«Det var et dypt kontroversiell cover, men Kim og Kanye var en del av eller tidsånden. Og for Vogue å ikke anerkjenne de ville vært en feil. Du leder, du følger ikke etter. Det er en viktig lekse å alltid ha i bakhodet når man er sjef»

Dette er ordene til en av verdens mest innflytelsesrike kvinner, Anna Wintour, redaktør i amerikanske Vogue. Og det er i traileren til hennes Masterclass-session, nettkonseptet der verdensenere på sine felt forteller om hemmeligheten bak sine suksesser, at hun velger å bruke tid på å forklare hvorfor hun i 2014 valgte å slippe til kjendisparet Kim Kardashian og Kanye West på coveret, til forferdelse for motebransjens smakspoliti.

Da nyheten om at Kim Kardashian og Kanye West skulle skilles i helga ble en nyhet over hele verden, fikk Wintours lille anekdote om paret et historisk sus over seg.

Den tvilsomme æren av å være den personen i verden som er mest kjent for absolutt ingenting

Eget TV-show

I mange år har den styrtrike verdensstjerna Kim Kardashian fått den tvilsomme æren av å være den personen i verden som er mest kjent for absolutt ingenting.

Før hun, moren og resten av den gigantiske søskenflokken Kardashian/Jenner i 2007 fikk sitt eget TV-show, var Kim mest kjent for være datteren til OJ Simpson-advokat og assistenten til hotellarvingen og TV-stjerna Paris Hilton.

Men etter at en sex-video med Kim ble lekket, tok hun på kort tid steget opp til realitystjernestatus og suksessfull influenser. TV-showet skulle bli det perfekte vinduet for å bygge merkevaren Kardashian.

Kanye West på sin side var før han møtte Kim en av verdens mestselgende artister. Det stilbevisste og rå musikktalentet var kjent for å se på seg selv som et geni. I 2005 markerte han seg også politisk ved med å si at daværende president George Bush ikke brydde seg om svarte.

Kim Kardashian og Kanye West gjorde ikke så mange ting sammen i offentligheten, men her ankommer de en veldedighetsgalla i New York i 2015. Foto: Neilson Barnard / AFP/NTB

Sa ja på fotballstadion

Kanye og Kim ble kjent på en innspilling av musikkvideoen til artisten Brandy på starten av 2000-tallet. Men det var først etter langvarig beiling fra Kanye at Kim i 2013 ga sitt ja på en innleid fotballstadion i San Fransisco. Prisen på frieriet skal ha vært på flere titalls millioner kroner.

Paret ble snart et av verdens mest omtalte og sladrepressen ga dem kallenavnet Kimye. Selv om Kanye som også gjorde det stort som motedesigner stort sett skygget unna konas realityserie, kunne seerne kose seg med å se at West ryddet i konas vulgære garderobe.

Og med Kanye West på laget sanset kanskje Vouge-redaktøren at the Kardashians skulle nå nye høyder innen populærkultur og konsum. Og det gifteklare paret Kim og Kanye fikk til tross for harrystempelet altså besøk av stjernefotograf Annie Leibowitz og stylister med kofferten full av smakfulle Lanvin-kjoler utsendt av magasinet som hadde definert god smak i flere tiår.

Enten man liker det eller ei så fikk Kimye og deres krets enorm innflytelse på hvordan vi kledde oss, og sminket oss, tok bilder på eller måten vi lot oss påvirke på.

Men vi fikk også glimt av ekte liv.

Kanye vil stille som presidentkandidat Du trenger javascript for å se video.

Presidentkandidat

Den siste tiden kunne man se hvordan Kanye West ble mer og mer psykisk ustabil. På en bisarr pressekonferanse der han erklærte at han stilte til valg som president, sjokkerte han ved å snakke om at de hadde vurdert å ta abort da han og kona var gravide for første gang. Han kom også med kraftige utfall mot kona i sosiale medier der han beskyldte Kardashians for hvit overmakt.

Alt dette står i nokså sterk kontrast til konas nye retning i livet. De siste årene har den styrtrike influenseren startet på jusstudier, engasjert seg i folkemordet på armenere og reformering av rettsvesenet i USA.

At det nå er slutt for paret har hatt enorm definisjonsmakt, er kanskje ikke så rart. Men hvordan de velger å bruke den fremover hver for seg blir spennende å se.