Kjære leder, se meg

Dere ledere er nå i en posisjon hvor dere aldri har vært viktigere for folkehelsa. Dette er vi redde for at dere ikke følger opp.

Arbeid utgjør en stor del av livet, og er viktig for vår psykiske helse. I vår jobb som psykologer så ser vi dette daglig.

Vi snakker med både arbeidstakere og ledere der ute, og ser hvor mye potensial det ligger i arbeidsdeltakelse: Mestring, mening, struktur, utvikling og sosial tilhørighet, for å nevne noe. Dette gir ledere et spesielt ansvar.

Det finnes utrolig mange dyktige ledere der ute, med feil fokus.

Og særlig i disse tider, hvor mange sitter alene på hjemmekontor.

Skillet mellom arbeid og fritid viskes mer ut, vi må jobbe på andre måter og ensomheten øker. Å være tett på har aldri vært viktigere, nå som vi på mange måter er så langt fra hverandre.

Det har også på mange måter blitt vanskeligere å være en god leder nå.

Man kan ikke lenger lene seg på at arbeidstakere stikker innom en åpen dør, når den nye normalen for mange er å lede på avstand. Personalansvar har aldri vært viktigere, og heller aldri vanskeligere. Tid og overskudd er knapphetsgoder.

En god leder skal møte ansatte som hun møter samboer eller barn.

Å gjøre de riktige prioriteringene blir desto mer sentralt. Dette mener vi bedrifter og ledere er for dårlige på.

For vår påstand er at det finnes utrolig mange dyktige ledere der ute, men at fokuset hos mange arbeidsgivere og mellomledere ligger på feil plass.

Der mennesker trenger å bli sett og hørt, så er det faktorer som «strategi», «effektivitetsmålinger» og «faktureringsgrad» som blir vektlagt.

Ledere har blitt så utrolig gode på omstilling, problemløsning og tilrettelegging at de glemmer det mest grunnleggende, å bry seg. Ikke vet vi hva som foregår på ledersamlinger, men vi mistenker at mellommenneskelige kommunikasjonsferdigheter ikke står øverst på power-pointen.

Så i disse krisetider, hvor det skal spares penger både her og der, så anbefaler vi at man legger til side de pengene som var satt av til et tredagers ledersamlinger på Teams og tenker enkelt.

Kjære ledere, vær stille og lytt. Når det kommer til å møte arbeidstakere på gode måter så handler det om de samme tingene som når du skal møte samboer eller barn: Det handler om å være et medmenneske. Om å spørre hvordan man har det. Det handler om å lytte.

Arbeidstaker har naturligvis også et ansvar for å formidle egne behov.

Med lytting så mener vi å faktisk lytte til det som blir sagt, og ikke det du tror blir sagt. Vår hypotese er at ledere blir så opptatt av strategi, løsninger og å tenke ut egne motsvar, at de går glipp av det vedkommende ber om.

Her er det enkle råd som gjelder: Lytt med åpenhet og nysgjerrighet. Lytt ikke bare med ørene, men også med øyne og kroppen. Forsøk å sette deg inn i den andres sted. Vær (mentalt) til stede.

Lytt til dine ansatte på møter, på telefon og over kaffetrakteren. Vår påstand er at det vil gjøre jobben din som leder mye lettere.

Neste steg er like viktig.

Når du har lyttet til hvordan den ansatte har det, så anerkjenn og valider det som blir formidlet. Pass deg for å gå i «problemløserfella». Før du hopper til hva du kan gjøre – eller kanskje like ofte, hva du ikke kan gjøre – si «jeg skjønner at det må være skikkelig slitsomt å sjonglere tre barn, hjemmekontor og en håpløs mann».

Med lytting så mener vi å faktisk lytte til det som blir sagt, og ikke det du tror blir sagt.

Kjenn etter i deg selv: Når vi blir lyttet til og validert føler vi oss sett og forstått. Der er mye av jobben gjort.

Mange er kanskje også redde for å åpne opp for følelser og spørre rundt psykisk helse. Men vår erfaring er at hvis man våger å bruke litt tid på følelser så er det mye lettere for alle parter å se på løsninger sammen etterpå.

Arbeidstaker har naturligvis også et ansvar for å formidle egne behov.

Så til deg som er arbeidstaker: Vår erfaring er at ledere ønsker å støtte, men kan være usikre på hvordan best gå frem. Ledere er, som alle andre, veldig dårlig på tankelesing. Din oppgave som arbeidstaker er å hjelpe lederen din med å kunne være en god leder for nettopp deg.

Vi har alle forståelse for at det er en del ting du som leder ikke kan gjøre så mye med. Og det er greit, sånn skal det også være.

Å være tett på har aldri vært viktigere.

Noen ganger er det ikke bare den praktiske støtten vi søker, men den følelsesmessige støtten vi trenger. Ved å være et medmenneske og trene på lytting og validering, har du kommet langt på vei i møte med dine ansatte.

Vi tror mange ledere undervurderer egen påvirkning når det kommer til helsefremming og forebygging. For du som leder er i en posisjon hvor du faktisk kan gjøre en reell forskjell.

Vi ser sjeldent at en leder er den eneste grunnen til at en ansatt blir sykemeldt, men vi ser ofte at en god leder er en stor bidragsyter til at en ansatt ikke blir sykemeldt eller klarer å komme raskt tilbake på jobb ved sykemelding.

Ledere er nå i en posisjon hvor dere aldri har vært viktigere for folkehelsa.

I et år hvor vi har mistet mange andre viktige arenaer i livene våre og dermed er ekstra sårbare, står arbeid igjen som en viktig bærebjelke. Og her har du som leder en stor påvirkningskraft for å bidra til god folkehelse.