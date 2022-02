Kan Sandra slå på mikrofonen?

FN-toppmøtet om bærekraftige matsystemer i september 2021 resulterte i noe så viktig som at over 120 land nå arbeider med nasjonale planer for sunne, bærekraftige og rettferdige matsystemer innen 2030.

Det var et fantastisk gjennombrudd. Norge deltok og bidro aktivt i prosessen fram mot toppmøtet, som Norge har for vane å gjøre. Norge bidro også med penger, inkludert til EATs arbeid i forbindelse med toppmøtet.

Det var Norge slik vi kjenner det. Men så ble det fullstendig bråstopp.

Mens Ap/Sp -regjeringen ruller ut den ene handlingsplanen etter den andre, ser det ut til å være handlingslammelse på temaet mat.

Det er et stort paradoks. Nå utmerker Norge seg negativt ved ikke å være blant de 120 landene som følger opp toppmøtet og lager slike handlingsplaner.

Det må være lov å spørre hvorfor.

Er mat unntaket fra den gylne regelen vi ellers nesten alltid følger? Eller mener regjeringen at vi ikke trenger en slik handlingsplan, i motsetning til resten av verden? Eller er det fordi vi rett og slett ikke vil? Jeg har mast og spurt om dette flere ganger, både direkte og fra ulike talerstoler. Men jeg får ingen svar.

Vi har et stort fedmeproblem, et stort diabetesproblem, og det blir ikke bedre, men verre.

Dette er ikke trivielt. Norge har (selvsagt, som vanlig) forpliktet seg til å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi ligger ganske godt an på noen områder, men på andre henger vi etter. De fleste av disse har med mat å gjøre.

Vi scorer for lavt når det gjelder kostholdsrelatert helse: Vi har et stort fedmeproblem, et stort diabetesproblem, og det blir ikke bedre, men verre. Som i resten av verden er usunt kosthold fortsatt den viktigste risikofaktoren for sykdom og tidlig død i Norge.

Vi har store utfordringer når det gjelder klima og biologisk mangfold, som henger nært sammen med matproduksjon. Det gjelder ikke bare her hjemme men også ute i verden, gitt den store importen av mat og dyrefôr (vår selvforsyning ligger kun på rett over 40 prosent). I tillegg kaster vi altfor mye mat.

Hvis vi skal klare å oppnå bærekraftsmålene trenger vi faktisk en helhetlig handlingsplan for hele matsystemet vårt, på tvers av hav og land. Og den må være vitenskapsbasert, og tilpasset de unike naturgitte forholdene våre.

Vi har de beste forutsetninger for å løse utfordringene.

Dette er rett og slett dritviktig. Hvis verden ikke makter å transformere verdens matproduksjon og forbruk i løpet av dette tiåret, så har vi ikke nubbsjans til å begrense global oppvarming til verken en og en halv eller to grader. Det få tar inn over seg, er at matsystemene må endres fra å være en av de største utslippskildene, til å lagre enorme mengder karbon i jordsmonnet.

Klarer vi ikke det, vil vi fortsette med altfor høye utslipp, fortsette å rasere de siste restene av uberørt natur og akselerere de katastrofale tapene av biologisk mangfold.

Det ser det ut til å være handlingslammelse på temaet mat.

Resultatet kan bli fullstendig økologisk kollaps. Vi vil øke risikoen for livsfarlige pandemier ytterligere, med enorme økonomiske og samfunnsmessige kostnader. Sult vil øke, og verdens matsikkerhet vil trues. Og fedme og kostholdsrelaterte sykdommer vil fortsette å eskalere, med enorme kostnader for helsebudsjetter, enkeltindivider og befolkningens produktivitet og arbeidsdyktighet.

Også Norge må ta grep og sørge for et bærekraftig matsystem, som leverer sunnere mat til oss alle, sikrer levedyktige distrikter og livskraftige økosystemer for fremtiden. Dette må være en topp-prioritet for de kommende årene.

Vi har store utfordringer når det gjelder klima og biologisk mangfold, som henger nært sammen med matproduksjon.

Vi har et godt utgangspunkt: Vårt landbruk er generelt allerede mer bærekraftig enn i de fleste andre land. Vår kjøtt- og melkeproduksjon er mindre industriell, med bedre dyrevelferd og mindre bruk av antibiotika.

Vi har også en rik tradisjon med utmarksbeite og åpne kulturlandskap som vi kan bygge videre på. Og til tross for et svært lite landbruksareal sammenlignet med andre land, har vi likevel store muligheter for å øke produksjonen av frukt og grønt.

Fiskeriene våre forvaltes i det store og det hele godt, stort sett med robuste bestander. Mulighetene våre er enorme når det gjelder å utvikle bærekraftig havbruk, dersom vi løser utfordringene i oppdrettsnæringen.

I tillegg ligger det store muligheter i å utnytte artsmangfoldet langs kysten, inkludert alger og sjøgress.

Vi trenger en kunnskapsbasert, helhetlig og ambisiøs norsk matpolitikk for fremtiden.

Den tilliten vi nyter så godt av mellom befolkning, myndigheter og næringsliv betyr at vi har de beste forutsetninger for å løse utfordringene vi har, inkludert å bygge bred forståelse for viktigheten av et sunnere og mer bærekraftig kosthold, der alle parter bidrar.

Det vil også bygge bred støtte for livskraftige distrikter over hele landet, der de som produserer maten vår høster anerkjennelse og lønn som fortjent.

Vi trenger en kunnskapsbasert, helhetlig og ambisiøs norsk matpolitikk for fremtiden. Denne politikken må omfatte innretningen på landbruksstøtten, offentlige innkjøpsordninger, helsepolitikken, skatter og avgifter, og mye mer.

Vi må gjøre det mye mer attraktivt å produsere mat. Enten du er bonde, fisker eller annen produsent. Da vil vi også sikre rekrutteringen til disse samfunnskritiske yrkene.

Så kjære Sandra Borch: Kom fram fra kulissene, grip dagen.

Vi gleder oss til å høre fra deg.