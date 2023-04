Kaptein Krok er ikke sexy lenger. Nå kommer reaksjonene.

Det er noe spesielt ved de første, eller nesten første, oppdiktede skikkelsene du støter på. Jeg tenker på de som befolker barnebøkene og tegnefilmene, og som er de første du identifiserer deg med, de første som skremmer deg – og de første som tiltrekker deg. Kanskje vil følelsene du har for dem, bli liggende i dvale i hodet ditt eller hjertet ditt mens du vokser opp, klar til å vekkes til live på nytt hvis noen pirker borti dem. Kanskje er det det som skjer nå.

Denne måneden er det premiere på «Peter Pan & Wendy», en nyinnspilling av Disneys «Peter Pan», på Disney+. Da traileren ble lansert, viste det seg snart at meningssterke og følelsessterke folk på internett hadde meninger og følelser. Og noe av det de hadde meninger om og følelser for, var fremstillingen av Peter Pans fiende Kaptein Krok, spilt av Jude Law.

HOT NOK? Mange trekker frem Jason Isaacs i rollen som Kaptein Krok i 2003-versjonen av «Peter Pan» som en bedre og mer attraktiv versjon av sjørøverkapteinen. Foto: ©Universal/Courtesy Everett Collection / Everett Collection

For mange var den onde sjørøverkapteinen rett og slett ikke sexy nok. Flere sammenlignet ham ufordelaktig med Jason Isaacs’ portrett av samme skurk i filmatisering av «Peter Pan» fra 2003, men både Laws og Isaacs’ versjoner er naturligvis basert på mannen med de sorte lokkene fra tegnefilmen fra 1953.

Noen hadde håpet å se sine drømmers Kaptein Krok på skjermen, og noen følte seg snytt.

Det hele kan virke besynderlig. I «Peter Pan» og andre Disney-filmer er det den syngende helten og heltinnen som presenteres som kjernesunne kjæresteemner. Skurken, på sin side, er en samling av egenskaper som barn er ment å finne skremmende. Så hvorfor er det så mange som fra barnsben av har en forkjærlighet for illevarslende skikkelser som Kaptein Krok? Her er fem forslag til forklaringer.

OPPHAVSMANNEN: Forfatter J.M. Barrie (1860–1937) skrev tre skuespill og en bok om Peter Pan, gutten som ikke ville bli voksen. Foto: AFP

For det første: Skurken er karismatisk. I en film som skal ha et minimum av spenning, er fienden nødt til å være smart og ressurssterk. Hvis ikke, er det åpenbart at han vil være en lett match for en snarrådig helt, og dermed fordamper spenningen.

Det er også ganske vanlig å gi helten latterlige trekk, for å få barna i kinosalen til å fryde seg når skurken ydmykes eller dummer seg ut. Dette gjelder ikke minst Kaptein Krok, som er gjennom sine runder med slapstickkomedie i den opprinnelige filmen.

Men til syvende og sist vil skurken ofte være en skikkelse som er smart, energisk, selvstendig, ambisiøs – og med en evne til å tiltrekke seg hjelpere og medsammensvorne. Alt dette er egenskaper som fort fremstår som attraktive.

DEN ORIGINALE TEGNEFILMEN: Det viser seg at mange hadde varme følelser for Kaptein Krok slik han ble fremstilt i Disneys «Peter Pan» fra 1953. Foto: Disney+.

For det andre: Skurken er distinkt. Hovedpersonen i en tegnefilm vil ofte, med hensikt, være litt pregløs. Dette er gutten eller jenta som barn over hele verden skal kunne dikte seg selv inn i, og det blir vanskelig hvis det er noe ved dem som gjør dem for fremmede. Skurkene, derimot, er den andre, den mystiske. Du kan dynge personlighet på dem.

For det tredje: Skurken er en outsider. Den som har destruktive eller stormannsgale planer for et samfunn, vil sjelden føle seg som en veltilpass del av det samme samfunnet.

Enten skurken er en forbryterdronning i et hemmelig hovedkvarter eller en forretningsmann i en skyskraper, er det en hinne mellom vedkommende og verden. Denne utenforskapen kan fort, i hodet til den som vil, bli noe romantisk, et tegn på at de gjennomskuer verdens hule gleder og derfor forkaster den.

For det fjerde: Skurken bygger ofte på popkulturelle arketyper. Dette var ikke sånt jeg gjennomskuet da jeg var syv, men for mange av oss var det gjennom barnefilmene vi fikk vårt første møte med skikkelser som vi ble bedre kjent med da vi ble eldre.

Ta Magica fra Tryll, en figur som utvilsom bringer med seg en større sensualitet inn i «Donald Duck» enn den prektige Dolly. Carl Barks, som skapte Magica, baserte henne da også på to berømte sexsymboler – filmstjernene Gina Lollobrigida og Sophia Loren. Slik kommer også en aroma fra den fremmede og spennende voksenverden inn i barneuniverset, gjennom noen kodede uttrykk: Den ettersittende kjolen, de sotede øynene.

POPKULTURELLE TYPER: Magica fra Tryll var basert på to store sexsymboler. Bilde: Egmont/Disney. Foto: Egmont/Disney.

For det femte: Skurken er, som regel, ikke noen du trenger å bekymre deg for. For hva kjennetegner helten og heltinnen? De er anstendige, oppriktige mennesker som prøver å gjøre det rette. De bruker ikke andre mennesker som midler. De knytter seg til andre. Dermed er de også den typen mennesker som kan tenkes å gå inn i forpliktende relasjoner – med alt hva det kan føre med seg av klamhet, klaustrofobi, og ansvar for den andres følelser.

Skurken appellerer til den uansvarlige siden av seeren, hedonisten, den som lever for øyeblikket. For det er noe bekymringsløst ved tanken på en fling med noen som tilsynelatende ikke lar seg såre – selv om en slik relasjon kanskje ville være mer trøblete i det øyeblikk den blir hentet ut av fantasien.

For mange av dem som nå klager på internett er det altså noe, noe som har vært med dem mesteparten av livet, som de gjerne vi ha intakt. Selv om det neppe er så mange av dem som egentlig vil være fru Krok.

