Kjæledyra våre fortjener bedre

De aller fleste er veldig glade i kjæledyrene sine og tar godt vare på dem. Men altfor ofte hører vi om dyr som har blitt mishandlet, om dyr som har blitt dumpet eller avlivet fordi det ikke passet helt å ha dyr lenger, eller fordi eiers lommebok var tom.

Hver hund, katt, skilpadde, hamster og alle andre kjæledyr, er individer som har utviklet seg til et liv på denne jorda parallelt med oss mennesker.

De har like stort krav på å bli behandlet bra og med verdighet som oss.

Etter koronapandemien har et stort antall dyr blitt dumpet. Det er smertefullt å lese om hvor mange som setter grancaferien fremfor den pelskledde «vennen» de skaffet seg under pandemien. Les også: Har tatt imot 100 «koronakjæledyr» på to uker

Veterinærer har pågang av folk som vil avlive helt friske hunder. Dyrebeskyttelsen får så mange forsømte kjæledyr av alle slag at de til tider må stoppe inntaket. Omplasseringssentre har ikke plass til flere katter og hunder.

Hvordan kan vi som samfunn få kontroll på dette? Hvordan kan vi gi dyra våre den respekten de fortjener?

Det er ingen krav om hverken id-merking eller forsikring av kjæledyr. Dyr kan altså eies av hvem som helst, uten at det stilles noen krav utover de som er nevnt i dyrevelferdsloven eller hundeloven.

Som veterinærstudent er jeg over middels engasjert i god dyrevelferd, og har tenkt mye på dette. Jeg har kommet frem til at løsningen er ganske enkel:

Det må opprettes en offentlig plattform for kjøp, salg og omplassering av ID-merkede selskapsdyr, hvor brukere må verifisere seg med Bank-id eller lignende.

Denne plattformen kan også brukes til å registrere forsikringer knyttet til dyrene.

Ved adoptering av et nytt familiemedlem via plattformen, kan en stille krav til forsikring før dyret overlates til nye eiere, og at det blir registrert på plattformen. Da kan selger være sikker på at dyret er forsikret.

Helseattester og sykehistorie kan også knyttes opp til plattformen og dyrets id-merking, slik at dyrets historie følger det gjennom hele livet, selv om det måtte være så uheldig å bli omplassert. Litt på samme måte som en legejournal.

Et slikt system vil gjøre det enklere for alle, og et lignende system er jo allerede på plass i Norge.

Her er det bare å lære av bilbransjen.

Ved kjøp av en ny eller brukt bil er man nødt til å tegne en forsikring. Forsikringen er knyttet til registreringsnummeret, og er obligatorisk. Hvor omfattende forsikring du ønsker, er opp til deg.

Sist jeg sjekket lovverket, var ikke biler beskyttet av noen bilvelferdslov. Men dyr har en egen lov.

Ifølge dyrevelferdsloven har dyr en «egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker». Hvorfor er det ikke da pålagt med en ansvarsforsikring for selskapsdyrene våre, slik at de ikke må lide fordi eieren ikke har råd til eller ikke ønsker å bla opp når dyret trenger behandling?

Vi tar bedre vare på bilen enn bikkja.

Plattformen vil også kunne fungere som en informasjonsplattform for nye dyreeiere.

For å få lov til å adoptere, f.eks. en nydelig valp, kan vi kreve at ferske hundeeiere må gjennomføre et nettkurs om hvilke krav det stilles til deg, hvilke behov den nye valpen kommer til å ha, og hvordan du på best mulig vis kan ta vare på valpen din.

Da er du bedre forberedt på alt som kan skje, valpen får det trolig bedre og dere kan få mange flotte år sammen.

Hvis du synes at et nettkurs er for mye å forlange av deg, er kanskje ikke ansvar for et dyr noe for deg. Det er ikke en menneskerettighet å eie et dyr, men det er en dyrerettighet å bli behandlet med respekt.

Så altså:

Innfør obligatorisk id-merking av kjæledyr, obligatorisk forsikring og en nettbasert plattform for adopsjon, salg og omplassering -helintegrert med sykehistorie, eierinformasjon og forsikringer. Det vil gjøre det enklere for eiere å holde oversikt, tryggere for oppdrettere og andre å selge sine søte små, og sist, men ikke minst:

Det vil bli tryggere og bedre å være et hvilket som helst annet dyr enn menneske i Norge.

