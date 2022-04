Kan pappapermisjon være det vi kvinner trenger?

Permisjonsdebatten har nok en gang blusset opp. Denne gangen knyttet til en rapport fra NAV som viser at flere kvinner nå tar ut ulønnet permisjon, noe som av mange blir tolket i sammenheng med den økte pappapermkvoten som ble innført av forrige regjering.

Min egen fagforening, Norsk psykologforening, har trukket tilbake sin støtte til tredelingen. Det blir bejublet både blant enkelte psykologer og blant folk flest som er motstandere av lang pappapermisjon.

Det har blitt en allmenn sannhet at det vi kvinner først og fremst trenger er å være hjemme lengst mulig, for å ha det best mulig.

Jeg er selv mor til to små barn, og har respekt for at man har forskjellige behov som småbarnsfamilie. Her hjemme har vi hatt (og skal ha) lang pappapermisjon og synes det har fungert godt. Ifølge enkelte mammagrupper og uttalelser fra fagpersoner er dette direkte skadelig for våre barn. Selv om det så vidt meg bekjent ikke finnes forsking som tilsier at våre barn tar skade av å være sammen med en varm og tilstedeværende far på dagtid.

Men det er ikke i lys av tilknytningspsykologi jeg ønsker å argumentere for pappapermisjon og tredeling. Jeg ønsker å belyse det jeg opplever som et paradoks i denne debatten.

Det trekkes svært ofte frem at det er en stor belastning for kvinner å bli «presset tilbake til jobb». Det brukes argumentasjon som at de blir stresset, og at vi damer trenger tid og ro og å kunne være hjemme, helst så lenge vi ønsker.

Samtidig er det et tilbakevendende tema at vi kvinner opplever at vi bærer et for stort ansvar på hjemmebane. I venninnegjenger, i sosiale medier og i debattforum så hører jeg det samme: Kvinner opplever å ha hovedansvar for logistikk, klær, matpakker og foreldremøter. Og dette er krevende. Det har til og med fått et eget navn: det tredje skiftet.

Mye tyder på at dette i hovedsak er noe kvinner tar, og man kan tenke seg at det fører til at mange kvinner blir slitne og utmattede, da totalbelastningen blir for stor.

Paradokset blir da at kvinner skal kjempe for å ha mest mulig av foreldrepermisjonen, noe som gjør at far ikke får denne muligheten til å finne ut hva som er i stelleveska, hvor mange bleier man må kjøpe i uka og hvor utrolig krevende det faktisk er å være hjemme med et lite barn.

Det kan godt være at mange kvinner opplever det som for krevende å gå tilbake til jobb etter 7–8 måneder, og at totalbelastningen blir for stor. Det er som sagt mange perspektiver i denne debatten.

Men jeg mener at å utelukkende bruke pappapermisjon som en forklaring, blir feil. I hvert fall når mye tyder på at det mange kvinner trenger er en mer tilstedeværende far på hjemmebane.

Så mitt (kanskje litt upopulære spørsmål) er: Hvordan kan vi forvente at menn skal være mer til stede hjemme, hvis de ikke slipper til?

Videre synes jeg også at argumentasjonen om at vi kvinner må være lengre hjemme for å bli mindre stresset, er for unyansert. Enkelte trekker også frem at det er viktig at kvinner får være lenge hjemme for å forebygge fødselsdepresjon.

Jeg undrer meg litt over at når det gjelder depresjon i befolkningen ellers, så er det stor faglig enighet om at en viktig del av tilfriskningen handler om å være på jobb, føle tilhørighet og kjenne på sosial deltakelse.

Uansett mener jeg at det ikke er utenkelig at det for enkelte mødre oppleves som ivaretagende og positivt å komme tilbake til jobb. Videre har jeg svært vanskelig for å tro at det alltid er det beste for kvinners stressnivå å gå hjemme med en liten baby.

Siden vi kvinner er like forskjellige som menn, så synes jeg det er rart at det har blitt så godt som en allmenn sannhet at det vi kvinner først og fremst trenger er å være hjemme lengst mulig, for å ha det best mulig.

I en ideell verden skulle vi alle kunne velge fritt hvordan vi brukte foreldrepermisjonen. Men med et arbeidsliv som i enkelte bransjer fortsatt ikke godtar at menn er borte for å være med egne barn, og en statistikk som viser at vi kvinner tar det vi kan få, så mener jeg at vi ikke er moden for dette enda.

Videre mener jeg at det å utelukkende trekke frem mindre pappapermisjon som en løsning på at kvinner skal ha det bedre i barseltiden og i livet generelt, når det gjelder både fysisk og psykisk helse og arbeidsliv, blir altfor enkelt.

Til det er vi kvinner for komplekse og forskjellige.