstofftillegget sist høst en håpløs debatt for oss velgere. Jeg skjønner miljøhensynet. Men når vi kan spare 1 – 2 kr pr. liter ved å kjøpe drivstoff på rett dag, lurer vi på hva dere driver med!

Dueller og krangling

Til journalister: Ikke lag underholdning og forflatning av politikken. Sørg for at politikere svarer på spørsmål, og gi dem tid til å gjøre det. Ikke lag debatter dere skjønner kan utvikle seg til krangler. Dueller blir svært ofte krangling, som eksempelet Per Sandberg og Olaf Thommessen.

BARKET SAMMEN I DUELL: Olaf Thommessen og Per Sandberg braket sammen i en hissig debatt om integrering under kommunevalgkampen i 2007 Du trenger javascript for å se video. BARKET SAMMEN I DUELL: Olaf Thommessen og Per Sandberg braket sammen i en hissig debatt om integrering under kommunevalgkampen i 2007

Stopp intervjuet eller debatten hvis politikerne er mest interesserte i å snakke om andre ting enn temaet/ikke svare på spørsmålene. Pausemusikk er mer interessant enn å høre på politikere som ikke kan eller vil svare på det de blir utfordret på.

Stem på dedikerte politikere

Til alle velgere: Ikke stem på politikere som er mest opptatt av å snakke om hva andre partier mener, politikere som dere opplever har gått på kurs for å svare det partiet vil de skal svare, politikere som svarer for å bli gjenvalgt, politikere som ikke kan forandre mening!

Ikke stem på politikere som ikke klarer å gi et svar dere skjønner. Når for eksempel skattelette blir oppgitt i prosent eller millioner, er det ikke alltid lett å skjønne hva det betyr for oss. Vi velgere er ikke stemmekveg som politikere kan manipulere og bruke.

Ikke stem på politikere som aldri har vært ute i arbeidslivet slik som vi velgere har.

Ikke stem på politikere som aldri har vært ute i arbeidslivet slik som vi velgere har. Her kunne jeg nevnt representanter fra flere partier, men oppfordrer velgerne til å sjekke stortingsrepresentantene til de forskjellige partiene på nettsiden til Stortinget.

De som har minimalt med yrkeserfaring bør pålegges arbeidslivserfaring etter en periode på Stortinget. Et godt eksempel på dette er Torbjørn Røe Isaksen (H) som ikke tar gjenvalg til Stortinget. Jeg håper han kommer tilbake som stortingsrepresentant seinere.

Denne ytringen har ikke med partipolitikk å gjøre. Politikerne jeg kritiserer sitter i alle partier. Når vi står foran en valgkamp, ønsker jeg at vi velgere skal bli opplyst om politikken dere står for.

Derfor oppfordrer jeg velgerne til å stemme inn representanter dere opplever har integritet, og er dedikert til sitte i vår nasjonalforsamling.